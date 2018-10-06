Temmuz'un Ekim 2018 Sayısı Çıktı!

Aylık edebiyat, sanat, fikriyat dergisi Temmuz 25. sayısıyla okurları ile buluştu. İki aylık aradan sonra okuyucusunu selamlayan Temmuz yine zengin bir içeriğe sahip.

Edebiyat, sanat ve fikriyat alanlarında birçok türden eseri barındıran Temmuz’un bu sayısında kapağı “Düşman tez ayak, dikkatli olmak gerek.” sözleri süslüyor. “Gün Doğmadan Yola Koyulanların Hikâyesi” isimli giriş yazısı ile Temmuz’un koyulduğu yolun işaretleri betimleniyor.

Üstad Hasan Aycın’ın çarpıcı bir çizgisi ile sayfalarını aralayan Temmuz’da Mustafa Yılmaz “Aklın, Ruhun ve Kalbin Selameti” isimli denemesiyle yer alıyor. Derginin bu sayısında birçok güzel şiir de yer alıyor. Bu sayıya şiirleriyle katkı sağlayan şairler: Ezra Pound, Tunay Özer, Necati Atilla Soykan, Erol Yılmaz, Umut Cemal, Mehmet Gemci, Kevser Evsen, Mahmud Derviş, Gökhan Ergöçün, Ahmet Laçin, Ahmet Can Altıok, Muhammed Korkmaz, Mehmet Akif Öztürk.

sayıda yaşamdan kesitler sunan, birçok hikâyeyi farklı bakış açılarıyla okuyucuya takdim eden öykülere de yer verilmiş. Bu sayıya öyküleriyle destek veren yazarlar:Sadullah Taşçı, Deniz Burak, Merve Özen, Hakan Kaya, Sefa Toprak, Merve Can, Şener İşleyen, Gülsüm Çıngı, Ümit Köksal.

Ekim sayısında Ferhat Çiftçi, “Koytak Şiirinde Aklın ve Kalbin İrtifası” isimli yazısında Cahit Koytak’ın Alçak Sesle ve Divanece isimli şiir kitabını değerlendiriyor. Erdoğan Aydoğan, “İç Kanama” başlığı altında Hüseyin Su’nun aynı ismi taşıyan öykü kitabını ve onun edebi yaklaşımını kapsamlı biçimde ayrıntılarıyla ele alıyor. Adem Yazıcı, “Ethem Erdoğan’ın Şiiri: Elâ Bentleri’nde İnsanın Trajedisi” başlıklı yazısında Ethem Erdoğan’ın Elâ Bentleri adlı şiir kitabını irdeliyor. Erkam Kuşçu ise bu sayıda “67 Savaşı Sonrası Değişen Düşünsel Dinamiklerde Şair Adonis Örneği” isimli yazısında hem 1967 yılındaki Arap-İsrail savaşının tarihi arka planını işliyor hem de bu zeminde Filistin meselesi bağlamında Şair Adonis’in şiir ve düşünce dünyasını masaya yatırıyor.

Temmuz’un bu sayısında kitap değerlendirmeleri şu yazılarla devam ediyor: Hüseyin Cömert, Elif Genç’in Düşünsene Hızır Bendim isimli öykü kitabını değerlendirirken Mustafa Yılmaz “Bir Tahattur Neşvesi Değil Bir Kimlik İnşası” başlığını attığı yazısında Necmettin Asma’nın 59 Yüz-Portreler isimli kitabını takdim ediyor. Mehmet Akif Öztürk ise “İçimde Ölen Biri Var” adlı yazısında Sergio Gutiérrez Negrón’un “Uyuyor Diyorlar” romanını irdeliyor.

Temmuz’un Ekim sayısında Mehmet Mortaş’ın, “Kısırlaştırılmış Yalnızlık”, Mehmet Akif Şahin’in “Göçebe Ruh Mülteci Beden” ve Sait Altın’ın “Yitik Şehrin Kayıp İnsanı” isimli etkileyici denemeleri yer alıyor. Derginin son yazısı Kemal Kurak imzalı. Kurak, “Bizim Kafenin 'Altın Kızlar'ı” adlı yazısında yine o şahane gözlem yeteneğini konuşturmuş ve okuyucuyu sahici bir tanıklıkla buluşturmuş.