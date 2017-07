VOJ15 EKİBİNDEN 15 TEMMUZ KÜLLİYATI YAYINLANDI

15 Temmuz Darbe Girişimi, sadece Türkiye tarihinde değil; dünya tarihinde eşine az rastlanacak büyüklükte bir işgal girişimi olarak kayıtlara geçti. Esasen yakın zamanda birkaç kez askeri darbelere maruz kalmış ve bunun bedelini kat be kat acıyla ödemiş bir milletiz. Fakat bu darbelerin hiçbirinde sivil halk hedef alınmamış, tanklar insanları ezmemişti. Hele ki milletin bağımsızlığının ve iktidarının sembolü olan Türkiye Büyük Millet Meclisi düşman ülkelerle yapılan savaşlarda bile bombalanmamıştı. Bu açıdan Fetullahçı Terör Örgütü tarafından gerçekleştirilmek istenen darbe girişiminin ne denli büyük bir ihanet olduğu apaçık ortadadır. 15 Temmuz akşamı köprülerin askerler tarafından kapatıldığı haberlerini darbe girişimi olarak yorumlamak oldukça zordu. Nitekim hiçbirimiz bu zamanda darbe ihtimaline imkân vermiyor, bu ülkede yeni bir darbe yapmaya kimsenin cesaret edeceğini düşünmüyorduk. Çünkü halk, her fırsatta demokrasiye ve ortaya koyduğu iradeye sahip çıkmış, vesayetçi anlayış zayıflatılmıştı. Bu yüzden bir askeri darbe girişiminde bulunmak akıl ve mantık çerçevesinde izah edilmekten oldukça uzaktı. Fakat FETÖ, ihaneti uğruna gücünün yettiği ya da yeteceğine inandığı her yola girecek denli gözü kararmış bir örgüttü. Özellikle ilerleyen saatlerde tankların karşısında duran sivil ve silahsız insanların üzerinden paletlerle geçmiş, helikopterlerden ateş etmiş ve uzun namlulu silahlarla hedef gözetmeksizin rastgele atış yapmıştı. Fakat halkın iradesi galip geldi ve çok şükür ki ülke büyük bir felaketin eşiğinden döndü. Bu mücadelede abimiz, ablamız, kardeşimiz 249 canımız şehadet şerbeti içti. 2 bini aşkın vatandaşımız gazi olma şerefine ulaştı.

Darbe girişimi, çok yönlü araştırılması, üzerine düşünülmesi ve dersler çıkarılması gereken acı bir tecrübeydi. Özellikle de medya konusu oldukça detaylı incelenmeli ve üzerine çalışılmalıdır. Darbe girişiminin ilk saatlerinden itibaren sosyal medya başta olmak üzere yerli yabancı birçok basın yayın kuruluşunun internet sitelerinde yalan yanlış haberler yapıldı, fotoğraflar paylaşıldı. Dünya çapında yayın yapan haber kuruluşlarının gerek Türkiye’den haberler formatında, gerekse makaleler başlığı altında sunduğu bilgi ve analizler çoğunlukla yalan ve çarpıtma içeriklerden oluşuyordu. Ülkemizdeki gelişmeleri bu kurumlar üzerinden takip eden başka ülkelerdeki insanlar da yanlış bilgilere maruz kalıyordu. Türkiye hakkında hiçbir fikri olmayan insanlar ülkede DAEŞ çetelerinin sokağa indiğine, hatta askere saldırdığına, hükumet tarafından orduya darbe yapıldığına ve daha birçok akla izana sığmayan iddialara inanıyor ve bunları yayıyordu. Yabancı dilde gerçekleri anlatacak bir platform ihtiyacı olduğunu gören gençler olarak sosyal medya üzerinden bir araya gelerek bu çarpıtma ve yalanlara cevap vermek üzerine içerik üretmeye başladık.

Voices of July 15 bu şekilde kuruldu. 21 Temmuz 2016 gününden bu yana yirmiye yakın dilde bildiri yayınlayıp, gücümüzün yettiğince gerçekleri anlatmaya ve yaymaya çalıştık. Hiçbir kurum veya kuruluşla organik bağ kurmadan, tamamen gönüllü ve yukarıdan aşağıya değil; herkesin eşit söz hakkının olduğu yatay bir yapılanma bünyesinde çalışmalarımızı sürdürdük.

15 Temmuz’un üzerinden bir yıl geçti. Yaşadıklarımızın unutulmaması, gelecek nesillere doğru bilgilerle aktarılması, özellikle de aziz şehitlerimizin kıymetli hatırası olan bu sivil zaferin bir takım hesap sahibi kişi ve kurumların yalan ve çarpıtmalarıyla değil; gerçeklerle hatırlanması amacıyla bu kitabı hazırladık. Darbe girişiminden biraz geriye giderek bu terör örgütünün yapılanmasıyla ilgili bilgiler verdik. Dershaneler mevzusundan MİT tırlarına, 7 Şubat’tan 17 – 25 Aralık’a kadar bütün olayları geniş bir perspektifte ele alarak olayın tüm yönleriyle tarihe kaydedilmesini amaçladık. Olayları incelerken farklı kaynaklardan yararlanarak gerçeklerin olduğu gibi anlaşılması için özel çaba sarf ettik. Aziz şehitlerimizin hatıralarını yaşatmak için kendilerine özel bir bölüm ayırdık ve her birinin hikayesini gücümüzün yettiğince aktarmaya çalıştık. Darbe girişiminden sonra tutuklananların ifadelerini de ayrı bir başlık altında topladık. Bu şekilde öncesi ve sonrasıyla 15 Temmuz Külliyatı’nı oluşturduk.

Bu vesileyle; Voices of July 15 ailesi olarak çalışmalarımızda bize destek olan tüm vatandaşlarımıza teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, ailelerine Rabbimizden sabırlar, gazilerimize de hayırlı ve uzun ömürler diliyoruz.

15 Temmuz Külliyatı

