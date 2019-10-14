Temmuz'un Ekim 2019 Sayısı Çıktı

Aylık edebiyat, sanat ve fikriyat dergisi Temmuz’un 36. sayısı çıktı. Derginin Ekim sayısı zengin bir içerikle okuyucusunu karşılıyor.

Ekim sayısında kapağa taşınan güzel bir görselle birlikte ön kapağa "Bi­r sess­izl­ik şarkısı çalıyordu. Ve herkes yer­in altındaydı" sözleri taşınmış. Arka kapak ise Güney Afrika’da Apartheid rejimine direnen ve 50 sene evvel şehid edilen İmam Abdullah Harun’un Necmettin Asma tarafından çizilen portresine ayrılmış. “Yaşama Alışmadan” isimli giriş yazısında; gerçeklik ve düşler arasında yaşamın kendisini kabul ettirme çabasına değinilmiş.

Temmuz her zamanki gibi Üstad Hasan Aycın’ın etkileyici bir çizgisi ile sayfalarını aralıyor. Ekim sayısında birçok güzel şiire de yer verilmiş. Bu sayıya şiirleriyle katkı sunan şairler: Ahmet Can Altıok, Sıddıka Zeynep Bozkuş, Ali Emre, Tuncay Yerlikaya, Tunay Özer, Mehmet Akif Öztürk, İmdat Akkoyun, Necati Atilla Soykan, Osman Sevim.

Temmuz’un 36. sayısında öykü türünde de farklı hikâyeleri okuyucuyla buluşturan metinler yer alıyor. Bu sayıda öyküleriyle dergimizde yer alan isimler: Tanju Kildiş, Deniz Burak, Eminenur İskender, Erhan Çamurcu, Hikmet Dündar, Ümit Polat, Hilal Takmaz, Erol Yıldırım.

Ekim sayısında; Mustafa Uçurum “Sonbaharın Rengi, Mehmet Mortaş “Küflenmiş Yalnızlık” ve Mücahit Akıncı “Son Eylül Akşamı” isimli denemeleriyle yer alıyorlar.

“Şehadetinin 50. Yılında İmam Abdullah Harun” başlığı altında Mustafa Yılmaz, İmam Harun’un mücadelesini ve yaşamını ayrıntılı biçimde ele alan bir derlemeye imza atıyor. Temmuz’un Ekim sayısında Peren Birsaygılı Mut, “Martin Eden’e Açık Mektup” adlı mektup türünde yazdığı edebi metinle Jack London’un roman kahramanını daha yakından tanımamızı, Eden’i farklı bir gözle yorumlamamızı sağlıyor. Ercan Ata da mektup türünde yazdığı “Dosta Mektup” isimli yazısında dostluğun inceliklerini anlatıyor.

Temmuz’un 36. sayısında kitap ve yazar değerlendirmeleri de yer almakta. Yusuf Bilâl Aydeniz “Necip Tosun'un Edebiyat Atlası” isimli çalışmasında yazarın “Edebiyat Atlası” isimli son kitabını tanıtmaya, incelemeye çalışıyor. Mustafa Bostan Cahit Zarifoğlu ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor ve bu sayıda “Cahit Zarifoğlu’nun Hikâyeleri” başlığı altında yazarın öykücülüğünü değerlendiriyor.

Geçtiğimiz günlerde yaşamını yitiren ve edebiyat camiamızın önemli isimlerinden Mehmet Gemci de Temmuz’un bu sayısında anılıyor. “Kapanmayan Parantez: Mehmet Gemci’nin Aziz Hatırasına” isimli yazısında merhumu yakından tanıyan Salih Erayabakan, Gemci’yi yakından tanımamızı sağlıyor. Bu sayıda Kemal Kurak “Mevsim Artık Sonbahar...” isimli denemesinde sonbaharın ruhunu, üzerimizdeki tesirini ve anlamını kendi çektiği şiir tadında bir fotoğraf eşliğinde tartışıyor.

Temmuz dergisi, son sayısında; şiirleri, yazıları ve yayımladığı onlarca kitapla tanınan ve çıkardığı etkili edebiyat dergileriyle bilinen, Müştehir Karakaya ile yapılan kapsamlı bir röportajı sayfalarına taşıyor. "Siz Kelimelerin Çocuğu Olursunuz Belli Bir Zaman Sonra" başlığını taşıyan röportajda Ahmet Can Altıok ve Tanju Kildiş’in sorularına şairin verdiği ayrıntılı cevaplarla onun, edebiyat ve sanata dair düşünce dünyasını ve edebiyat dünyasıyla münasebetini tanıma imkânı buluyoruz.