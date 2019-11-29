TYB İstanbul’da ‘Edebiyat Atlası’ Atilla Yayım’ı Konuk Edi

TYB İstanbul’da ‘Edebiyat Atlası’ Atilla Yayım’ı Konuk Ediyor

TYB İstanbul’da ‘Edebiyat Atlası’ Atilla Yayım’ı Konuk Ediyor

29.11.2019 - Alıntı
TYB İstanbul’da ‘Edebiyat Atlası’ Atilla Yayım’ı Konuk Ediyor

Her Cuma edebiyat şaheserlerine dair tahlillerin yapıldığı M. Sadi Karademir ile Edebiyat Atlası Okuma Atölyesi, bu hafta Atilla Yayım’ı ağırlıyor.

Edebiyatımıza verdiği hizmetlerle tanınan Türkolog yazar Atilla Yayım, “Klasik Türk Şiiri ve Hatıralar” başlıklı söyleşiyle TYB İstanbul Şubesi’nde olacak. M. Sadi Karademir ile Edebiyat Atlası Okuma Atölyesi’nin konuk konuşmacısı olan Yayım’ın söyleşisini Karademir yönetecek. Kitapseverlerin, Türk ve dünya edebiyatından şiir, edebiyat, felsefe ve fikir kitaplarından oluşan seçkin eserler ışığında, her hafta cuma günü yeni bir kitabı birlikte okuduğu ve tahlil ettiği program, 29 Kasım Cuma günü saat 19.00’da başlayacak.

Alıntı - 29.11.2019
Etiketler : Kara Tahta tyb tyb istanbul şubesi atilla yayım

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