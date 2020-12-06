TEMMUZ’UN ARALIK 2020 SAYISI ÇIKTI

Edebiyat, sanat ve fikriyat alanlarında birçok türden eseri barındıran Temmuz’un 49. sayısı çıktı. Temmuz yeni sayısında, vefatının 100. yılı münasebetiyle kapsamlı bir “Ömer Seyfettin” dosyasına yer veriyor. 96 sayfa olarak basılan Temmuz’un Aralık sayısında araştırma inceleme yazıları, kitap ve yazar tanıtımları da yer alıyor. Aralık 2020 sayısında ön kapakta yer alan “Ve insan bütün ihtişamını ölüme miras bırakır.” sözleri ile son aylarda yitirdiğimiz değerli kardeşlerimiz yâd ediliyor. Derginin arka kapağında ise Kasım ayı içinde yitirdiğimiz söz ustası şair Alâaddin Soykan’ın Suna Aydınlık isimli şiiri yer alıyor.

Temmuz’un “İnsan Ölüme Doğrudur” isimli giriş yazısında hayatın anlamı, ölümün değeri gibi hususlarda yapılan derinlikli değerlendirmelerin ardından geçtiğimiz günlerde refik-i âlâya irtihal eden iki kıymetli şairimiz Alâaddin Soykan ve Seyfeddin Karahocagil rahmetle anılıyor.

49. sayının sayfaları Necmettin Asma’nın güzel bir çizgisi ile aralanıyor. Mustafa Yılmaz bu sayıda “Vay Sevda Karam” başlığı altında merhum Soykan’a dair hislerini ince bir sızıyla yazıyor, okurun bu değerli ismi tanımasını amaçlıyor. Aralık sayısında birçok güzel şiir de yer alıyor. Bu sayıya şiirleriyle katkı sunan şairler: Tayyib Atmaca, Halil İbrahim Karahan, İmdat Akkoyun, Nilüfer Zontul Aktaş, Mücahit Akıncı, Erol Yılmaz.

Temmuz’un Aralık sayısında öykü türünde de farklı hikâyeleri okuyucuyla buluşturan metinler yer alıyor. Bu sayıda öyküleriyle dikkat çeken isimler: Deniz Burak, Muhsin Küllüoğlu, Hikmet Dündar, Gülay Südâ, Musa Yaşaroğlu, Irmak Güneş.

Murat Güzel, “Şiir Okuma Günlüğü” adlı, emek mahsulü çalışmasını bu sayıda da devam ettiriyor. Ali Emre, “Amin Maalouf’un ‘Semerkant’ Romanında Seyyid Cemaleddin” isimli kapsamlı yazısında Afgani’nin söz konusu romanda ele alınış biçimi, önemi ve yakın tarihimiz üzerindeki etkisi gibi konular üzerinde duruyor. Serkan Akın’ın “Bir Arnavut Rapsodisi: İsmail Kadare” başlıklı yazısı, Kadare’yi siyasi, ideolojik ve edebi yönlerden kendi tarihsel bağlamını da merkeze alarak kapsamlı bir anlatımla tanıtırken okuru o dönemin birçok hususu üzerine düşünmeye davet ediyor.

Temmuz’un son sayısında Mehmet Akif Öztürk, Şermin Yaşar’ın Deli Tarla isimli öykü kitabını ve yazarın öykü anlayışını çok yönlü biçimde masaya yatırıyor. Mehmet Mortaş bu sayıda “İçi Kullanılmamış Gün” isimli denemesiyle yer alıyor. Kemal Kurak ise “Parçalı Yazılar” ismini verdiği yazısında, kısa kısa değinilerle adeta okuyucuyla hasbihal ediyor.

Vefatının 100. Yılında Ömer Seyfettin

2020’nin son sayısında, Ömer Seyfettin ile ilgili detaylı bir dosyaya yer veriliyor. Süleyman Ceran’ın editörlüğünde hazırlanan dosyaya Tahir Günay, Mehmet Ali Erdoğan, Halis Demir, Selvigül Kandoğmuş Şahin, Selda Buğrul, Mustafa Uçurum, Mustafa Kayapınar, Kevser Çakır gibi çok önemli isimler katkı sunuyor.

Ömer Seyfettin’in sancılı yaşamı, Türk Edebiyatında öykü türüne sağladığı eşsiz açılım, kitapları, arkadaşlıkları, genç yaşta trajik ölümü gibi birçok başlığın ele alındığı bu ayrıntılı ve zengin içeriğe sahip dosyada çok sayıda yazarın Seyfettin ile ilgili farklı yazılarını okumak mümkün. Dosyada genel hatlarıyla Ömer Seyfettin ile ilgili çeşitli inceleme, yorum, aktarım ve analizlerle detaylı bir derinlik sağlanıyor.

Ömer Seyfettin’in anısına hazırlanan dosyada; onun öykücülüğü üzerine ciddi çalışmalara imza atan ve birçok öyküsünü orijinalliğine gölge düşürmeden sadeleştirmeyi başaran Necati Tonga ile önemli mesajlar, vurgular içeren kapsamlı bir söyleşi de yer alıyor. “Kalemi Yaralara Merhem Bir Yazar: Ömer Seyfettin” başlığını taşıyan söyleşide, Süleyman Ceran’ın sorularına Necati Tonga’nın verdiği ayrıntılı ve bilgilendirici cevaplarla Ömer Seyfettin’i daha yakından tanıma ve öykü anlayışına, edebiyat serüvenine tanıklık etme imkânı buluyoruz.