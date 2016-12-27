TYB'den İki Farklı Etkinlik Düzenlendi

TYB İstanbul’da Halep’e Şiirlerle Seslenildi

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi ve Çekmeköy Belediyesi, birlikte Halep’e Ağıt programı düzenledi.

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi ve Çekmeköy Belediyesi, birlikte Halep’e Ağıt programı düzenledi. İslam medeniyetinin kadim şehirlerinden olan ve şu an sadece savaş, yıkım, zulüm ve gözyaşıyla anılan Halep’e, Sultanahmet Kızlarağası Medresesi’nde şiirlerle şahitlik edildi.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren TYB İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı, “İnşallah bu programı özgür, hür ve kadim günlerindeki gibi güçlü bir Halep’te de yapabileceğimiz günleri de yakında görebiliriz”şeklinde konuştu.

Halep’e Ağıt Şiirin Şahitliği adıyla organize edilen programda duygu dolu anlar yaşandı. Zafer Acar, Sevgi Yerlioğlu, Aykut Nasip Kelebek ve Şafak Çelik’in yer aldığı ve şiirlerini seslendirdikleri programda ayrıca Açık Fikir Platformu öğrencileri de Türk şiirinin önemli şairlerinden savaş, zulüm ve adaletsizlik temalı şiirler okudu.

Zekeriya Yıldız Menemen Olayı’nın Önemli Detaylarını Anlattı

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi ve Medeniyet Tasavvuru Gençliği’nin birlikte düzenlediği Yeryüzü Buluşmaları’nda Menemen Olayı konuşuldu.

TYB İstanbul Şubesi ve Medeniyet Tasavvuru Gençliği’nin Yeryüzü Buluşmaları kapsamında organize ettiği ve bugüne kadar Suriye ile Kudüs’ün konuşulduğu programda, ‘Aslında Menemen’de ne oldu?’ konu başlığıyla Araştırmacı-Yazar Zekeriya Yıldız önemli bir konuşma gerçekleştirdi.

Menemen Olayı’nın yaşandığı dönemin genel siyasi ve sosyolojik atmosferini tasvir ve tarif ettikten sonra; söz konusu olayın önemli kırılma noktalarını, detaylarını ve cevabı verilmemiş, sorusu dahi sorulmamış yönlerinin bulunduğunu ayrıntılı olarak anlatan Yıldız, “Söz konusu Menemen Olayı olunca bir taraf Kubilay’ın kanı yerde kalmaz derken diğer taraf Esad Erbili Efendi’yi harcadılar diyor. Bana göre her ikisi de şehittir. Meselenin künhüne vakıf olmadan hatta bununla ilgili kapsamlı bir gayret göstermeden ezbere konuşan insanlar olduğu sürece pek çok karanlık nokta öylece kalmaya devam edecek, hiçbir zaman normalleşme olmayacaktır. Artık toplum olarak şeffaf ve demokratik bir zeminde bu ve bunun gibi yakın tarih olaylarını konuşabilmeliyiz” dedi.

Sultanahmet Kızlarağası Medresesi’nde gerçekleştirilen program, yazarın kitap imzalamasınınve toplu fotoğraf çekiminin ardından son buldu.