Vuslat Dergisi Temmuz Sayısı Hz. Ayşe Konusuyla Çıktı

Genel Yayın Yönetmenliğini İlhami Pınar’ın yaptığı editörlüğünü ise Ziya Gündüz’ün üstlendiği Vuslat Dergisi, 193. sayısında ilim irfan abidesi olan Hz. Aişe’yi dosya konusu olarak gündeme getirdi. Vuslat Dergisi, son yıllarda akademik makale ve konularla dikkatleri üzerine çeken bir dergi olma özelliğini taşıyor.

İlim İrfan Abidesi Hz. Aişe

İslâm ümmeti olarak, örnek alacağımız birçok sahabe var. Bu sahabelerden birisi Efendimizin sevgili eşi, mü’minlerin annesi Hz. Aişe validemizdir. Hz. Aişe (r.anha) İslâm ümmeti içerisinde, Efendimize en yakın olan şahsiyet… Kur’ân, Hadis, Fıkıh, Hukuk, Arap Edebiyatı gibi ilim dallarına vakıf olmasından dolayı onun yeri ve konumu önem arz etmektedir. Hitabetinin çok iyi olmasıyla birlikte, çok zeki ve güçlü bir hafızaya sahipti.

İslam Alimesi Hz. Aişe

Rasulullah (s.a.s.)’ın bütün eşleri mü’minlerin anneleridirler. Hz. Aişe (r.anha) hem kadınların hem de erkeklerin günümüzde örnek alması gereken bir şahsiyettir. Hz. Aişe annemizin hayatını bütün boyutlarıyla bilip, oradan kendimize bir çıkış yolu bulabiliriz. Çünkü Hz. Aişe aynı zamanda bir İslâm alimesi olup, İslâm ümmeti içerisinde fitnenin çıktığı dönemlerde, mü’minlere fikirleri ve fetvalarıyla yol göstermiştir. Bilindiği gibi Hz. Aişe çok büyük bir iftiraya maruz kaldı. İftira neticesinde Hz. Aişe eve kapandı günlerce ağladı. Neticede Allah’ın onun temiz olduğunu Rasulullah’a vahiy ile bildirdi. Bu olaya “İfk Hadisesi” denilmektedir.

Hz. Aişe’nin Eleştirel Yönü

Eleştirel bir yapıya da sahip olan Hz. Aişe, özellikle hadis konusunda çok titiz davranmış ve bu konuda zaman zaman sahabelere eleştireler getirmiştir. Onun bu titizliliği günümüzde halen hadis âlimlerine ışık tutmaktadır. Konu İslâm olduğunda bin düşünüp bir karar vermek gerekiyor. Ebu Hureyre (r.a.)’dan sonra en çok hadis rivayet eden Sahabedir.

Örnek Şahsiyet Hz. Aişe

Günümüz Müslümanları için Hz. Aişe, bir “üsve-i hasene”dir. Ondan öğreneceğimiz halen çok şey var. O bütün ömrünü İslâm’ın bekasına adadı. Böyle bir şahsiyeti yakından tanımak adına, onunla ilgi yapılmış önemli çalışmaları okumakta fayda var.

Peki, dosya konularımızda neler var?

“Hz. Aişe’nin Hayati ve Şahsiyeti”

“Kadın Fakihlerin Öncüsü Hz. Aişe”

“Hz. Aişe ve Hadis”

“Sivil İtaatsizlikten Aktif Siyasete Hz.Aişe”

“Hz. Aişe Validemize Atılan İftira (İfk Olayı)”

Dergide Yazısı Olan Yazarlar

Prof. Dr. Bünyamin Erul, Prof. Dr. Abdullah Kahraman, Prof. Dr. Seyfullah Kara, Yrd. Doç. Dr. Ömer Sabuncu, Yrd. Doç Dr. Recep Erkocaaslan, Ziya Gündüz, Ahmet Varol, Abdullah Dâî, Mehmet Fırat, Süleyman Gülek, Rıdvan Sevin…

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