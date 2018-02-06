Vefatının 100. Yılında Sultan II. Abdülhamid Han

Mostar Dergisi, Sultan II. Abdülhamid’in vefatının 100. yılını özel bir sayıyla idrak ediyor.

Mostar, “Son Büyük Sultanı” anlamanın ve bugünü doğru okumak için o dönemin olaylarını bilmenin önemine vurgu yaparak okurunu selamlıyor: Muhammed Mübarek Elhüseyni’nin “Milli birliğin teminatı: Sultan II. Abdülhamid” vurgusu bize örnek bir lider portresi çiziyor. Devamında; Ozan Bodur’un “II. Abdülhamid Han’ın Ruh ve Fizik Portresi”, Prof. Dr. Haluk Selvi’nin “Abdülhamid Döneminde Ermeni Olayları”; Yrd. Doç. Dr. Bülent Cırık’ın “İkinci Abdülhamid ve Siyonizm”, Sulhi Ceylan’ın “Bir Derviş Padişah Olarak Abdülhamid Han”, Davut Bayraklı’nın “Enver Paşa ve Abdülhamid Han”; Prof Kemalettin Kuzucu’nun “Abdülhamid Döneminde Okuma, Kitap ve Kütüphaneye dair”; Ali Sözer’in “Sahîh-i Buhâri’nin Hamidiye Baskısı ve Abdülhamid Han”, Selim Uğur’un “Ulu Hakan’ın Tasavvufî Hizmetleri”; Dr. Yaşar Demir’in “Sultan II. Abdülhamid Han Devrinde Fransa İle Münasebetler”; Yunus Emre Özsaray’ın “Tarihler İsmini Andığı Zaman”; İbrahim Halil Aslan’ın “Sultan II. Abdülhamid Döneminde Sosyal Yardım Politikaları”; Muhammet Emin Oyar’ın “Abdülhamid ve Abdülmecid Denizaltılarının Hazin Sonu”; Fatih Çeçen’in “Modern Zaman Kıskacında Abdülhamid Han’ı Anlamak”; Ali Söyler’in “Saraydaki Casus” yazıları özel sayımızdaki yerini aldı.

Ayrıca Sultan II. Abdülhamid Han Kronolojisi, Okay Tiryakioğlu’nun “İkinci Abdülhamid Han’ın Okuduğu Polisiye Romanlar”; Süleyman Salih Şahin’in kaleme aldığı “Sansür ve Sinema”, Mehmet Erikli’nin özel sayıyla başlayan tefrika romanı: Bir Osmanlı Polisiyesi “Bir Tekke Bir Sultan Bir Vukuat” ve Yrd. Doç. Dr. Abdullah Yakşi’nin “II. Abdülhamid’in Çin Politikası ve Pekin Hamidiye Üniversitesi” başlıklı çalışmaları dergide yerini aldı.

Bu sayıya özel iki de röportaj var: Prof. Dr. Vahdettin Engin ve Payitaht dizisinin Tahsin Paşası Bahadır Yenişehirlioğlu…

Mostar, sizi dopdolu içeriğiyle 112 sayfalık keyifli bir okumaya davet ediyor.