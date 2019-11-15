TYB'den 2 Yeni Program

Seyhan’ın Yeni Hikâye Kitabı TYB İstanbul’da Konuşulacak

Hikâyeci yazar Recep Seyhan’ın yeni çıkan Zongo’nun Değirmeni isimli hikâye kitabı TYB İstanbul’da tanıtılacak. Söyleşi, 16 Kasım Cumartesi günü saat 14.00’te başlayacak.

Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi, yazarları okurlarıyla buluşturmaya devam ediyor. Kitabına Göre Konuşalım programında, Recep Seyhan’ın, Bilge Kültür Sanat Yayınları arasından çıkan hikâye kitabı Zongo’nun Değirmeni tanıtılacak. Cihan Aktaş, Doç.Dr. Mehmet Güneş ve İsmail Pelit’in konuşmacı olarak katılacağı programı Bûtimar Dergisi Yayın Yönetmeni Şeyma Subaşı yönetecek. Şaban Sağlık ve Recep Seyhan’ın da birer konuşma yapacağı etkinlik, 16 Kasım Cumartesi saat 14.00’te başlayacak.

Ercan Yıldırım TYB İstanbul’da Konuşacak

TYB İstanbul’da gerçekleşen Berabere programına yazar Ercan Yıldırım konuk oluyor. Söyleşi, 16 Kasım Cumartesi saat 16.00’da başlayacak.

Muzaffer Serkan Aydın ve Tuba Kaplan’ın yöneteceği Berabere programına yazar Ercan Yıldırım konuk olacak. İslam ve Türk düşüncesi üzerine çalışmalarıyla tanınan Yıldırım’ın, yazarlık tecrübesine ve düşünce dünyasına dair söyleşisi, 16 Kasım Cumartesi günü saat 16.00’da başlayacak.