Yabancı Bir Hidayet Romanı: COMPANERO ROSITA

İnsanlık var olageldiğinden beri iyi ile kötü, mazlum ile zalim, küfür ile iman hep bir mücadele içinde. Yaşananlar karşısında insanlar, farkındalık düzeyleri, kalplerinin kıvamı ve sahip oldukları bilince göre konum alıyor.

Hz. İbrahim'in ateşine su taşımak, dünyaya dair sahip olunan her varlığı kaybetmek pahasına hicret etmek, gerektiğinde tekrar dönüp cihat etmek, faziletlilerle bir araya gelip zulmü engellemek, boykot etmek, kınamak; silahlanmak,[1] suçlu-masum ayırt etmemek pahasına zalimi alt etmek adına yakıp yıkmak hatta bazen yanıp yok olmak. Hepsi hassas ruhların, başkaları adına dertlenebilen yüreklerin bu dertler ile baş etme, mücadele etme eylemleri. Onları birbirinden farklı kılansa yöntemleri ve bakış açıları. Hiç bir sınır olmaksızın ve kurtuluşun ancak kendi mücadeleleri ile olacağına inananlar, canlarını ortaya koyarak verdikleri mücadelenin sonunda değiştiremedikleri her bir yanlış için biraz daha öfkelenir. Zamanla kendileri de dâhil her şeyden nefret etmeye başlarlar ki intihar saldırısı gibi eylemler ancak bu ruh haliyle yapılabilir galiba.

"Allah’tan başka galip olan yoktur’[2] kaidesini bilmek ise mücadele ahlâkı ve psikolojisini sağlıklı bir zemine oturtmayı sağlar insana. Companero Rosita da bunun en güzel örneklerinden birini sunan bir biyografik roman.

Rosita, çocukluk yıllarında, genç kızken, komünist olunca, gerilla saflarına katılmaya karar verdiğinde, İncil okurken, diz çöküp dua ederken ve hapisteyken, her daim kalbiyle akletmeye çalışan bir insan olmuş. Hiçbir zaman boş vermemiş; her şeye kıymet verip hayatının hakkını vermenin gayretinde olmuş. Kendisi de muhtaçken fakirler için, mazlumlar için mücadele etmek dışında bir seçeneği düşünmemiş dahi. İnsan yaptığı işin hakkını verdiğinde, samimiyetle aradığında, Hakk’ın kulunu zayi etmeyeceğinin de harika bir örneği olmuş Rosita.

Perulu komünist bir gerillanın hikâyesi alt başlığı ile yayımlanmış bu kitaba mecburen ara vermek durumunda kaldığım zamanlarda bile Rosita'yı yanımdan ayırmadım; tekrar buluşmak için küçük de olsa bir fırsat doğarsa kaçırmamak adına...

Mesela oğlum parkta kumlarla oynarken ve ben çardakta otururken Müslüman oldu Rosita. Onunla birlikte ben de hafifledim, göğe baktım. Bir kez daha gözlerim dolarak şahitlik ettim; uçsuz bucaksız evreni düşününce, gökyüzüne dalınca toz zerresi kadar yer kaplamayan önemsiz bir varlık gibi hissetse de insan kendini, kâinatın sahibi her bir yarattığından ElHabir her bir varlığa Rahim...

Yılmaz Erdoğan senaryo derslerinden birinde “Allah'ın yazdığı senaryodan daha güzelini bulamazsınız, yazmak için tüm malzeme çevrenizde” demişti. Her bir karesi mükemmel şekilde tasarlanmış bu öykünün içerisinde, kendisi için var edilmiş anlamı bulabilmiş Rosita'nın hayatı, bu hayat hikâyesini ustaca işleyen bir kalemle buluşmuş ve enfes bir kitap çıkmış ortaya.

Giriş ve sonuç bölümlerindeki altı çizili yerleri tekrar tekrar okumak, Peru'dan Türkiye’ye uzanan bu hidayet yolculuğundan ise ibret almak adına sık sık hatırlamak için kütüphanede göz hizasına koymalık bir kitap kardeşimiz Rosita'nın hikâyesi Companero Rosita...

COMAPNERO ROSITA

Perulu Komünist Bir Gerillanın Gerçek Hayat Hikayesi

Neşe Kutlutaş

Vadi Yayınları

256 sf

[2] Yusuf, 12/21