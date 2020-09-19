Temmuz’un Eylül 2020 Sayısı Çıktı

Aylık edebiyat, sanat ve fikriyat dergisi Temmuz’un 46. sayısı çıktı. Edebiyat, sanat ve fikriyat alanlarında birçok türden eseri barındıran Temmuz, sonbaharın ilk sayısında iki dosya birden işliyor. Temmuz, yakın zamanda aramızdan ayrılan Asım Gültekin ve Türkiye’de hikâyeci dendiğinde akla ilk gelen isim olan Mustafa Kutlu üzerine iki dosyayı bu ay okurlarına sunuyor.

Aynaların vefası yoktur!

Eylül geldi geçiyor. Yazdan kalanların toplandığı bir hatıra heybesidir Eylül. Gitmelerin anasıdır. Göç onunla başlar. Bir obanın kışlağa göçmesi gibi dolaklarını toparlar. Sonra gazeller arasından sürüyerek atlılarını göçer gider.

Eylül'ün aynaları yoktur. Aynaların da vefası yoktur. Eylül'le başlar geceler demlenmeye. Yaz bütün ışıklarını söndürmeye hazırlanır. Sonra aynalar siler yüzlerini unutuşlara doğru.

Herkesin yüreğinde sarı kahve bir gazel okudur Eylül ne de olsa. Acıdan çok hüzün verir. Yaprağın atası, ağacın örtüsü, yazın vedası, kışın kapısı, dağın türküsü, suyun sessizliğidir Eylül. Hep bir şarkıya gebedir. Yazı kovmak, onun koltuğunu kurulmak, rengini sermek,

ihtişamını ilan etmek için.

Aynaların vefası yoktur. Onlar aldığını vermez başka mevsimlerde. Derdi dertle karşılar sevinci sevinçle. Sonra unutur hepsini. Geri döner. Aynalar Eylül'e benzer biraz da. Eylül de aynalara. Hep gitmeleri, silinmeleri, hatırlanışları salık verirler.

Ha zandır ha hazandır Eylül. Tutunduğu daldan önce düşer. Tutunmaların boşluğunu öğretir. İnsan gibi. Tutunduğu her bahaneden önce yiter insan. Elinde değildir akşam serinliğinde üşürsün. Eylül'de. Sonra camlar da üşümeye başlar. Buğulu saatlerdir.

Bir Osmanlı beratıdır akşamın kızıllığı. Kadifenin tarihine benzer. Kolağalarının sessizliğine. İdamına ferman biçilmiş bir laladır yahut Eylül'de akşam.

Aynalar kırılır, hüzünler dökülür, neyler susar, santurlar boyun büker. Melalin zinciri paslarından arınır. Börkler uyanır uykularından. Kurtların dansı başlar. Gün akşamlıdır artık.

...

Mustafa Asım Gültekin kardeşimiz uçmağa vardır. Göçtü kervanı. Dağlar başında yoldaşlıklar, sevgiler, tebessümler, iyilikler, yalnızlıkların, kederlerin, ağlayışların karşısında otağ kurdu. Geriye güzel anılar, dergiler, kitaplar, hatıralar kaldı. Ne denebilir ki? Meşiet hükmedince insana boyun bükmek yaraşır. Takdir olunana rıza gerekir. Selamlar onunla olsun, dualar yollarını tutsun. Hep yanımızda oldu. Hatırasa hep yanımızda olacak.

Bu sayıda Mustafa Kutlu hikayeciliğine bir pencere açarak Mustafa Kutlu Hikayeciliğinde “Kalbin Sesi, Toprağa Dönüş ve Kanaat Ekonomisi” başlıklı ilgi ile okuyacağınız tematik bir dosya oluşturduk.

Filistin tarihi ve direnişi ile özdeşleşmiş İzzeddin el-Kassam’ın öğrencisi ve direniş şairi Nuh İbrahim’in hikayesi başka yerde bulamayacağınız müstesna bir yazı oldu.

Hikayeler, şiirler, denemeler ve iki güzel dosya ile Temmuz işte ellerinizin arasında. Gerisi sana kalmış sevgili okur.

Allah’ın gülleri yakanızı bırakmasın.

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Bu ay Temmuz’da kimler var?

Ahmet Can Altıok, Deniz Burak, Enes Batman, Erhan Paşazade, Erkam Kuşçu, Erol Yılmaz, Fatma Zehra Çiçekçi, Halil İbrahim Karahan, Halis Demir, Hikmet Dündar, Huriye Emre, Hüseyin Hilmi Arslan, İlker Doğan, İmdat Akkoyun, Mehmet Akif Öztürk, Mehmet Mortaş, Meryem Zelal Yerlikaya, Muharrem Baykul, Muhsin Küllüoğlu, Murat Ayar, Murat Güzel, Mustafa Kayapınar, Mustafa Mete, Mustafa Özel, Mücahit Akıncı, Necmettin Asma, Nilüfer Zontul Aktaş, Peren Birsaygılı Mut, Sıddıka Zeynep Bozkuş, Süleyman Ceran, Tuncay Yerlikaya, Yavuz Balı.