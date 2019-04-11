TEMMUZ’UN NİSAN 2019 SAYISI ÇIKTI

Aylık edebiyat, sanat ve fikriyat dergisi Temmuz, 31. sayısıyla raflardaki yerini aldı. Temmuz, Nisan sayısında da okuyucuya yine zengin bir içerik sunuyor.

sayısında kapağa “Alev denizindesin, gemilerin mumdan!” dizeleri taşınmış. “Bir Kıtanın İnanmış Çocukları!” isimli giriş yazısında, Yeni Zelanda’da mescitlerde şehadet safına durmuş kardeşlerimizin sevdasına değinilmiş.

Temmuz her zamanki gibi Üstad Hasan Aycın’ın bir çizgisi ile sayfalarını aralıyor. Nisan sayısında birçok güzel şiire de yer verilmiş. 31. sayıya şiirleriyle katkı sunan şairler: Ali Emre, Ferhat Çiftçi, İmdat Akkoyun, Ahmet Keser, Ayşe Aydoğan, Ahmet Can Altıok, Osman Hasdemir, Tuncay Yerlikaya, Ahmet Laçin, Erol Yılmaz, Halil Maraş, Ahmet Ardıç, Burak Çelik.

Nisan sayısında öykü türünde de farklı hikâyeleri okuyucuyla buluşturan metinler yer alıyor. 31. sayıda öyküleriyle dergimizde yer alan isimler:Davut Güner, Metin Çalı, Deniz Burak, Hakan Kaya, Ahmet Yetik, Ümit Köksal, Furkan Duman, Hikmet Dündar.

Nisan sayısında; Mustafa Yılmaz “Adalet”, Mehmet Mortaş “Ruh Apnesi”, başlığını taşıyan denemeleriyle yer alıyorlar.

Bu sayıda Mehmet Akif Öztürk “Menteş Cephesinde Yeni Bir Şey Yok” başlıklı yazısında Murat Menteş’in son romanı bağlamında romancılığını değerlendiriyor. Mustafa Bostan, “Tanpınar’ın Hikâyesi” adlı çalışmasında Ahmet Hamdi Tanpınar’ın hikâye ve düşünce dünyasını keşfetmemizi sağlıyor. 31. sayıda Serkan Akın “Çarmıhtaki Adam: Kazancakis” adlı yazısında ünlü romancının düşünce ve inanç dünyasına yoğunlaşıyor.Gökhan Ergöçün de “ABD’yi Korkutan 40 Kiloluk Bir Kadın: Afiyet Sıddıki” isimli çalışmasında, yıllardır ABD’nin zulmüne maruz kalan Pakistanlı bilim insanı Afiyet Sıddıki’nin yaşadıklarını gündemde tutmaya çalışıyor.

Temmuz’un 31. sayısında kitap ve yazar değerlendirmeleri de yer almakta. Ercan Ata “Şiirin Sesi Unutmanın Melodisi” isimli çalışmasında şair Tunay Özer’in Temmuz Kitap’tan çıkan Unutmanın Melodisi isimli şiir kitabını okuyucuya tanıtıyor. Hüseyin Cömert, Merve Büyükçapar’ın “Kristal Sapan” isimli öykü kitabını tahlil ederken, Zahide Aydoğdu “Henüz Yolcuyum Peki Ya Sonra?” başlıklı yazısında İranlı ressam ve şair Sohrap Sepehri’nin hayat hikâyesini ve anılarını anlattığı kitabını değerlendiriyor. Ali Emre Temmuz’un Nisan sayısı için “Beyazperdedeki Karatahta” başlığını attığı yazıda, Bekir Birbiçer’in “Beyazperde Karatahta” isimli kitabını ayrıntılarıyla irdeliyor.

Bu sayıda Kemal Kurak, “Ah Ulan Cengiz!..” isimli yazısında, tuhaf bir dostluğa, sahici bir arkadaşlığa dair yaşadığı tanıklığı, kendi objektifinden bir kare eşliğinde okuyucuyla paylaşıyor. Nisan sayısının sayfalarına Murat Kurt’un objektifinden bir Kubbet'üs-Sahra güzelliği de yansıyor. Temmuz Kitap’tan çıkan Ömer İbni Said imzalı “Hayatım” isimli kitabın tanıtımı “İbni Said’in Hikâyatı” başlığı altında yapılıyor. Derginin son sayfasında Necmettin Asma, Afiyet Sıddıki’nin portresini yaptığı bir çizimle yer alıyor.

Temmuz dergisi, Nisan sayısında, şiirleri ve eleştiri yazılarıyla tanınan Şadi Kocabaş ile yapılan kapsamlı bir röportajı sayfalarına taşıyor. “Karanlık Bir Kalpten İyi Şiir Çıkmaz” başlığını taşıyan röportajda, Tunay Özer’in sorularına Şadi Kocabaş’ın verdiği ayrıntılı cevaplarla şairin yaşamını, edebi perspektifini, birikimini ve bundan sonraki projelerini tanıma imkânı buluyoruz.