Temmuz’un Şubat Sayısı Çıktı!

Aylık edebiyat, sanat ve fikriyat dergisi Temmuz, 29. sayısıyla raflardaki yerini aldı. Temmuz, Şubat sayısında da okuyucuya zengin bir içerik sunuyor.

Derginin Şubat sayısında kapağa, sade bir çiçek görseliyle birlikte “Sorulur sevdanın, sabahın ve gülün hesabı” sözleri taşınmış. “Varedenin Adıyla!” isimli giriş yazısında, insanın varlığı ve sahip olduğu değerler üzerine yoğunlaşılmış.

Temmuz her zamanki gibi Üstad Hasan Aycın’ın etkileyici bir çizgisi ile sayfalarını aralıyor. Şubat sayısında birçok güzel şiire de yer verilmiş. 29. sayıya şiirleriyle katkı sunan şairler: Kenan Yusuf Taşkın, Mustafa Yılmaz, Ali Emre, Davut Güner, Tunay Özer, Yavuz Balı, İsmail Söylemez, Ahmet Can Altıok, Erol Yılmaz, Ayşe Altıntaş, Necati Atilla Soykan, Emrah Çiftçi, İmdat Akkoyun, Ahmet Ardıç, Ahmet Tepe.

Şubat sayısında öykü türünde de farklı hikâyeleri okuyucuyla buluşturan metinler yer alıyor. 29. sayıda öyküleriyle dergimizde yer alan isimler:Hakan Kaya, Deniz Burak, Furkan Duman, Salih Ekrem Polat, Şener İşleyen, Ahmet Yetik, Afranur Karabaş. Bu sayıda ayrıca Thomas Wolfe’un “Brooklyn’i Yalnızca Ölüler Bilir” isimli öyküsünün İbrahim Alpay tarafından yapılan çevirisi de yer alıyor

29. sayıda Murat Koç, “Gerçekçi ve Romantik Bir Yazar: Sabahattin Ali” isimli yazının ikinci bölümüyle romancı değerlendirmelerini sürdürüyor. Erdoğan Aydoğan“Kente Karşı Atlar” başlıklı yazısında Hüseyin Atlansoy’un şiir dünyasını keşfetmemizi sağlıyor. Erkam Kuşçu “Öteki’nin Sınırları Veyahut Bizim Ötekimiz” adlı çalışmasında, “öteki” olgusunu, geniş bir arka planda ele alarak Kafka’nın Çakallar ve Araplar Öyküsü bağlamında analiz ediyor.

Şubat sayısında; Mehmet Mortaş “Ölümün Gizemli Tik Tak Sesleri”, Sadullah Taşçı “Esfel”, Oktay Güler “Unutulmaz”, Mehmet Akif Şahin“Ben ve Çocuk”, Erdoğan Aydoğan “Âdem’in Hikâyesi” başlığını taşıyan denemeleriyle yer alıyorlar.

Temmuz’un 29. sayısında Serkan Akın “Kitapsız Dünya” başlığı altında Raybradbury’in Fahrenheit 451 isimli kitabını değerlendirirken Mehmet Akif Öztürk “Tren Penceresinden Hayata Tutunan” isimli yazısında Jean-Paul Didierlaurent’in 6.27 Treni romanını okuyucuya tanıtıyor.

Derginin son sayfaları Kemal Kurak imzalı “İyi Seneler Olsun!” isimli yazıya ayrılmış. Kurak’ın objektifinden bir fotoğrafla süslenen yazı; yeni yıl ve ona yüklenen modern anlamların esaslı bir eleştirisini sunuyor.

Temmuz dergisi, Şubat sayısında, edebiyat alanında birçok türde eser veren Bünyamin Gürel ile yapılan kapsamlı bir röportajı sayfalarına taşıyor. “Hayat Sahnelerden, Anlardan Mürekkep Bir Tiyatrodur, Şiirdir.” başlığını taşıyan röportajda, Selvigül Kandoğmuş Şahin’in sorularına Gürel’in verdiği ayrıntılı cevaplarla onun edebi birikimini, edebiyat anlayışını ve eserlerini daha iyi tanıma imkânı buluyoruz.