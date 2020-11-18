Bahar Karaca yazdı...

Siz de benim gibi geleceği merak ediyor musunuz? Gelecekte yaşam nasıl olacak? Dünyanın kaynakları tükenir mi? Tükenirse yaşam nasıl devam eder? En önemlisi de bir yaşam olur mu?

İşte bu soruları Prof. Dr. Meltem Erinçmen Kanoğlu da merak etmiş ve özellikle 10 yaş ve üstü çocukların okuyabilecekleri 4 kitaptan oluşan bir seri hazırlamış. Güneş Gezegeni serisi; Dış Dünya Gezisi, Ani Sel, Tohum İzcileri ve Vadideki Yerleşke kitaplarından oluşuyor.

Dünyanın kaynakları sonsuz değil. Bunun farkındadır insanlık ama yine de umursamaz bir tavırla bu kaynakları hoyratça kullanmaktan ve zarar vererek tüketmekten de vazgeçmemektedir.

Bu konular sürekli gündemdedir. Su kaynakları, topraklarımız, nesli tükenen hayvanlar konuşulur. En önemlisi de besin kaynaklarımızın, yetiştirdiğimiz tarımsal ürünlerimizin gittikçe azaldığı, kalitesinin düştüğü anlatılmakta, tedbir alınması gerektiği bilim adamlarınca söylenmektedir. İşte bu konuları çocuklarımıza anlayabilecekleri şekilde aktarmak onları çevrelerine duyarlı, iklim değişikliklerini anlayabilen, bilimsel ve doğal olayları anlama ve kavrama becerisine sahip şekilde yetiştirmek de hedefimiz oldu. İşte tam da bu hedefe uygun Güneş Gezegeni Dizisinin kitapları heyecanlı, akıcı, merak uyandırıcı bir dille çocukları adeta bir maceranın içine çekerek gelecek ile ilgili olası senaryoları anlamalarını ve fark etmelerini sağlıyor.

Bu serinin üçüncü kitabı olan “Tohum İzcileri” nde macera bir depremle başlıyor. Karıncalar neden insanların üstüne çıktı? Depremi böyle mi haber veriyorlar? Bunun bir varsayım olduğunu ve varsayımında deneylerle ispatlanmamış olasılığı yüksek gerçekler olduğunu öğrenerek başladıkları maceraya sirkenin aslında iyi bir pire kovucu olduğunu ve mentolünde kaşıntıya iyi geldiğini öğrenerek devam ediyorlar. Peki, mentol nasıl elde ediliyor? Nane ve alkolün karışımından mentol elde edildiğini öğrenerek meraklarını gideren çocuklar “Tohum Bankası”nın da ne demek ve neden önemli olduğunu da tabiki soruyorlar.

Aileleri ile birlikte yok olan tarımlarını canlandırmak için atalarının geride bıraktıklarına inandıkları tohum bankalarını bulmak için yola çıkıyorlar. Sağlıklı tohumlar bulabilirlerse topraklarını iyileştirebilir ve sağlıklı ürünler yetiştirebilirler.

Kitabın kahramanı çocuklar doğal yaşamın, doğal kaynakların öneminin farkındalar ve bunu maceralarını okuyan çocuklara da anlatmayı, hatta hissettirmeyi başarıyorlar. Temiz havayı solumak, içilebilir sulara sahip olmak, taze sebze-meyve yiyebilmek, kuş sesleri duymak, inek, tavuk gibi çiftlik hayvanlarına sahip olamamak ve süt içip, yumurta yiyebilmenin değerinin hiçbir şekilde ölçülemeyeceğini yaşatıyorlar.

Ayrıca gelecekte yaşanacak her türlü olumsuzluklar karşısında bir arada olmanın önemi de vurgulanıyor. Çocuklar; birlik ve beraberlikten güç doğduğunu macera yaşarken çok iyi öğreniyorlar.

Özellikle ilkokul 4. Sınıfa giden çocuklarınız varsa Çikolata yayınlarından çıkan Güneş Gezegeni dizisini onların okuması için rehberlik edin derim. Çünkü gelecek onları bekliyor ve çocuklarımızı geleceğe hazırlamak da biz yetişkinlere düşen en önemli görev.