The Guardian'a Göre 21. Yüzyılın En İyi 100 Kitabı

Kurtlar Hanedanı – Hilary Mantel – Alfa Yayınları (2009)

Gilead – Marilynne Robinson - Kyrhos Yayınları Yayıbları (2004)

İkinci El Zaman – Svetlana Alexievich - Kafka Yayınları (2013)

Beni Asla Bırakma – Kazuo İshiguro – Yapı Kredi Yayınları (2005)

Austerlitz – W. G. Sebald – Can Yayınları (2001)

Kehribar Dürbün - Philp Pullman – İthaki Yayınları (2000)

Dünyayla Benim Aramda - Ta-Nehisi Coates – Monokl Yayınları (2015)

Autumn – Ali Smith – Çevirisi Yok (2016)

Bulut Atlas – Davit Mitchell – Doğan Kitap (2004)

Half Of A Yellow Sun - Chimamanda Ngozi Adichie – Çevirisi Yok (2006)

Benim Olağanüstü Akıllı Arkadaşım - Elena Ferrante Everest Yayınları (2011)

The Plot Against America - Philip Roth – Çeviri Yok (2004)

Nickel And Dimed - Barbara Ehrenreich - Çeviri Yok (2001)

Ustaparmak - Sarah Waters – Nora Yayınları (2002)

Altıncı Yok Oluş - Elizabeth Kolbert – Okuyan Us Yayınları (2014)

Düzeltmeler - Jonathan Franzen – Sel Yayıncılık (2001)

Yol - Cormac Mccarthy – İthaki Yayınları (2006)

Şok Doktorini - Naomi Klein – Agora Kitaplığı (2007)

Süper İyi Günler - Mark Haddon İş Bankası Kültür Yayınları (2003)

Life After Life - Kate Atkinson – Çevirisi Yok (2013)

Hayvanlardan Tanrılara - Yuval Noah Harari – Kollektif Kitap (2011)

Aralığın Onu - George Saunders – Delidolu Yayınları (2013)

Depresyon Atlası - Andrew Solomon – Okyanus Us Yayınları (2001)

İt Kopuk Takımı - Jennifer Egan – Pegasus Yayınları (2011)

Normal People - Sally Rooney – Çevirisi Yok (2018)

Yirmi Birinci Yüzyılda Kapital - Thomas Piketty – Türkiye İş Bankası Yayınları (2013)

Nefret Arkadaşlık Flört Aşk Evlilik - Alice Munro – Can Yayınları (2001)

Rapture - Carol Ann Duffy – Çevirisi Yok (2005)

Kavgam - Karl Ove Knausgaard – Monokl Yayınları (2009)

Yeraltı Demiryolu- Colson Whitehead - Siren Yayınları (2016)

Argonautlar - Maggie Nelson – Kollektif Kitap Yayınları (2015)

Tüm Hastalıkların Şahı - Siddhartha Mukherjee – Domingo Yayınevi (2010)

Cenaze Evi Şenlik Evi - Alison Bechdel – Bilgesu Yayıncılık (2006)

Çerçeve – Cusk – Yapı Kredi Yayınları (2014)

Kehribar Gözlü Tavşan - Edmund De Waal – Everest Yayınları (2010)

Experience - Martin Amis – Çevirisi Yok (2000)

Yeşil Yol - Anne Enright – Yapı Kredi Yayınları (2015)

The Line Of Beauty - Alan Hollinghurst - Çevirisi Yok(2004)

İnci Gibi Dişler - Joan Didion – Everest Yayınları (2005)

O Yılın Büyüsü - Joan Didion – Arkadaş Yayınları (2005)

Kefaret - İan Mcewan – Yapı Kredi Yayınları (2001)

Moneyball - Michael Lewis - Çevirisi Yok (2010)

Citizen An American Lyric - Claudia Rankine – Çevirisi Yok (2014)

Karanlıktaki Umut - Rebecca Solnit – Siren Yayınları (2004)

Hayat Düzeyleri - Julian Barnes – Ayrıntı Yayınları (2013)

Human Chain - Seamus Heaney – Çevirisi Yok (2010)

Persepolis - Marjane Satrapi – Çevirisi Yok (2000-2003)

Night Watch - Terry Pratchett – Çevirisi Yok (2002)

Normal Olmak Varken Neden Mutlu Olasın - Jeanette Winterson – Sel Yayıncılık (2011)

Antilop Ve Flurya - Margaret Atwood – Doğan Kitap (2003)

Brooklyn - Colm Tóibín - Çevirisi Yok (2009)

Küçük Ada - Andrea Levy – Turkuvaz Kitap (2004)

True History Of The Kelly Gang - Peter Carey – Çevirisi Yok (2000)

Women & Power - Mary Beard - Çevirisi Yok (2017)

The Omnivore’s Dilemma - Michael Pollan - Çevirisi Yok (2006)

Underland - Robert Macfarlane - Çevirisi Yok (2019)

The Amazing Adventures Of Kavalier And Clay - Michael Chabon - Çevirisi Yok (2000)

Savaş Sonrası 1945 Sonrası Avrupa Tarihi- Tony Judt – Yapı Kredi Yayınları (2005)

Kocanın Güzelliği - Anne Carson – Metis Yayınları (2002)

Dart - Alice Oswald - Çevirisi Yok (2002)

This House Of Grief - Helen Garner - Çevirisi Yok (2014)

Anne Sütü - Edward St Aubyn (2006)

The İmmortal Life Of Henrietta Lacks - Rebecca Skloot - Çevirisi Yok (2010)

Yazma Sanatı - Stephen King (2000)

Kayıp Kız - Gillian Flynn (2012)

Fizik Üzerine Yedi Kısa Ders - Carlo Rovelli (2014)

The Silence Of The Girls - Pat Barker (2018)

The Constant Gardener - John Le Carre (2001)

The İnfatuations - Javier Marías (2011), Çeviri: Margaret Jull Costa (2013)

Notes On A Scandal -Zoë Heller (2003)

Jimmy Corrigan The Smartest Kid On Earth - Chris Ware (2000)

The Age Of Surveillance Capitalism - Shoshana Zuboff (2019)

Nothing To Envy - Barbara Demick (2009)

Days Without End - Sebastian Barry (2016)

Drive Your Plow Over The Bones Of The Dead - Olga Tokarczuk (2009), Çeviri: Antonia Lloyd-Jones (2018)

Hızlı Ve Yavaş Düşünme - Daniel Kahneman (2011)

Signs Preceding The End Of The World - Yuri Herrera (2009), Çeviri: Lisa Dillman (2015)

Beşinci Mevsim - Nk Jemisin (2015)

The Spirit Level - Richard Wilkinson Ve Kate Pickett (2009)

Geliş - Ted Chiang (2002)

Harvest - Jim Crace (2013)

Koralin - Neil Gaiman (2002)

Tell Me How İt Ends - Valeria Luiselli (2016), Çeviri: Luiselli Ve Lizzie Davis (2017)

The Cost Of Living - Deborah Levy (2018)

Tanrı Yanılgısı - Richard Dawkins (2006)

Adults İn The Room - Yanis Varoufakis (2017)

Priestdaddy - Patricia Lockwood (2017)

Noughts & Crosses - Malorie Blackman (2001)

Bad Blood - Lorna Sage (2000)

Visitation - Jenny Erpenbeck (2008)

Light - M John Harrison (2002)

Kuşatma - Helen Dunmore (2001)

Darkmans - Nicola Barker (2007)

Kıvılcım Anı - Malcolm Gladwell (2000)

Kayıtlar Birinci Cilt - Bob Dylan (2004)

Değersiz Bir Hayat - Hanya Yanagihara (2015)

Harry Potter Ve Ateş Kadehi - Jk Rowling (2000)

Ejderha Dövmeli Kız - Stieg Larsson (2005)

Broken Glass - Alain Mabanckou (2005)

Yaşlanıyor Muyum Ne - Nora Ephron (2006)

Not: Tarihler, kitapların basım yıllarını göstermektedir.

Not:2 Kitaplardan Türkçe isimleri yazılanlar çevirisi yapılanlardır.

Görsel: the guardian