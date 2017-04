Vuslat Dergisi'nin Mayıs Sayısı Yayımlandı

Vuslat Dergisi Mayıs Sayısında “Dua” dosyasıyla çıktı. Dergi, söylemden eyleme dua bilinci üzerinde duruyor.

Sözlü ve Fiili Bir Eylem Duâ

Yeryüzünde yaşayan bütün insanların duâ ettiği bilinmektedir. Duâ, bütün insanlığın ilgi alanına giren fiilî ve sözlü bir eylemdir. Duâ üzerinde birçok kitap, birçok bilimsel makale, birçok tez yazılmıştır. Duânın nasıl yapılacağı, duânın kime yapılacağı, duâ yaparken birilerini anmak gerekiyor mu, duânın yapılacağı bir mekân var mı, yok mu? Soruları gündemi daima meşgul etmiştir.

Duâ, Mutlak Gücün Farkına Varmaktır

Konuyla ilgilenen şahsiyetler, duânın psikolojik ve sosyolojik boyutları üzerinde derinlemesine durmuşlar, insanların doğru bir şekilde duâ etmeleri konusunda beyin fırtınaları yapmışlardır. Bu neticeler sonucunda, her inanç ve hayat biçimi, kendine has bir duâ üslubu ortaya koymuştur. Her inanç sisteminin bir duâ şekli vardır. İslâm’ın da kendine has bir duâ şekli ve ilkesi vardır. Biz Müslümanlara düşen görev, Kur’ân ve Sünnet’ten yola çıkarak, Rabbimize niyazda bulunacağımızı doğru bir şekilde öğrenmek ve bunu hayatımıza yansıtmaktır. Duâ, Âlemlerin Rabbine tam bir teslimiyetle bir boyun eğiştir. Duâ, mutlak gücün farkına varmaktır. Duâ, bilinçli bir şekilde Allah’tan istemektir.

Duâyı Yapan Kul, Kabul Eden İse Ancak Allah’tır

Bütün Peygamberlerin hayatlarında ve şeriatlarında duâ olduğunu, Kur’ân’dan öğrenmekteyiz. Kur’ân’da, duâ ile ilgili birçok ayet mevcuttur.

Hayat kitabımız Kur’ân-ı Kerim, bütün duâların yalnızca Allah’a yapılacağını bize haber vermektedir:

“De ki: Ben gerçekten, yalnızca Rabbime duâ ediyorum ve O'na hiç kimseyi (ve hiç bir şeyi) ortak koşmuyorum.” ( Cin, 72/20)

Duâyı yapan kul, kabul eden ise ancak Allah (c.c.)’tır. Duâ yaparken, şirke bulaşmamaya dikkat etmek gerekiyor. İslâm’ duâya çok önem veren bir dindir. Duâsız hayat, ibadetsiz bir hayattır. Duâsız hayat, bereketsiz hayattır. Duâ’nın ne kadar önemli olduğunu, Kur’ân ve Sünnet’ten öğrenmekteyiz.

Rasulullah (s.a.s.)’in hayatında birçok duâ örneği vardır. Rasulullah (s.a.s.), duânın önemine işaret ederek şöyle buyurmuştur:

“Duâ, mü’minin silahı, dinin direği, göklerin ve yerin nurudur.” (Hâkim, en- nîsaburî, el- Müstedrek, çev. M.Beşir Eryarsoy, İst. 2013, C. 3, sh 322, hds. 1855)

İslâm âlimleri, Kur’ân ve Sünnet’ten hareketle duânın önemi üzerinde durmuş ve Müslümanları bol bol duâ etmeye teşvik etmişlerdir. Her zaman ve her yerde, iyi günde, kötü günde, huzurlu günde, huzursuz günde, bollukta, açlıkta, darlıkta ferahlıkta, felakette yalnızca Allah’a duâ ederek, O’na niyazda bulunmalıyız.

Vuslat Dergisi 8. Uluslararası Dergi Fuarında

Türkiye Dergiler Birliği Derneği’nin öncülüğünde Türkiye’de yedi yıldır dergi fuarı düzenlenmektedir. Bu yıl da, 04-09 Mayıs tarihleri arasında tarihî Sirkeci Tren Garı’nda sekizincisi düzenlenecektir. Vuslat Dergisi de her yıl olduğu gibi, yine bu yıl da dergi fuarındaki yerini alacaktır. Bu vesileyle vakti ve imkânı olan okurlarımızı dergi fuarını ziyaret etmeye, farklı dergileri incelemeye, farklı dergilerin yayın çizgileri hakkında bilgi almaya davet ediyoruz.

