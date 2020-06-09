TÜRK EDEBİYATINDA DENEME OKUYUCUSUYLA BULUŞUYOR
Hece Yayınları, başlangıcından bu yana yayımladığı bini aşkın kitap, 284. sayısına ulaşan Hece ve 99. sayısı yayımlanan Heceöykü dergilerinin yanında, her biri büyük bir emek, çaba ve sorumluluk bilincinin ürünü olan, kapsamlı ve nitelikli özel sayı geleneğini sürdürüyor ve 40. özel sayı olarak Türk Edebiyatında Deneme Özel Sayısı’nı Haziran 2020’nin ilk günlerinde okuyucusuyla buluşturuyor.
Rasim Özdenören’in öncülüğü ve Ali Karaçalı’nın editörlüğünde 122 yazar ve akademisyenin katkı verdiği 944 sayfalık bu anıtsal özel sayı öncelikle Türk edebiyatında edebî bir tür olarak Deneme’nin ‘bilançosunu çıkarma’yı, başlangıcından bu yana deneme alanında ortaya konulan emeğin topluca görülmesini, adları denemeyle anılan yazarların yakın okumalarla görünür kılınmasını, bilgi ve bilinç düzeyine taşınmasını hedefliyor.
Türk edebiyatında ilk kez bu denli kapsamlı ve yoğun bir emekle ortaya konulan Türk Edebiyatında Deneme Özel Sayısı, denemeye ilişkin geniş ve çok yönlü bir okuma evreni ve açı çeşitliliği sunuyor.
Bu özel sayıda, bir edebî tür olarak denemenin ne olduğu, doğuşu, Batı’daki ilk örnekleri, Türk edebiyatı tarihinde ve günümüzde denemenin nasıl bir seyir izlediği; türün kendi içindeki ivme, yönseme ve uzanımları; diğer türlerle ilişkisi, etkisi, ayrımı ve edebiyatımızda türe katkılarıyla öne çıkan, adları denemeyle birlikte anılan yazarların hem yazınsal bir tür olarak denemeye hem de edebiyat ve düşünce hayatımıza katkıları yakın okumalarla irdelenirken; aynı zamanda toplumun fikir öncüleri olan yazarların düşünce dünyaları üzerinden ülkemizde son yüzyılda yaşanan zihnî dönüşüm ve parçalanmaların, toplumsal ayrışma ve kırılmaların -cumhuriyet, modernleşme, batılılaşma, yerli düşünce vb.- kavramlar üzerinden de yeniden okunup değerlendirildiği, bir yönüyle Türkiye’nin düşünce haritasının bilinç düzlemine taşındığı kapsayıcı ve kuşatıcı bir bakış açısıyla ele alınıyor.
Rasim Özdenören’in yazısında da değindiği gibi “edebiyatın pervasız ve yaramaz türü” olarak da anılan ve okuyucuyla doğrudan ve sıcak bir ilgi kuran deneme, hangi türde yazarsa yazsın yazarların büyük çoğunluğunun kayıtsız kalmadığı bir tür olmuştur. Buna rağmen okuyucuda bulduğu karşılığı edebî kamuda bulamayan deneme türü ilk kez bu denli geniş bir çerçevede ele alınarak edebî kamunun ilgisine sunuluyor.
Edebiyatla ilgilenen genel okurdan başlayarak araştırmacı, akademisyen ve üniversiteler için bir başvuru kaynağı olacak Türk Edebiyatında Dememe Özel Sayısı’nın içeriğinde yer alan ana başlıklar ve yazarlarımızdan bazılarının isimleri şunlardır:
Edebî Bir Tür Olarak Deneme bölümünde: Ahmet İnam, Arif Ay, İbrahim Demirci, Yavuz Demir, Turan Karataş, Ersin Nazif Gürdoğan ve Bilgin Güngör; Dünden Bugüne Deneme bölümünde: İbrahim Demirci, Gürsel Aytaç, Mehmet Sümer, Birsen Karaca, Selma Baş, Dursun Ali Tökel, Kudret Ayşe Yılmaz, Yunus Balcı ve Vural Kaya; Denemenin Sınırları bölümünde: İsa Koyuncu, Vefa Taşdelen, Oğuz Demiralp, Kurtuluş Kayalı ve İsmail Karakurt yazarken, Soruşturma bölümünde on beş yazarımızın denemeye ilişkin görüşleri ile Türk edebiyatında deneme yazarlarının ele alındığı Yakın Okuma bölümünde doksan yazarla ilgili doksan iki yazı yer aldı. Türkçede Deneme Üzerine Yapılan Çalışmalar bölümünü İbrahim Veli Süzer, Bibliyografya bölümünü ise Kemal Temizer hazırladı.
İyi okumalar dileriz.
İÇİNDEKİLER
Rasim Özdenören/ Deneme: Edebiyatın Pervasız ve Yaramaz Türü 7
Ali Karaçalı/ Sunu: İki Dünya Arasında Deneme 11
BİRİNCİ BÖLÜM: EDEBÎ BİR TÜR OLARAK DENEME
Ahmet İnam/ De-Neme 17
Arif Ay/ Deneme Nedir Ne Değildir? 21
İbrahim Demirci/ Denemenin Dengi Yahut Dengesi 23
Yavuz Demir/ Bir Muamma Edebî Tür: Deneme 26
Turan Karataş/ Bir Edebî Tür Olarak Deneme 28
Ersin Nazif Gürdoğan/ Deneme Edebiyat Türleri Arasında Şiirin Süt Kardeşidir 37
Bilgin Güngör/ Denemenin Yapısı: “Ben Ülkesi”nin Sınırlılıkları yahut Sınırsızlıkları 41
İKİNCİ BÖLÜM: DÜNDEN BUGÜNE DENEME
- BATI EDEBİYATINDA
İbrahim Demirci/ Denemenin Doğuşu, Montaigne ve Sonrası 53
Gürsel Aytaç/ Thomas Mann’ın Denemeleri 57
Mehmet Sümer/ “Amerikan Dini”nin Peygamberi: Ralph Waldo Emerson ve Denemeciliği 62
Birsen Karaca/ Edebî Bir Tür Olarak Denemenin Rus Edebiyatındaki Yeri 68
- TÜRK EDEBİYATINDA
Selma Baş/ Türk Edebiyatında Denemenin Tarihsel Serüveni 73
Dursun Ali Tökel/ Eskiler de Denerlerdi: Bir Denemeci Olarak Şâir 145
Kudret Ayşe Yılmaz/ Divan Edebiyatında Denemeye Varan Arayışlar 150
Yunus Balcı/ Günümüz Türk Edebiyatında Deneme 166
Vural Kaya/ Çocuk Edebiyatında Deneme Türü Üzerine Kısa Bir Değerlendirme 180
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: DENEMENİN SINIRLARI
İsa Koyuncu/ Deneme ile Bilimsel Yazının Sınırlarında 185
Vefa Taşdelen/ Deneme Boyunca Felsefe, Felsefe Boyunca Deneme 205
Oğuz Demiralp/ Eleştirel Deneme 223
Kurtuluş Kayalı/ Birikimin Yoğunluğunun ve Birikimin Sığlığının Dayattığı Deneme Yazarlığı 226
İsmail Karakurt/ Deneme Denemede Kalmaz 236
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: SORUŞTURMA
Necati Mert/ Benim İçin Deneme 263
Ali Haydar Haksal 265
Arif Ay 266
Feridun Andaç 267
Mustafa Ruhi Şirin/ İnsanlı Deneme İnsansız Deneme 269
Necip Tosun/ Deneme Neyi Dener 271
Cemal Şakar 274
Yılmaz Daşcıoğlu 275
Gökhan Özcan 276
Ömer Erdem 278
Ali Ayçil/ Deneme ya da ‘Benim Nazarım’ 279
Bâki Ayhan T. 281
Murat Yalçın 282
Hasibe Çerko/ Denemenin Görece Hazzı 283
Abdullah Harmancı 284
BEŞİNCİ BÖLÜM: YAKIN OKUMA/ TÜRK EDEBİYATINDA DENEME YAZARLARI
Elmas Karakaş/ Deneme ve Sohbet Arasında Bir İstanbul Yazarı: Ahmet Rasim 287
Ertan Örgen/ Denemeleri ile Halit Ziya’ya Bir Yer 294
Necmettin Turinay/ Edebiyatımızın Derin Irmağı: Abdülhak Şinasi Hisar 298
Mehmet Narlı/ Musâhabat-ı Yahya Kemal 307
İbrahim Demirci/ Deneme Yazarı Ahmet Haşim 314
Ali Sali/ Lügat Sipariş Edilen Muhalif: Refik Halid Karay 317
Özgül Özbek Giray/ Refi Cevat Ulunay’ın Denemeleri 327
Mustafa Balcı/ İsmail Habib Sevük ve Deneme 334
Uğur Yıkan/ Peyami Safa’nın “Objektif”inden 345
Safiye Gölbaşı/ Yeninin Eskimeyen Temsilcisi: Nurullah Ataç 354
Zelkif Yıldırım/ Felsefeci Nusret Hızır’ın Denemeciliği 360
Dr. Mehmet Kahraman/ Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Denemeciliği ve Denemeleri 366
Selmani Karadoğan/ Suut Kemal’in Denemeleri Üzerine 374
Necati Mert/ Selâhattin Batu ve Denemeleri 381
Sema Bayar/ Samiha Ayverdi Denemeciliği: Bir Medeniyet Rüyası 389
Hakan Soydaş/ Bir Deneme Yazarı Olarak Cevdet Kudret’in Dil,
Edebiyat ve Eğitim Üzerine Görüşleri 396
Ceren Selvi/ Mümtaz Turhan’ın Denemeciliği ve Denemeleri 403
Ali Galip Yener/ Sabahattin Eyüboğlu’nun Denemeleri Üzerine 408
Nagihan Şahin/ Bir Öğretmen Denemeci: Sabahattin Eyüboğlu 413
Muhammet Sani Adıgüzel/ Nurettin Topçu: Denemelerle Var Olmak 417
Arif Ay/ Vedat Günyol’un Kendince Denemeleri 425
Ruhi İnan/ Orhan Burian: Kısa Bir Ömre Sığanlar 428
Ali Galip Yener/ Melih Cevdet Anday’ın Denemeciliği Üzerine 435
Suavi Kemal Yazgıç/ Haldun Taner’in Denemeleri 441
Necmettin Turinay/ Mehmet Kaplan’ın Erken Sabah Ayinleri:
Ya Ben Öleyim mi Söylemeyince! 444
Serhat Demirel/ Denemeyi Şiirleştirmek: Behçet Necatigil’in “Lirik Nesirler”i 452
Yusuf Turan Günaydın/ Cemil Meriç’in Deneme Alanında ‘Defter-i Âmal’i 458
Ali Ulvi Temel/ Tarık Buğra’nın Denemeleri 465
Bâki Asiltürk/ Hüseyin Cöntürk’e Eleştirel Bakış 470
Leyla Burcu Dündar/ Binbir Gece Denemecisi: Salâh Birsel 476
Arif Ay/ Denemenin İzinde Bir Yazar: Rauf Mutluay 482
Hüseyin Soylu/ Eleştirel Denemenin Kıyılarında: Asım Bezirci 485
Sercan Ceylan/ Selahattin Hilav: Felsefe ve Edebiyat Sarkacında Eleştirel Denemeler 490
A.Cüneyt Issı/ Geçerken Karşılaşmalar “Önsöz” Yazılarından
Adalet Ağaoğlu’nun Denemeciliğine 495
Nurcan Ankay/ Bir Deneme Yazarı Olarak Bilge Karasu 501
Ali Galip Yener/ Mehmet H. Doğan’ın Denemeciliği Üzerine 506
İsmail Sert/ Deneme Yazarı Cemal Süreya 510
Yılmaz Daşcıoğlu/ Sezai Karakoç’un Denemelerinde Yapı, Biçim ve Düşünce 515
Ali Necip Erdoğan/ Anlam Avcısı Bir Yazı Ermişi: Tahsin Yücel 525
Münire Kevser Baş/ Akşit Göktürk: Deneme ile Eleştiri Arasında 534
Mehmet Şahin Yavuzer/ Kentlerin Dilini Okuyan Yazar: Uğur Kökden 539
İrfan Çevik/ Susa Susa Nuri Pakdil 547
Mücahit Gündoğdu/ Onat Kutlar’ın Denemeleri 565
Tuba Dere/ Ferit Edgü’nün Denemeleri Hakkında Bir Deneme 573
Eyüp Tekin/ Özdemir İnce’nin Denemeleri Üzerine Bir Eleştiri Denemesi 581
Arif Ay/ Doğan Hızlan’ın Denemelerine Bir Yaklaşım Denemesi 588
Mustafa Orçan/ Erol Güngör’de Beş Boyutlu Deneme 591
Müzeyyen Çelik/ Çok Yönlü Bir Edebî Deha: Cahit Zarifoğlu’nun Denemeleri 597
Şaban Sağlık/ Sanatçının Deneme Yazarı Olarak Portresi
yahut Rasim Özdenören’in “Düşünsel Duruş”u 603
Selim Somuncu/ Şiir Çözümleyen Değil Şiir Düğümleyen Denemeler:
Alaeddin Özdenören’in Şiir Yazıları 614
Duran Boz/ Akif İnan’ın ‘Acı Tarlası’ndan Köprü Kurmak 619
Necla Ankay/ Türk Denemeciliğinde Özgün Bir Sima: Önder Şenyapılı 622
Mehmet Kurtoğlu/ Evrensel ve Büyülü Dilin Samimi Denemecisi: Atasoy Müftüoğlu 628
Zeynep Rana/ Kendi Dünyasını Seyre Dalmış Usta: Ahmet Cemal 631
Hayrettin Orhanoğlu/ Murat Belge’nin Denemelerinde Nedenselliğin Boyutları 636
Osman Özbahçe/ Düşmeyen Kale: İsmet Özel 646
Zeynep Sati Yalçın/ Eleştirel Denemenin Öznelliğinde Füsun Akatlı Denemesi 666
Erdem Dönmez/ Taşranın Merkezle Hesaplaşması: Necati Mert’in Denemeleri 673
Banu Altınova/ Gündüz Vassaf’ın Denemeleri ve Denemeciliği 682
Mehmet Kahraman/ Kutlu’nun Hayat Tasavvuru 695
Aziz Kağan Güneş/ Kelimelerin Türevini Almak: Ahmet İnam’ın Denemeciliği 702
Hâle Sert/ Selim İleri’nin Denemeleri: Çiçek, Bahçe İçre 708
Ahmet Sait Akçay/ Karşılaştırmacı, Entelektüel ve Şair: Ebubekir Eroğlu 714
Mehmet Özger/ Ali Haydar Haksal Denemeciliği ve Denemeleri 717
Seher Özkök/ Dil, Melankoli ve Şiir: Oğuz Demiralp’in İki
Deneme Kitabında Denemeyi Şiirlemek 722
Mehmet Aycı/ Gergedanla Güreşmek: Bir Enis Batur Külliyatı Okuma Denemesi 727
Dinçer Eşitgin/ Orhan Pamuk’un Renk Verdiği Düzyazılar 750
Mustafa Köneçoğlu/ Hüseyin Su Denemelerindeki
‘Yük’ ya da ‘Özü Örten Her Şeyi Kırmak’ 754
Âtıf Bedir/ Edebiyat Dergisinin Üç Şair Denemecisi Turan Koç, Arif Ay, Ali Göçer 757
Pınar Alçiçek/ Türk Kültürünü Kadrajına Alan Beşir Ayvazoğlu ve Denemeciliği 766
Rüveyda Durmaz Kılıç/ Nilüfer Kuyaş: “Deneme Yazarlığın Esas Sınavı” 774
Engin Elman/ Feridun Andaç’ın Deneme Dünyası 779
Beyhan Kanter/ Çocuklar İçin, Çocuklarla İlgili Denemelerin Usta Yazarı:
Mustafa Ruhi Şirin 782
Hatice Bildirici/ Patikalar ve Manzara Arasında İmgelerden Kavramlara
Nurdan Gürbilek Denemesi 788
Osman Bayraktar/ İbrahim Demirci’nin Denemeleri 802
Burcu Tütak/ Osman Bayraktar’ın Denemeciliği ve Denemeleri 805
Abdullah Harmancı/ A. Ali Ural Denemeciliği:
Emek mi? İlham mı? Kültürel mi? Duygusal mı? 809
Mahmut Coşkun/ Kuramsal Deneme Sanatı: Necip Tosun 811
Leyla Arsal/ Metin Kayahan Özgül’de Deneme’yi Deneme 815
Mehmet Solak/ Cemal Şakar Ne Söyler? 823
Alpay Doğan Yıldız/ Felsefî Düşünce Sosyolojik Gözlem
Edebî Anlatım ile Yoğrulmuş Denemeler Fatma Barbarosoğlu’nun Denemeleri 830
Mehmet Doruk Kandemir/ Fatma Barbarosoğlu’nun Denemeleri 836
Yunus Nadir Eraslan/ Öykü ve Romana Sığmayan Müktesebattan Taşan Yazılar 841
Bilal Demir/ Ali Galip Yener’in Denemeleri ve Denemeciliği 844
Mehmet Bakır Şengül/ Edebiyatın Tanıklığında Bir Deneme Yazarı: Mustafa Aydoğan 851
Mustafa Uçurum/ Hüseyin Akın’dan Sorgulayan Denemeler Geçidi 857
Özlem Güner/ Gökhan Özcan Denemeleri ve Denemeciliği 861
Alpay Doğan Yıldız/ Ali Ayçil: Kaleminin Merkezinde Şiir Olan Bir Yazardan Denemeler 870
Süleyman Ceran/ “Dünyayı Bir Kenara” Yazan Metinler: İbrahim Tenekeci’nin Denemeleri 875
Hüseyin Kaya/ Duru Bir Irmağın Şarkısı, Mehmet Aycı’nın Denemeciliği 882
Ayşe Ertuş / Denemede Avangard Bir Soluk: Hayriye Ünal ve Denemeciliği 885
Ali Bal/ Denemenin Şiirsel Sesi: Mustafa Uçurum 893
ALTINCI BÖLÜM: TÜRKÇEDE DENEME ÜZERİNE YAPILAN ÇALIŞMALAR
İbrahim Veli Sözer/ Türkçede Deneme Üzerine Yapılmış Çalışmalar Çalışmalar:
Özel Sayılar/ Dosyalar/ Kitaplar/ Tezler/ Deneme Ödülleri Deneme Ödülleri 901
YEDİNCİ BÖLÜM: BİBLİYOGRAFYA
Kemal Temizer/ Türk Edebiyatında Deneme Kitapları BibliyografyasıYeni Çıkanlar - 09.06.2020