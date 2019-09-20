Türkiye'nin En Büyük Çocuk Festivali Başlıyor

Türkiye'nin en büyük çocuk festivali " Mutlu Yarınlara" sloganıyla İstanbul Mutlu Çocuk Festivali 27 Eylül'de başlıyor!

Ezo Sunal ile “La la la ” Konseri de İstanbul Mutlu Çocuk Festivalinde.

Türkiye'nin en büyük çocuk festivali" Mutlu Yarınlara"sloganıyla İstanbul Mutlu Çocuk Festivali 27 Eylül'de başlıyor!

Türkiye'nin en büyük çocuk festivali olan İstanbul Mutlu ÇocukFestivali, 27– 29 Eylül 2019 ‘da 10:00 – 19:00 arasında Event Garden Sarıyer’deziyaretçilerini bekliyor. Kuveyt TürkKatılım Bankası, Saran Group Radyoları, Mutlu Akü sponsorluğundakietkinlilerde çocuklar hem eğitici hem öğretici çalışmaları hayatageçireceklerdir. Koruncuk Vakfı ve İzev paydaşlığındaki çalışmalar ilede çocuklara sosyal sorumluluk bilinci verilecektir. Ezo Sunal ile “La la la” Konseri de İstanbul Mutlu Çocuk Festivalinde.

“Mutlu Yarınlara” mottosuyla 27-28-29 Eylül’deSarıyer Event Garden'da düzenlenecek festival, sürprizleriyle hem velileri hemde çocukları hayran bırakacaktır.

Sleepy Natural,Faruk Yalçın Zoo, First Step, BIC Türkiye, Hünnap ve Koperatiff’in sponsorluğunda Sarıyer Belediyesinin de katkılarıyla içindeçocuk ruhu taşıyan herkes için hazırlanan İstanbul Mutlu Çocuk Festivali’ndeçocukları ve velileri mutlu edecek, her etkinlik incelikle düşünüldü.Mutluluğun önemini ve çocuklarda yarattığı heyecanı aktarmayı amaçlayanfestivalde 10.000 m2’lik alan en iyi şekilde değerlendirildi.

İstanbul MutluÇocuk festivalinde ailelerin çocukları ile kaliteli, öğretici ve eğlencelizaman geçirmelerini sağlamak amacı ile yola çıkan bu organizasyonda aileler,kendi alanlarında uzman; Uzman Psk. Nurdan Beşen Büyükak, HaticeKübra Tongar, Prof.Dr. Ahmet Murat Bülbül, Doç. Dr. Saniye Bencik Kangal (AkademisyenAnne ), Prof.Dr. Oğuz Özyaral, Prof.Dr. Uğur Batı, Fırat Neziroğlu gibibirçok değerli ismin söyleşisine katılırken, çocuklar da robotik kodlamaeğitimi, drama, trafik eğitimi, spor, dans, müzik, yoga, çiftçilik, boyama,oyuncak yapımı ve daha birçok atölye alanlarında keyifli vakit geçirerekunutulmaz bir deneyim yaşayacaklardır.

Sektörün öndegelen ve alanında lider pek çok marka İstanbul Mutlu Çocuk Festivali’ndekatılımcı olarak yer alacaktır. Ayrıca yapay zekaya sahip sevilen robot Çikobot’undrama atölyeleri ve 9m²’lik halı sahada kontrol panelleri ile robotlarla futbolmaçı; G-BOOLL da festivale renk katacak.

50'ye yakın ülkede faaliyet gösteren Nutty Scientists küresel bakışaçısı ile oluşturulan bilim müfredatı ve interaktif tiyatroları ile de SonbaharıDoğanın İçinde Coşku Dolu Bir Festivalle Karşılamaya Hazır Mısınız? diyenfestival herkesi beklemektedir.

Detaylı bilgi için;Şerife Kaymakçı

0(549) 485 25 06, 0537 472 41 26, 0(212) 438 27 08

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