Toplumsal Hareket Bilincinde İç Sorunlar

İyiliği emretmek ve kötülükten sakındırmak için ortaya çıkan her bir toplumsal hareketin kendi içinde disipline olması, belirli bir plan ve program çerçevesinde fiillerini ortaya koyması gerekmektedir. İnsan ve toplumun birbiriyle sıkı irtibatını koruyan İslam düşüncesi, elbette bu birlikteliğin zorluklarına karşı müntesiplerini uyarmayı da ihmal etmemiştir.

İnsanın terbiyesi kadar önemli olan bir diğer husus da toplumun terbiyesidir. Bireyden cemaate adımlamanın olmazsa olmazı olan hareket metodu ve bireysel zaaflar, bu terbiye yolunun en önemli hususlarının başında gelmektedir. Elbette dine hizmetin, insanın kendisine hizmetinden geçtiği bilinciyle hareket etmek bu zaafları aşmayı daha bir kolay kılmaktadır.

Yazar Nureddin Yıldız, zaaflarımızla çevrelenmiş ve nefsi istek ve arzularla örülmüş iyilik tohumlarını çürütecek tehditlere dikkat çekiyor. İnsandan topluma inşa sürecinde oluşabilecek tehlikelere karşı toplumsal hareketlere uyarılarda bulunacak bir eser ortaya koyuyor; “Dinimize Hizmetin İç Sorunları”…

Eserimiz; birbiriyle hayırda yarışırken nefsine yenik düşen, zaaflarının kurbanı olan, bilgiyi eylemden çok önemseyenlere uyarılarda bulunuyor. Güç ve iktidar tutkusunun hayırda yarışmaktan daha elzem görüldüğü bir yanlışlar silsilesine karşı, Allah adına hizmet etmek için zamanlarını infak edenlerin dikkat edeceği hususları hatırlatıyor.

Bir arada hizmet etmek için birliktelik oluşturan gönüllerin, toplumsal hareket fıkhına olan ihtiyacını da ortaya koyan eser, kendi iç sorunlarıyla tüketilen enerjiyi yeniden üretmenin yollarını sunan bir ön planlamanın şart olduğunu belirtiyor.

Allah rızasını kazanmak için öncelikle ihlas, kalıcılık ve tesirin olmazsa olmaz olduğunu vurguluyor eserimiz. Yaptıklarımızı Allah’ın bizi gördüğü bilinciyle yaparken, düşeceğimiz en büyük hatanın kendi kendimizi tatmin etmek boyutunda olacağını belirtiyor.

İç sorunlarımızı oluşturan temel zaaflarımıza değinen müellifimiz, bunların tedavi yöntemlerini sunarken öncelikle sebeplerine, sonra çaresine ve en son da bunun başımıza gelme hikmetine dönük çıkarımlarda bulunmamızı şart koşuyor.

İslam düşmanlarının bir program çerçevesinde kitlesel olarak saldırdığı şu zaman diliminde, kitlesel hareket etmenin zorluğuna bahaneler uydurmak yerine, bu zorlukları aşacak kaynaklarımız olan Vahiy ve Peygamberi öğreti olan sünnete yoğunlaşmak gerektiği de eserde işleniyor.

Din hizmetlerinde öncelikle ihlas ve samimiyet aranmalıdır. Eserimiz bunu sağlamak için “Dava Adamlığı, Vakıf İnsanı Olmak ve İman Kardeşliği” bölümünü ilk başta ele alarak fedakâr olmanın önemini hizmet gönüllülerine açıklamaya çalışıyor.

Yazarımız ikinci bölümde dinimize hizmette karşılaşılabilecek 18 tehlikeyi kavramlaştırırken, bu tehlikelerin boyutları ve tedavi yöntemlerini de belirtiyor. Hizmetin esas olduğunu, fakat iç dünyamızın da bu hizmete hazırlık boyutunda önemli bir rolü olduğunu örneklerle ortaya koyuyor. Zaaflarımızın boyutlarını, sebeplerini ve çarelerini maddeleştirerek, bunları kendi iç dünyamızda bir kalıba dökmemizi kolaylaştırıyor.

Bu eser hizmet içi eğitim için rehberlik pozisyonu üstlenerek büyük bir eksiği tamamlıyor. Çaresizlik içinde bocalayan nice hizmet erlerine Rabbimizi işaret ediyor. Asıl terbiye edenin elinde terbiye olmamız gerektiğini vurguluyor. Er-Rabb olan Allah’ın biz terbiye olmak istediğimizde işimizi kolaylaştıracağını belirtiyor.

Her işin “bismillah”ı o işi yapabilecek kadar bir ön hazırlıkta bulunmaktır. Bu eser, her toplumsal hareketin “bismillah”ına muhakkak bir katkı olacaktır.

Nureddin Yıldız

Dinimize Hizmetin İç Sorunları

180 sayfa

Tahlil Yayınları