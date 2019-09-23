The Guardian'a Göre 21. Yüzyılın En İyi 100 Kitabı
Kurtlar Hanedanı – Hilary Mantel – Alfa Yayınları (2009)
Gilead – Marilynne Robinson - Kyrhos Yayınları Yayıbları (2004)
İkinci El Zaman – Svetlana Alexievich - Kafka Yayınları (2013)
Beni Asla Bırakma – Kazuo İshiguro – Yapı Kredi Yayınları (2005)
Austerlitz – W. G. Sebald – Can Yayınları (2001)
Kehribar Dürbün - Philp Pullman – İthaki Yayınları (2000)
Dünyayla Benim Aramda - Ta-Nehisi Coates – Monokl Yayınları (2015)
Autumn – Ali Smith – Çevirisi Yok (2016)
Bulut Atlas – Davit Mitchell – Doğan Kitap (2004)
Half Of A Yellow Sun - Chimamanda Ngozi Adichie – Çevirisi Yok (2006)
Benim Olağanüstü Akıllı Arkadaşım - Elena Ferrante Everest Yayınları (2011)
The Plot Against America - Philip Roth – Çeviri Yok (2004)
Nickel And Dimed - Barbara Ehrenreich - Çeviri Yok (2001)
Ustaparmak - Sarah Waters – Nora Yayınları (2002)
Altıncı Yok Oluş - Elizabeth Kolbert – Okuyan Us Yayınları (2014)
Düzeltmeler - Jonathan Franzen – Sel Yayıncılık (2001)
Yol - Cormac Mccarthy – İthaki Yayınları (2006)
Şok Doktorini - Naomi Klein – Agora Kitaplığı (2007)
Süper İyi Günler - Mark Haddon İş Bankası Kültür Yayınları (2003)
Life After Life - Kate Atkinson – Çevirisi Yok (2013)
Hayvanlardan Tanrılara - Yuval Noah Harari – Kollektif Kitap (2011)
Aralığın Onu - George Saunders – Delidolu Yayınları (2013)
Depresyon Atlası - Andrew Solomon – Okyanus Us Yayınları (2001)
İt Kopuk Takımı - Jennifer Egan – Pegasus Yayınları (2011)
Normal People - Sally Rooney – Çevirisi Yok (2018)
Yirmi Birinci Yüzyılda Kapital - Thomas Piketty – Türkiye İş Bankası Yayınları (2013)
Nefret Arkadaşlık Flört Aşk Evlilik - Alice Munro – Can Yayınları (2001)
Rapture - Carol Ann Duffy – Çevirisi Yok (2005)
Kavgam - Karl Ove Knausgaard – Monokl Yayınları (2009)
Yeraltı Demiryolu- Colson Whitehead - Siren Yayınları (2016)
Argonautlar - Maggie Nelson – Kollektif Kitap Yayınları (2015)
Tüm Hastalıkların Şahı - Siddhartha Mukherjee – Domingo Yayınevi (2010)
Cenaze Evi Şenlik Evi - Alison Bechdel – Bilgesu Yayıncılık (2006)
Çerçeve – Cusk – Yapı Kredi Yayınları (2014)
Kehribar Gözlü Tavşan - Edmund De Waal – Everest Yayınları (2010)
Experience - Martin Amis – Çevirisi Yok (2000)
Yeşil Yol - Anne Enright – Yapı Kredi Yayınları (2015)
The Line Of Beauty - Alan Hollinghurst - Çevirisi Yok(2004)
İnci Gibi Dişler - Joan Didion – Everest Yayınları (2005)
O Yılın Büyüsü - Joan Didion – Arkadaş Yayınları (2005)
Kefaret - İan Mcewan – Yapı Kredi Yayınları (2001)
Moneyball - Michael Lewis - Çevirisi Yok (2010)
Citizen An American Lyric - Claudia Rankine – Çevirisi Yok (2014)
Karanlıktaki Umut - Rebecca Solnit – Siren Yayınları (2004)
Hayat Düzeyleri - Julian Barnes – Ayrıntı Yayınları (2013)
Human Chain - Seamus Heaney – Çevirisi Yok (2010)
Persepolis - Marjane Satrapi – Çevirisi Yok (2000-2003)
Night Watch - Terry Pratchett – Çevirisi Yok (2002)
Normal Olmak Varken Neden Mutlu Olasın - Jeanette Winterson – Sel Yayıncılık (2011)
Antilop Ve Flurya - Margaret Atwood – Doğan Kitap (2003)
Brooklyn - Colm Tóibín - Çevirisi Yok (2009)
Küçük Ada - Andrea Levy – Turkuvaz Kitap (2004)
True History Of The Kelly Gang - Peter Carey – Çevirisi Yok (2000)
Women & Power - Mary Beard - Çevirisi Yok (2017)
The Omnivore’s Dilemma - Michael Pollan - Çevirisi Yok (2006)
Underland - Robert Macfarlane - Çevirisi Yok (2019)
The Amazing Adventures Of Kavalier And Clay - Michael Chabon - Çevirisi Yok (2000)
Savaş Sonrası 1945 Sonrası Avrupa Tarihi- Tony Judt – Yapı Kredi Yayınları (2005)
Kocanın Güzelliği - Anne Carson – Metis Yayınları (2002)
Dart - Alice Oswald - Çevirisi Yok (2002)
This House Of Grief - Helen Garner - Çevirisi Yok (2014)
Anne Sütü - Edward St Aubyn (2006)
The İmmortal Life Of Henrietta Lacks - Rebecca Skloot - Çevirisi Yok (2010)
Yazma Sanatı - Stephen King (2000)
Kayıp Kız - Gillian Flynn (2012)
Fizik Üzerine Yedi Kısa Ders - Carlo Rovelli (2014)
The Silence Of The Girls - Pat Barker (2018)
The Constant Gardener - John Le Carre (2001)
The İnfatuations - Javier Marías (2011), Çeviri: Margaret Jull Costa (2013)
Notes On A Scandal -Zoë Heller (2003)
Jimmy Corrigan The Smartest Kid On Earth - Chris Ware (2000)
The Age Of Surveillance Capitalism - Shoshana Zuboff (2019)
Nothing To Envy - Barbara Demick (2009)
Days Without End - Sebastian Barry (2016)
Drive Your Plow Over The Bones Of The Dead - Olga Tokarczuk (2009), Çeviri: Antonia Lloyd-Jones (2018)
Hızlı Ve Yavaş Düşünme - Daniel Kahneman (2011)
Signs Preceding The End Of The World - Yuri Herrera (2009), Çeviri: Lisa Dillman (2015)
Beşinci Mevsim - Nk Jemisin (2015)
The Spirit Level - Richard Wilkinson Ve Kate Pickett (2009)
Geliş - Ted Chiang (2002)
Harvest - Jim Crace (2013)
Koralin - Neil Gaiman (2002)
Tell Me How İt Ends - Valeria Luiselli (2016), Çeviri: Luiselli Ve Lizzie Davis (2017)
The Cost Of Living - Deborah Levy (2018)
Tanrı Yanılgısı - Richard Dawkins (2006)
Adults İn The Room - Yanis Varoufakis (2017)
Priestdaddy - Patricia Lockwood (2017)
Noughts & Crosses - Malorie Blackman (2001)
Bad Blood - Lorna Sage (2000)
Visitation - Jenny Erpenbeck (2008)
Light - M John Harrison (2002)
Kuşatma - Helen Dunmore (2001)
Darkmans - Nicola Barker (2007)
Kıvılcım Anı - Malcolm Gladwell (2000)
Kayıtlar Birinci Cilt - Bob Dylan (2004)
Değersiz Bir Hayat - Hanya Yanagihara (2015)
Harry Potter Ve Ateş Kadehi - Jk Rowling (2000)
Ejderha Dövmeli Kız - Stieg Larsson (2005)
Broken Glass - Alain Mabanckou (2005)
Yaşlanıyor Muyum Ne - Nora Ephron (2006)
Not: Tarihler, kitapların basım yıllarını göstermektedir.
Not:2 Kitaplardan Türkçe isimleri yazılanlar çevirisi yapılanlardır.
Görsel: the guardianAlıntı - 23.09.2019