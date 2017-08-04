Vuslat Dergisi Ağustos Sayısı Yayınlandı

Vuslat Dergisi, Kur’an’da sıkça geçen ve hayatı yakından ilgilendiren Takva konusuyla Ağustos sayısında, okurlarının karşısına çıktı…

Kurtuluşumuz Takvada

İslâm’ın temel kavramlarından biriside takvadır. Kur’ân’ın birçok ayetinde ve Rasulullah (s.a.s.) sözlerinde, takva bilincinin önemine dair deliller vardır. Bu işaretlerden yola çıktığımızda, kurtuluşun takvayı kuşanmaktan geçtiğini görmekteyiz.

Takva: korunmak, sakınmak, haramlardan kaçmak, helal olana yakın durmaktır. Takva, bütün hayatını Allah’ın istediği şekilde inşa etmektir. Takva, sloganlarla izah edilmez bir hakikattir. Takva, muvahhid mü’min şahsiyetler için şerefli bir elbisedir. Takva elbisesini giymek demek; şartlar ne olursa olsun, Allah’a karşı sorumluluk duysu içerisinde davranmak ve Allah’ın hükümleri karşısında, tam bir boyun eğişle boyun eğmek, O’na hiç bir şeyi şirk koşmamaktır. Şunu unutmamak gerekiyor ki, Allah’ın hükümlerine razı olmak, takvalı yaşamın birinci kuralıdır.

Allah Bilinci İle Yaşamak

Müslümanlar olarak, zor dönemlerden geçmekteyiz. Bu zor dönemlerde takva bilincine daha çok ihtiyacımız var. Allah (c.c.), mutlaka takva sahiplerini sever. Allah (c.c.), takva sahiplerine yardım eder. Bunun içindir ki, takva konusunda kendimizi hesaba çekmeliyiz. Acaba hayatımızı, ahlakımızı, ticaretimizi, çalışmamızı, dostluklarımızı, aile bağlarımızı, takva şuuru ile bilinçlendiriyor muyuz? Yoksa takva sadece dillerimizde bir slogan olarak mı duruyor? Takvanın olmadığı hayatlarda ve toplumlarda kurtuluşta olmayacaktır. Tevhidi bilince giden yol, takvadan geçer.

Üstünlük Sadece Takvada

İslâm’da kimsenin kimseye üstünlüğü yoktur. Hiçbir kavmin, hiçbir ırkın, diğer kavim ve ırktan üstünlüğü yoktur. Kim takvayı gerçek manada kuşanmışsa, işte üstün olan odur.

Bu hakikat, Kur’ân’da şöyle beyan buyrulmuştur:

“Şüphesiz, Allah katında sizin en üstün (kerim) olanınız, (ırk, renk, soy ve servetçe değil) takvaca en ileride olanınızdır.” (Hucurat, 49/14)

Dergide Yazısı Olan Yazarlar

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