VAMPİRİN KANATLARI

Elif DURSUN yazdı...

Merhaba ben Elif, on bir yaşındayım. Dün bitirdiğim bir kitap hakkında sizinle düşüncelerimi paylaşmak istiyorum. Anlatacağım kitabın arka kapağındaki paylaşımlardan okuyucu yaşlarının 46, 13, 15, 8 ve 11 olduğunu gördüğümde çok şaşırmıştım. Demek ki bu kitabı her yaştan insan okumuştu.

Kitap hem gerçek olayları hem de doğaüstü olayları konu almaktadır. Kısaca konusu: Babası küçük yaşta vefat eden annesini aniden kaybolan 13 yaşındaki Luk Bartın adlı bir çocuğun hayatını anlatıyor. Yaşadığı yerin yakınlarındaki yetimhanede geçen kötü günleri ve hırsızlıkla suçlanarak okuldan at ılımasıyla devam eden kitapta Luk bir kızla tanışıyor. Ve olayların hepsini bu konuya dayanarak gerçekleşiyorlar.

Normal konulu kitaplar yerine doğaüstü olayları konu alan kitaplar benim daha çok ilgimi çekiyor. Ayrıca bu kitap vampirler üstüne kurulu. Vampirlerle yaşayan normal bir insanın oluşu da oldukça ilgin. Örneğin; vampirler yemek yemiyor ama yanlarındaki normal insan yiyor. Doğuştan vampir olmayanın hikâyesi ise; bir fırtına sonrası 5 gün halsiz ve uykuluyken aniden canlanıp teninin bembeyaz, dudaklarının kıpkırmızı olduğunu 3 gün sonra öreniyor. Sonra birden kanatları çıkıyor. Aynı bir melek gibi.

Konudan yeterince bahsettim. Bana göre kitap oldukça güzel. Yazar olayları en iyi şekilde anlatmış. Ben çok sevdim. Siz de (eğer ki okursanız) beğeneceğinizi düşünüyorum. Aslından kitabı okuduktan sonra internette filmini de gördüm. Filmi izlemek istemedim çünkü zaten konuyu biliyordum. Ama sizler izleyebilirsiniz.

BEYAZ KANATLI VAMPİR

Erkan İŞLERİ

Pinus Kitap Gençlik Yayın Evi

157 Sayfa

19. Baskı