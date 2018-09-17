Tez Nasıl Yazılır Nasıl Yazılır?

Umberto Eco’nun 1977 yılında yazmış olduğu Tez Nasıl Yazılır adlı eseri 2017 yılında dilimize çevrilerek Türk okurlarıyla buluştu. Bu önemli çalışmanın 40 yıllık gibi bir süre sonrasında çevrilmesi aslında Türk yayıncılığının da bir tür durumunun yansıması. Piyasa kaygısı olan eserlerden kaliteli eser üretimine yer kalmaması, ilkeli yayıncılık adı altında salt piyasa kaygısıyla eser üretimi yapılması yayıncılığımızın çıkmazları arasında gözükmektedir. Maalesef ki iyi eserlerin piyasaya sunulması hem güç, hem zordur. Çünkü iyi eser diye belirlenen eserlerin yayıncılıktaki kıstasları daha farklıdır. Bu da ne kadar satacağının kestirilememesi dolayısıyla bu işe pek girilmemesidir.

Umberto Eco’nun Tez Nasıl Yazılır? Adlı eseri çok mu önemlidir belki de hayır. Fakat Eco, hayatının büyük kısmını devasa eserler ortaya koymuş, yazının kimyasını çözmüş, önemli isimlerden biridir. Bu bakımdan ortaya koyduğu eserler, yazıyla ilgilenen herkesin dikkatini çekebilecek niteliktedir.

Eco, Tez Nasıl Yazılır? Sorusuna cevap verirken bunu belli başlı kriterlere göre yapar. Akademik çalışmaların belirli disiplinler içerisinde ortaya konulduğu herkesin malumu. Fakat birbirinin kopyala yapıştırı olan çalışmalardan farklı, özgün, önemli çalışmalar ortaya koymak hem çetrefilli hem de zor bir uğraştır. Eco, bu nedenden dolayı Tez Nasıl Yazılır? Sorusunu sorarken tez yazım klavuzu gibi hareket eder ve bunu ayrıntılı bir biçimde ortaya koyar.

Tez yazmak, ortaya koymak belirli bir disiplin içinde yaşamayı da göze alıp yola koyulmak demektir. Bu bakımdan “bir tez yazmak, “altı aydan az üç yıldan fazla” zaman almamalı” saptaması yaparak tezi ortaya koymak için sıkı, düzenli ve istikrarlı bir çalışmanın gerekliliğinden bahseder. Aksi takdirde o tezin bitmesi mümkün gözükmemektedir.

Ülkemizde, yüksek lisansa başvuran toplam sayıyı tam olarak kestiremesek de bitiren sayının toplam başlayanların %30’u kadar olması düzenli, istikrarlı bir çalışmamanın olmaması nedeniyledir. Eco’nun ortaya koyduğu, teze yönelik çabalar, bu gün kullanılsa da ülkeden ülkeye hatta üniversitelere göre farklılıklar gösterebilir. Ortak olan ise tezin mantığı, onu ortaya koyma becerisinin ve araştırma tekniklerinin aynı olduğudur. Eco, bu çalışmasıyla bilim dilinin (nesnellik) dünya genelinde aynı olduğunu, aynı yaklaşım tarzlarını içerdiğini göstererek akademik çalışmaların geneline hâkim olan havayı ayrıntıları ile okurlara sunar. Kitabın girişinde de belirttiği üzere: “Bu kitap, bir mezuniyet komitesinin karşısına yönetmeliklere uygun, belli sayfa sayısına sahip, mezun olunan disiplinle bir şekilde ilgisi olduğu varsayılan ve tez danışmanını hayrete düşürüp zor bir duruma sokmayacak fiziksel bir nesneyi tez savunmasına nasıl getireceğinize dair fikirler içermektedir” (s.23) ifadesi

Eco, ayrıca kitabın amacını aktarırken kitabın okurlara vereceği konuları şöyle aktarır.

“Kitap size şunları söyleyecek:

Mezuniyet tezi dendiğinde ne kastediyoruz

Konuyu nasıl seçeriz ve çalışma zamanını nasıl kullanırız?

Bir bibliyografik araştırma nasıl yapılır?

Araştırıp bulduğumuz malzemeyi nasıl düzenleriz?

Çalışmamızı somut olarak nasıl düzenleyip sunabiliriz?” s.23

Tez Nasıl Yazılır?

Umberto Eco

Çev: Betül Parlak

Can Yayınları

2.Baskı