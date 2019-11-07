2000 yıllık mutlu yaşama rehberi

Roma İmparatorluğu'nun altın çağının temsilcisi bir imparator ve stoacı bir filozof olan Marcus Aurelius iki bin yıl öncesinden günümüze, insanın mutluluk arayışına bir fener tutuyor.

Marcus Aurelius’un öğretisinin temellerini anlatan, Özlem Esmergül'ün yayıma hazırladığı Unutma, Mutlu Bir Hayat Çok Az Şeye Bağlıdır Destek Yayınları'ndan çıktı.

Arka Kapak Yazısı:

“Ölümlü bir dünyada, insana yaraşır şekilde yaşamaktan daha iyi ne olabilir?”

Roma’yı en iyi yöneten beş imparatorun sonuncusu olarak tarihe geçen Marcus Aurelius, stoacı bir filozof olarak sadece liderliğiyle değil, düşünceleriyle ölümsüzleşmiştir.

Mutlu bir hayatın çok az şeye bağlı olduğunu ve ölümlü bir dünyada insana yaraşır şekilde yaşamaktan daha yüksek bir amaç olamayacağını hatırlatan Aurelius’un gösterişten uzak, yalın, basit ama mutlu bir yaşam üzerine inşa ettiği güçlü felsefesi, insanlığın binlerce yıldır süregelen mutluluk arayışına ışık tutmaya devam ediyor.