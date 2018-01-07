TEMMUZ’UN OCAK 2018 SAYISI ÇIKTI

Aylık edebiyat, sanat, fikriyat dergisi Temmuz, 2018 yılının ilk sayısında okuyucusunu zengin bir içerikle karşılıyor.

Kudüs’ü, Filistin’i ve bunların şahsında sembolleşen Hanzala’yı Naci el-Ali’nin çizgileriyle kapağına taşıyan Temmuz, Zarifoğlu’nun “Filistin, sen işine bak, kar toprağını/Yoğur gazabını Yaradanın” dizeleriyle Filistin sevdasını Ocak sayısının kapağına nakşediyor. Filistin’e, direnişe gönül verenlerin dergisi Temmuz’un bu sayısı 88 sayfa. Ocak sayısında da her sayıda olduğu gibi birçok türde eser bulunuyor. Temmuz’un bu sayısında Murat Koç’un, Necmettin Asma ile “Çizgi ve Sanat” üzerine yaptığı geniş kapsamlı bir röportaj da yer almakta.

Temmuz’un Ocak sayısı Kudüs’e, Filistin’e adanmış gibi ve “Sen Ey Başı Dik Onur Ağacı!” başlığıyla yayınlanan giriş yazısı da Kudüs’ün zihnimizdeki, kalbimizdeki yerini haykırmakta. Üstad Hasan Aycın’ın etkili bir çizgisiyle okuyuculusuna merhaba diyen Temmuz’un bu sayısına şiirleriyle destek olan şairlerimiz; Âdem Yazıcı, Mustafa Yılmaz, Necati Atilla Soykan, Ümit Çiçekli, Yunus Emre Altuntaş, M. Akif Şahin, Nurettin Durman, Arif Mete, Erol Yılmaz, Yunus Çolakoğlu, Ayşe Çelikkaya, Naman Bakaç, Mehmet Gemci.

Ocak sayısında da öykü türünde çok güzel eserlere yer veren Temmuz’un bu ayki öykücüleri; Ali Emre, İlknur Pamuk, Ayşe Sena Er, Aysun Bahar Asar, Davut Güner, Kaan Yusuf Çotuk, Zeynep Kahraman Füzün.

Erdoğan Aydoğan “Şairin Filistin’i” isimli yazısında ‘el öpmeyen şiirler yazan’ Nizar Kabbani’yi ve onun Filistin’i anlattığı şiir dünyasını ele alıyor.Mustafa Bostan “Şair Direnişi: Cahit Zarifoğlu Örneği” başlıklı incelemesinde görkemli şiirlere imza atan Zarifoğlu’nun Filistin-Kudüs sevdasını irdeliyor.Serkan Akın da Filistinli önemli bir mücadele adamını, etkili bir yazarı birçok yönden inceliyor “Militan Bir Novelist: Gassan Kanafani” adlı yazısında.Sinan Ön ise Filistin konusunu “Zulüm ve Adalet Terazisi Filistin” başlığı taşıyan denemesiyle ele alıyor bu sayıda.

Merhume Özlem Hicran Özyurt’un 2003 yılında yazdığı “Rachel Corrie: İnsanlığın Öze Dönüşünü Yeşerten Çiçek” isimli yazısı ile Rachel’i ve onurlu duruşunu bir kez daha yâd ediyoruz. Mustafa Yılmaz “Direnen Çocuk Ellerinden Viyola Çizmek” başlıklı yazısında Filistin intifadalarını ve intifadanın sembollerinden biri olan Remzi Ebu Rıdvan’ın ilginç ve umut dolu hikâyesini işliyor Ocak sayısında. Mehmet Mortaş “Kalpte Kurulan Şehir Kudüs” veMustafa Nezihi Pesen “Kudüs’te Bir Gök Sofrası Kuruluncaya Kadar” isimli yazılarıyla o mübarek beldeyi coşkun bir hissiyatla satırlara döküyorlar. Metin Acıpayam ise “Kudüs Araştırmalar Merkezi ve ‘Kudüs Edebiyatı’ Dersi” adlı yazısında Kudüs-Filistin duyarlılığının bilince dönüşmesi ve kalıcı kılınması için önemli öneriler sunuyor. Osman Yağmur da “Kudüs mü Bizim İçimizde Olmalı? Yoksa Biz mi Kudüs’ün İçinde Olmalıyız?” başlığı taşıyan yazı dizisinin ilkinde yakın zaman önce yaptığı Kudüs gezisinde müşahede ettiği hakikatleri paylaşıyor okuyucularla. Gökhan Ergöçün ise Filistin’in sembol ismi ve geçtiğimiz günlerde şehit edilen Ebu Süreyya’yı andığı “Ebu Süreyya Gibi: Ayakta ve Dimdik” isimli yazısında Filistin-Kudüs sevdamıza tercüman oluyor.

Temmuz’un bu sayısında İsmail Süphandağı “Anadolu’da…” başlığı taşıyan denemesinde Anadolu’yu ve insanını gerçeklik ve yapaylık temelinde irdelerken önemli noktalara temas ediyor. Sait Altın ise “Çocukluğum” isimli denemesiyle çocukluğumuzun içinde tutsak kalan ruhlarımıza sesleniyor adeta.

Büşra Ceyran önemli bir kitabı, Ivan Illich’in “Okulsuz Toplum” isimli kitabını tüm yönleriyle değerlendirmeye çalışıyor “Değerlerin Kurumsallaşmasına Karşı Bir Manifesto; Okulsuz Toplum” başlığı taşıyan yazısında. Şakir Kurtulmuş ise “Günlerin İzi” adlı yazısında okuyucuyu birçok kitapla tanıştırıyor.Kemal Kurak da “Yine Akşam Oldu…” isimli yazısında bizleri Anadolu Hisarı ve Üsküdar civarında küçük bir akşamüstü gezintisine çıkarıyor. Derginin son sayfasında Necmettin Asma’nın çizdiği Mavi Marmara şehidi uğur Süleyman Söylemez’in portresine yer veriliyor.

Temmuz dergisi, Ocak sayısında, Necmettin Asma ile yapılan ve çizerin çizgi serüvenine, sanatla ilgili düşüncelerine değinen önemli bir röportajı sayfalarına taşıyor. Murat Koç’un sorularına Asma’nın verdiği ayrıntılı ve samimi cevaplar çizgiyle, sanatla ilgili okunmaya değer bilgiler sunuyor.