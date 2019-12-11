TYB İstanbul’da Resim Sergisi

Arap Derneği ve Şam Plastik Sanatlar Derneği işbirliğiyle Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi’nde açılan sergide 18 sanatçının yaklaşık 30 eseri bulunuyor

Arap sanatçıların resim ve heykellerinden oluşan sergi, sanatseverlerin beğenisine sunuldu. "Yaratıcılık" isimli sergi, Arap Derneği ve Şam Plastik Sanatlar Derneği iş birliğiyle Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi'nde açıldı.

Sanatın Birleştirici Gücü

Açılış konuşmasını yapan TYB İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı, serginin birleştirici bir anlam taşıdığını vurgulayarak şunları söyledi:

“Suriyeli Sanatçı dostlarımızın resim sergisi bize sanatın birleştirici gücünü bir kez daha gösterdi. Kendileriyle açtığımız ilk sergilerde Suriye ağırlıklı resimler ön plandayken zaman içinde Istanbul’un da önemli yer bulmaya başladığını gördük. Bir kaynaşma var ve bu durum sanat eserlerine yansıyor. Suriyeli Sanatçı dostlarımız çok kıymetli bir misyonu da temsil ediyor. Suriyelilerin tamamına negatif bakanların bakış açılarındaki yanlışlığı da göstermiş oluyorlar. Sonraki zamanlarda Türkiyeli ve Suriyeli sanatçıların karma sergileri olacak. Özellikle bu sergide iki resim, tarihimizin, coğrafyamızın, inancımızın bir olduğunu göstermesi açısından beni çok etkiledi. Bir sanatçımız Seyyid Onbaşı'yı çizmiş. Sebebini de ‘ortak kahramanımız’ olarak açıkladı. Büyük Osmanlı'nın ardından suni ayrılıklar sınırları ayırsa da gönüllerimiz bir ve beraber. İnşallah gelecek yıllarda bu sergileri savaşın ve zulmün olmadığı Suriye'nin kadim şehirlerinde de açarız. Bütün sanatçı dostlarımızı tebrik ediyorum.”

Gelecek sene yine açılması planlanan sergilerde daha sonra Arap sanatçıların yanı sıra Türk sanatçıların eserlerine de yer verilecek.

Sergi, 15 Aralık'a kadar TYB İstanbul Şubesi'nde gezilebilecek.

Sorularınız için:

E: tybistanbul1@gmail.com │ T: 0 212 527 75 17-18

Tarih: 15 Aralık’a kadar │ Yer: TYB İstanbul Şubesi