Vuslat Dergisi Ocak Sayısı Yayınlandı

Vuslat Dergisi’nin Ocak 2018 sayısı “Hurafeler” başlığıyla yayımlandı. Vuslat ocak sayısında, Müslümanların dinlerini İslam’ın iki ana kaynağı olan Kur’an ve Sünnet’ten öğrenmemeleri halinde, hurafelerden ve batıl inançlardan kurtulmanın imkânsız olacağına dikkat çekti. Dergide konuyla ilgili çok çapıcı makaleler ve konular var.

İslâm, Hurafeleri Reddeder!

İslâm, Kur’ân ve Sünnet merkezli bir dindir. Müslüman demek, bilinçli tercihlerde bulunan kişi demektir. Bilinçli tercihlerde bulunmamıza yardımcı olan hiç şüphesiz hayatın gerçek rehberi Kur’ân-ı Kerim ve onun uygulayıcısı hayat örnek ve önderimiz Rasulullah (s.a.s.)’in Sünneti’dir. Bu iki ana kaynaktan uzaklaşmak, insanın hayatını hurafelere yaklaştırır. Hurafelere yaklaşan hayatlar, İslâmî anlamda, bir gelecek ve bir medeniyet inşâ edemezler.

Bugün İslâm coğrafyasında akan kanın bir sebebi de İslâm Ümmeti’nin bağrına bir hançer gibi saplanan hurafelerdir. Hurafelerle inşâ edilen hayatlar, İslâm Ümmeti’ne bir değer katmamaktadır. Müslümanlar olarak, İslâm adına ortaya atılan bütün hurafelerle yüzleşmeliyiz. Hurafelerin ana kaynağı bilindiğinde, hiç şüphesiz hak ve hakikat kendiliğinden net bir şekilde ortaya çıkacaktır.

Hakikat ve Hurafeleri Birbirinden Ayırmak

Hakikat ve hurafeleri birbirinden ayıracak bilgi birikimine sahip olmalıyız. Bütün Peygamberlerin kendi dönemlerinde hurafelerle nasıl mücadele ettiğini öğrenmeliyiz. Mücahid ve muvahhid İslâm âlimlerinin hurafelere karşı vermiş oldukları ilmî mücadele hakkında detaylı bilgiye vakıf olmalıyız. Hurafelerin, İslâm düşmanları tarafından nasıl üretildiği ve İslâm’ın içine nasıl sızdırıldığını bilmek, günümüzde ehemmiyet arz etmektedir. Bunun içinde hurafelerin tehlikeleriyle ilgili çok ciddi okumalar gerçekleştirmeliyiz. Müslümanlar olarak, hurafelere karşı uyanık olmalıyız. İslâm’ı doğru öğrenip, hurafeleri tarihin çöp sepetine atmalıyız.

Sosyal Medya Hurafelerine Dikkat

Günümüz dünyasında, teknolojinin hızla büyümesiyle birlikte İslâmî bilgilere de, hurafelere de, ulaşmak oldukça kolaylaşmış durumda. Bu hususta teknolojik hurafelere dikkat etmeliyiz. Sanal hurafeler gün geçtikçe artmakta. Sanal dünya, Müslümanların direnişlerini sanal ortama çekerek onları daha pasivize etmektedir. Bu hataya düşmemek adına, Kur’ân ve Sünnet merkezli İslâm Dini’ni önce öğrenmeli, sonra da hayatımıza nakış nakış uygulamalıyız. 21. yüzyılda, artık neyin sahte ve neyin doğru olduğun bilincine varmalıyız.

Dergide Yazısı Olan Yazarlar

Prof. Dr. Ramazan Altıntaş, Prof. Saffet Sancaklı, Mustafa Varlı, Mehmet Şenlik, Ahmed Kalkan, Hüseyin Kerim Ece, Ahmet Varol, Abdullah Dai, Süleyman Gülek, Mehmet Fırat, Seyfulislam Çapanoğlu, İlhami Pınar…

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