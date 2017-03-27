Thomas Szasz'dan Anti-Freud çıktı

Stefan Zweig “Zehir dolu hicvin ustası” demiş Karl Kraus için. Bu ününü kazandığı dergi olan Meşale [Die Fackel]adını verdiği dergiyi Avrupa’nın düşünsel, kültürel ve siyasi hayatının kökten değişimler geçirdiği sırada 37 sene boyunca çıkaran Karl Kraus, zamanının önde gelen dehalarından biridir ve Wittgenstein ve Canetti gibi büyük akıllar üzerinde büyük etkiye sahiptir. Kendisi en başta bir yazar, aynı zamanda hicivci, şair, oyun yazarı ve oyuncudur.

Onu sunan ise ortaya koyduğu fikirlerle psikanaliz dünyasında çığır açmış, 35 kitaba ve sayısız makaleye sahip olan Thomas Szasz. Anti-Freud kitabı yalnızca psikanalizin bir bilim olarak kabul görmeye başladığı zamanlarda Freud dâhil önde gelen psikiyatrların ve akademisyenlerin nasıl ikiyüzlü davranışlar sergilediğini açığa çıkarmıyor, aynı zamanda Freud’la aynı dönemde yaşamış Kraus’un psikanaliz hakkındaki düşündüklerini de sunuyor. Psikanaliz alanında daha önce değinilmemiş konulara değinen, bağlantılı görüşleri ve alakalı olayları kronolojiyi bozmadan veren Thomas Szasz, Anti-Freud kitabıyla psikanaliz alanında bir şeyleri değiştireceğinden oldukça emin.

Anti-Freud Çağatay Koparal çevirisiyle Türkçede.