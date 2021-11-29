Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı 30. Yıl Kitabı

Türk Savunma Sanayi hakkında meraklı herkesin karşısına ilk çıkan sorun bilginin çok dağınık olması ve toparlayıcı kaynakların azlığıdır. Bu konuda firmaların siteleri ve katalogları büyük yol gösterici olmaktadır. İkincil bir kaynak ise Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından düzensiz aralıklarla yayımlanmakta olan kataloglarıdır.

Bu yazımızda daha birincil bir kaynak olan ve sadece nadirkitap.com gibi sahaflarda elinize geçebilecek bir kitaptan bahsetmek istiyorum: Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı tarafından 2017 yılında yayımlanmış olan ve kitap satış sitelerinde bulunamayan 30. yıl özel kitabı.

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Kitabın sunuş sayfasında şu ibare dikkat çekiyor: “Bu dökümanın, TSKGV (Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı) Mütevelli Heyeti ve TSKGV’nin diğer üst yöneticilerinin yurt içi ve yurt dışı üst düzey iş birliği ziyaretlerinde kullanılması planlanmaktadır. Böylelikle TSKGV Bağlı Ortaklıklarının sahip oldukları sistem ve ürünlerin tanıtım sürecinin daha etkin, iş geliştirme sürecinin daha verimli hale getirilmesi hedeflenmektedir.” (Sayfa: 2)

Bu cümleden anlaşıldığı gibi bu kitap içerdiği birbirinden kıymetli bilgileri sadece konunun uzmanı gözlere açmaktadır.

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Kitap TSKGV iştiraki olan 6 firma ve bu firmaların ürettiği ürünler ve sistemler hakkında bilgiler içermektedir. Bu bilgiler görseller ve arada tablolar ile desteklenmiş şekildedir.

Sunuş yazısının ardından “Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı: Kuruluşunun 30. yılında TSKGV’nin Gelişimi ve Stratejik Önemi” isimli yazı yer almaktadır. Bu yazıdan öğreniyoruz ki TSKGV 1987 yılında kurulmuştur. Kuruluş amacı ise “Milli harp sanayimizin geliştirilmesi, yeni harp sanayi dallarının kurulması ve harp silah araç ve gereçlerinin satın alınması suretiyle Türk Silahlı Kuvvetleri’nin savaş gücünün artırılmasına katkıda bulunmak üzere milletimizin maddi ve manevi desteğini sağlamak” olarak belirlenmiştir. (Sayfa 6)

Stratejik Yönetim (Vakıf Şirketleri) isimli tablodan paylaşılan bilgilere göre TSKGV Bağlı Ortaklıkları ve Hisse oranları şu şekildedir: ASELSAN (%84.6), TUSAŞ (%54.5), ROKETSAN (%74.7), HAVELSAN (%99.4), İŞBİR (%99.8), ASPİLSAN (%98.7). TSKGV iştirakleri (azınlık hisse sahibi olunan firmalar) ve Vakıf Dolaylı Bağlı Ortaklıklar ile Vakıf Dolaylı Şirketleri ile şirket sayısı 30’u bulmaktadır. (Sayfa 8)

Kitabın ilk bölümü TUSAŞ için ayrılmış. TUSAŞ (Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş, 28 Haziran 1973 tarihinde Türkiye’nin savunma sanayisinde dışa bağımlılığını azaltmak amacıyla kurulmuştur. (Sayfa 15)

T129 ATAK TUSAŞ’ın tanıtılan ürünlerinin ilkini oluşturmaktadır. ATAK projesinin başlangıcı 7 Eylül 2007 yılında sözleşme imzalanmasıyla atılmış ve 22 haziran 2008 yılında yürürlüğe girmiştir. Atak maddesinde helikopterinin taşıdığı silah yükleri ve aviyonikler hakkında bilgi verilmektedir. ATAK maddesinin ardından Arı Programı (T-38 modernizasyonu) ve Erciyes Programı (C-120 modernizasyonu) maddeleri yer almaktadır. Peşinden gelen ve adını Vecihi Hürkuş’tan alan HÜRKUŞ maddesinde HÜRKUŞ-B (Temel Eğitim Uçağı) ve HÜRKUŞ-C (Yeni Nesil Hafif Saldırı / Keşif Uçağı) olarak iki farklı modelin üretileceğinden bahsedilmektedir. ANKA maddesinde detaylı olarak ANKA İnsansız Hava Aracından bahsedilmekte ve ANKA Blok A dışında ANKA Blok B ve ANKA Blok S hakkında bilgiler verilmektedir. Sonrasında ise Şimşek ve Turna hedef uçakları tanıtılmaktadır. En son olarak TÜRKSAT 6A ile GÖKTÜRK 1, GÖKTÜRK 2, GÖKTÜRK 3 uyduları hakkında bilgi verilmektedir.

TUSAŞ ürünlerini şimdi tanıtıyor olsaydık muhtemelen bu ürünlerin yanına GÖKBEY helikopterini, HÜRKUŞ-B HYEU (Hava Yer Entegrasyon Uçağı) HÜRKUŞ üstünden geliştirilmesi gündeme gelen HÜRKUŞ-2 eğitim uçaklarını da sayabilirdik. Hürjet için ve Milli Muharip Uçak için konuşmayı erken bulabilirdik.

İkinci bölüm ASELSAN firması için ayrılmış. Aselsan’ın Türkiye’nin en büyük savunma elektroniği kuruluşu olması sebebiyle kitabın 30-187 sayfaları arası kendisine ayrılmış durumdadır. Aselsan ürünlerini tek tek sayfamın bir yolu maalesef bulunmuyor. Bu sebeple Aselsan ürünlerinin şu alt gruplardan oluştuğunu belirtmekle yetineceğiz: Haberleşme, Bilişim, Siber Güvenlik, Uzay Sistemleri, Kara, Deniz, Hava ve Füze savunma Sistemleri, Mikroelektronik, Aviyonik, Elektro-optik, Güdüm ve İnsansız Sistemler, Radar, Elektronik Harp ve Mikrodalga Sistemleri, Ulaşım, Güvenlik, Enerji, Trafik ve Otomasyon Sistemleri.

İŞBİR için ayrılan üçüncü bölümün başındaki bilgilerden öğreniyoruz ki İŞBİR yurt dışında çalışan işçilerin ortaklığı ile 1977 yılında Balıkesir’de kurulmuş ve 1988 yılında TSKGV bünyesine katılmıştır. (Sayfa 189) İşbir ürünleri iki kategoriye ayrılmaktadır: Alternatör Sistemleri ve Jeneratör sistemleri. İşbir Milgem Projesi, Yeni Tip Karakol Botları, Baykar üretimi Bayraktar TB-2 İHA ve Vestel Üretimi Karayel İHA için ilaveten daha pek çok proje için jeneratör üretimi yapmaktadır.

ASPİLSAN için ayrılan dördüncü bölüm bize ASPİLSAN’ın Kayserili vatandaşların yaptıkları bağışlarla Kayseri Organize Sanayi Bölgesinde 21 Mayıs 1981 yılında kurulduğu bilgisini vermektedir. (Sayfa 201) ASPİLSAN Enerji Uçak ve Helikopter Aküleri, Eneji Depolama Sistemleri ile Bataryalar üstüne üretim yapmaktadır. Tek tek ürünlerinden sivil vatandaşın dikkatini çekecek bir ürün şimdilik bulunmamaktadır. Gelecek yatırım planları arasında ise şarj edilebilir araçlar için bataryalar üretmek vardır.

Beşinci bölüm HAVELSAN için ayrılmıştır. HAVELSAN firması 1982 yılında kurulmuştur. 1985 yılı itibariyle de sermayesinin %98’i TSKGV’nin ve geri kalan yüzde 2’lik kısmını ise diğer Türkiye merkezli kuruluşlar oluşturmaktadır. (Sayfa 212) HAVELSAN ülkemizin Simülatör çözümleri deyince akla gelen ilk firmasıdır. Firmanın ana faaliyet alanları şunlardır: Eğitim ve Simülasyon Teknolojileri, Komuta Kontrol Savaş Sistemleri, Yönetim Bilgi Sistemleri, Ülke Güvenliği ve Siber Güvenlik Çözümleri. Bilindiği gibi Türk Hava Kuvvetlerinin bel kemiğini F-16’lar oluşturmaktadır ve bu uçaklara ait, F-16 ileri hava Kont. Eğiticisi, F-16C Silah ve Taktik Eğiticisi, F-16C Tam Görev Simülatörü Havelsan imzasını taşımaktadır. ATAK helikopterlerinin simülatörleri diyebileceğimiz ATAKSİM de hakeza bunlardan biridir. Milgem projesinin dördüncü gemisi olan Kınalıada’da kullanılan ADVENT Savaş Yönetim Sistemi de Havelsan ile ARMERKOM (Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Araştırma Merkezi Komutanlığı) imzası taşımaktadır. Aynı şekilde Genesis SYS (Gemi Entegre Savaş İdare Sistemi) için de Havelsan üretim ve Ar-Ge faaliyetleri yürütmektedir.

Kitabın son bölümü olan altıncı bölüm ROKETSAN firması için ayrılmıştır. Roketsan 1988 yılında kurulmuştur. Kitapta ROKETSAN ürünleri olarak Cirit füzesi, Umtas füzesi, Teber Güdüm Kiti, Omtas füzesi, MAM (Mini Akıllı Mühimmat), SOM füzesine ilaveten Bora Füze Silah Sistemi, Bora Füzesi ÇNRA-122/300, Yıldırım Füzesi Silah Sistemi, T-107/122 ÇNRA Silah Sistemi, DSH (Denizaltı Savunma Harbi) Roketi ve Atıcı Sistemi, Sakarya ÇNRA Silah Sistemi, T-122/300 ÇNRA Silah Sistemi, Kasırca 302MM ÇNRA Silah Sistemi 107 MM Anadolu Topçu Roketi, TR-122 roketi, Kasırga 302 MM Topçu Roketi, TR-300E Roketi, TRB-122 roketi, TRG-122 güdümlü roketi (kimileri füze sayar), TRG-300 Kaplan güdümlü roketi (kimileri füze sayar) ve Yıldırım Füzesi yer almaktadır. Bölüm Uydu Fırtalma Sistemlerine kısaca değinir.

Sonuç

İçeriğindeki kimi bilgiler biraz tarihi geçmiş gibi dursa da güncelliğini 15-20 yıl daha koruyacak bu kitap için TSKGV yetkililerine teşekkür etmek lazım. Umulur ki TSKGV’nin 40. yılı için kitabın genişletilmiş bir baskısı da gündeme gelir ve umulur ki kitap yine benim kütüphanemin yolunu bulur.

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı 30. Yıl Kitabı

Yayıncı: TSKGV

Ankara, 2017.