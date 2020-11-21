Temmuz’un Kasım 2020 Sayısı Çıktı

Aylık edebiyat, sanat ve fikriyat dergisi Temmuz’un 48. sayısı çıktı. Edebiyat, sanat ve fikriyat alanlarında birçok türden eseri barındıran Temmuz’un Kasım sayısında ön kapakta “Neden çehrene suikast düzenlediler?” sözleri yer alıyor. Derginin “Kurtarılmış Alanlar İnşa Etmek” başlıklı sunuş yazısı ise kültürel iktidar tartışmalarına giriş mahiyeti taşıyor.

sayının sayfaları Necmettin Asma’nın güzel bir çizgisi ile aralanıyor. Kasım sayısında birçok güzel şiir de yer alıyor. Bu sayıya şiirleriyle katkı sunan şairler: Hayrettin Orhanoğlu, Mustafa Yılmaz, Sadık Koç, Tunay Özer, Ferhat Nitin, Rıdvan Kadir Yeşil, Necdet Ömer Özer. Bu sayıda Muhammed Ekrem Çavuş’un çevirdiği Suriyeli şair Selva İsmail’in Ekmek isimli şiiri de yer almakta.

Temmuz’un Kasım sayısında öykü türünde de farklı hikâyeleri okuyucuyla buluşturan metinler yer alıyor. Bu sayıda öyküleriyle dergimizde yer alan isimler: Gufran Tahhan, Serkan Akın, Bünyamin Sevim, Behçet Gülenay, Muhammed Ekrem Çavuş, Deniz Burak, Ümit Köksal, Muhsin Küllüoğlu, Ümit Polat, Musa Yaşaroğlu, Erhan Çamurcu, Enes Celep, Süleyman Çınar ve Kemal Kurak.

Derginin 48. sayısında Murat Güzel, büyük emek vererek ve özenerek hazırladığı “Şiir Okuma Günlüğü” adlı çalışmasını devam ettiriyor. Mehmet Can Tekin, “Hamlet ve Minör Edebiyat” başlığı altında William Shakespeare’in ünlü oyunu Hamlet’i dil ve edebiyat bağlamında değerlendirmeye çalışıyor. Temmuz’un son sayısında Mustafa Kayapınar, “Türk Sinemasının Huzurlu Sokağı: Birleşen Yollar” isimli kapsamlı yazısında, ünlü yönetmen Yücel Çakmaklı’nın İslami kesimin önemli yazarlarından Şule Yüksel Şenler’in Huzur isimli romanını sinemaya aktarmasının hikayesini, Çakmaklı’nın sinemasının önemini, dönemin zorlukları ve yalın geçekliği ile birlikte değerlendirerek gözler önüne sermeye çalışıyor. Tahir Günay bu sayı için “Kafkasya’nın İstiklal Meşalesi” başlığı altında Şeyh Şamil’i ve onun hikayesini doğru biçimde yansıtmaya çalışan kimi önemli isimleri okurla buluşturuyor.

Sadık Koç, bu sayıda, yakın zamanda yayın hayatına başlayan ve iki aylık periyotlarla yayımlanan Şiir-Teori-Eleştiri dergisi ‘Buzdokuz’u tanıtıyor bizlere. Mehmet Akif Öztürk ise “Yine de Bir Ödevdir Yaşamak” isimli yazısında, Arzu Alkan Ateş’in ‘Mahir Efendi’nin Papağanı’ isimli öykü kitabını tüm ayrıntılarıyla ele alıyor.

Kasım sayısına Mustafa Uçurum “Sessizliğin Rotası” ve Arzu Demir “Gamlı Hazan” isimli denemeleriyle katkı sunuyorlar. Peren Birsaygılı Mut, Sudanlı genç şair Abdülvahap Yusuf’dan kalan son satırları da alıntıladığı “Denizde Öleceksin” isimli yazısında, Libya’dan kalkan ve Afrikalı göçmenlerle dolu teknenin batması sonucu denizde boğularak yaşamını yitiren şair Abdülvahap Yusuf’u hatırlatıyor bizlere.