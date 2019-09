Çıra’dan, deneme serisinden çıkan ‘Yaramla Yar Oldum’*kitabı yazar ve şair İsa Akgül’ün üçüncü kitabı. Öncesinde, biri şiir, diğeri yine deneme kitabı olan iki adet eseri bulunmaktadır.

Şiir kitabı “Güller de Ağlar”, deneme kitabı ise “Bir Taşın Gül Yüreği” ve en son ‘Yaramla Yar Oldum’ kitabı ise Bengisu Yayınları arasından yayımlandı.

Kendine has üslubu bulunan yazar eserine, ithaf anlamına gelecek şekilde “Ya Rabbi! Harflerimiz tuzsuz, Kelimelerimiz, tatsız, Cümlelerimizi etkisiz kılma.” Ve ardından da “Âmin” diyerek eserini bir nevi okurlarına atfediyor olsa gerek…

Kendisi aynı zamanda eğitimci olan yazar, çalıştığı süre içerisinde gerek eğitim camiasında ve gerekse belediye ortamlarında idareci ve aynı zamanda da “kültür adamı” olarak çalışmış bulunmaktadır. Yazarımız, idareci ve kültür adamlığı ile birlikte, aynı zamanda, “Güller de Ağlar” adlı şiir kitabı ile şair adamı olduğunu da ortaya koymaktadır. Bu şair kimliği ile “Benim” adlı dörtlüğünde bizlere, kendinden hareketle şunları aktarmakta; “Gel benim, muhabbet yeşilliğinde / Benle beraber temaşa edelim / Gel benim, sendeki benle yarende / Şakıyan bülbülleri dinleyelim.”

Yazar, bu son deneme eseri öncesinde yayımlamış olduğu “Bir Taşım Gül Yüreği” adlı eserinde, aynı zamanda esere de adını vermiş bulunan, aynı adlı deneme yazısında, “Taşların dilinden ins anlayıp düşünebilseydi, zamanın en küçük parçacıkları olan saniyeyi bile “Gül sevgiliyi” hatırlamadan geçirip tüketmezdi. … Taş deyip geçenler, geniş dairelerini kavrayamamış demektir. Çünkü, bir taş zarif bir güldür. Geniş bir yürektir.’’ ifadeleriyle ‘taş’ a büyük ve anlamlı bir önem atfetmekte…

Bu hacmi küçük, ama içerdiği içten ve sıcak bilgilerden dolayı büyük bir anlama haiz olan eser 144 sayfalık eser biri “İçe Bakış” diğeri ise “Dün ve Bugün” ana başlıkları altında kırk beş ayrı deneme yazılarından oluşmakta…

Bu denemelerde, diğer deneme eserinde olduğu gibi, yazarın, büyük bir ihtimalle şairliğinden kaynaklı şiirimsi yaklaşımı söz konusu olmuş…

Her biri, birbirinden güzel ve anlamlı denemeleri, bir çırpıda okunmayı hak etmekte ve bir deneme eseri, olsa olsa, kalıp olarak nesir türünde, ama şiirimsi bir dil kullanılarak yazılabilirdi. Bu da bir marifet olsa gerek, her kesin üstesinden gelemeyeceği…

Yazar, “Yaramızla Dost Olabilmek” adlı deneme yazısında “Yaramız varsa, geçici yoldan kalıcı rahat, şeref ve onurla yol alırız. … Yarlı olmak, her yöne ve her şeye baktığımızda maşuku görmektir. Her nefeste, nefesiyle nefeslenmektir. …Yaramıza sarılalım ki; üşümekten, donmaktan kurtulalım. Sönmekten uzaklaşalım. …Sevdamızı çürütüp öldürerek yaramızı kanatmayalım. Dostluğumuzu kirletmeyelim. Yaramızla dost olalım ki gündüzümüzün güneşi, gecemizin ay’ı, karanlığımızın kandilleri hiç sönmesin.” diyerek, yaramızla dost, yaran ve tekil olarak onunla yâr olmamızı salık vermektedir.

