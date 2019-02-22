Uluslararası Avrasya Kitap Festivali Açılıyor

Uluslararası Avrasya Kitap Festivali, yerli ve yabancı birçok yayıncıyı bir araya getiriyor. 23 Şubat’ta kapılarını açacak festivalde 200’den fazla yayınevi katılıyor.

Uluslararası Avrasya Kitap Festivali 23 Şubat – 3 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek. İstanbul Yenikapı’daki Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde düzenlenecek olan festivalin teması ‘Bir Uzun Hikâye’ olarak belirlendi. 9 gün sürecek olan festival, çeşitli etkinliklere de ev sahipliği yapacak. Festival alanında; şiir dinletileri, söyleşiler, paneller ve imza günleri gibi birçok etkinlik yer alacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Basın Yayın Birliği’nin ev sahipliğinde gerçekleşecek festivalin onur yazarı Mustafa Kutlu olarak belirlenirken ömrünü bilim tarihi çalışmalarına adayan ve geçtiğimiz yıl vefat eden Prof. Dr. Fuat Sezgin için de anma etkinliği düzenlenecek.