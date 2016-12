Tertibe Fanzin Çıktı

Tetirbe Fanzin 2016 yılının son sayısını yayımladı.

"2016 yılı kötülüğün tarif edilemeyecek kadar azametli olduğu bir yıl. Bu kötülüğü tarif edecek kadar büyük bir dağ ismi, yok.

Çünkü; kötülüğün boyutu; dokuz aylık bir bebeğe bile tecavüz edilebilecek kadar büyük. Kötülüğün simsiyah ettiği bu zamanda temiz, beyaz sayfalara yazmak; ardında zulmler,çocuk ölüleri ve bir ülke bırakan Suriyeli Taha'nın o zülmden arşın arşın uzaklaşırken giydiği ayakkabılara çiçek ekip adına "umut çiçeği" demesi gibidir.

Bu bakımdan her gülümseyiş, her çiçek, her şiir, her cümle zalimlerin ne denli çirkin olduklarını göstermek için fırsattır".

Yine 4. sayısında ünlü değil gönlü geniş insanlara yer veriyor Tetirbe: İbrahim Tekpınar, Mehmet Turan, Zehra Kaplan, Cevher Kara, Neval Sunay, Sinan Şahin, Melih Özyıldırım, Fatma Bey, Levent Arslankaya, Candeniz Yavavlı, Arafat Özdemir, Ümmügülsüm Karabudak, Mustafa Başak. yer alıyor.



Ulaşılabilecek şehirler:

Şanlıurfa

Diyarbakır

Gaziantep

Van,

Eskişehir

İstanbul

Ankara



İletişim: tetirbefanzin@gmail.com

intagram: tetirbefanzin

twitter: tetirbefanzin