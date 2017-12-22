Yarın Dergisi 3 Sayısı Yayınlandı

Yarın Dergisi Aralık-Ocak 3. sayısı ‘’Seyyid Ahmet Arvasi’’ dosyası ile çıktı. ‘’Yarına söyleyecek sözümüz var’’ mottosuyla yayın hayatına başlayan Yarın Dergisi, bu sayısında Yazar ve Mütefekkir Seyyid Ahmet Arvasi dosyasıyla okuyucusuyla buluşuyor.

Yayın ekibi bu sayısında S. Ahmet Arvasi talebelerinden Yazar, Eğitimci, Hekim ve TEKDEN Film kurucularından Dr. Kemal Tekden ile Arvasi üzerine yapılmış söyleşiye yer veriyor.

Dergi bu sayısında Usta çizer Murat Yılmaz’ın çizgilerini yayınlamaya devam ediyor.

Şiire ağırlık veren Dergi 3. sayısında Ömer Koca, Ahmet Selim Gül, Uğurcan Güler, Serdar Öcal, Yavuz Selim Yaylacı, Ali Parlak, Süreyya Altunkara, Yusuf Alper Oyar, Muhammed İbrahim Balcı ve Muhammed Enes Kala’nin şiirlerine yer veriyor.

Seyyid Ahmet Arvasi’nin yaşamından kesitler sunan fotoğraf albümü dikkat çekiyor. Talebesi Dr. Kemal Tekden ile yapılan söyleşi Arvasi’yi yakından tanımak için iyi. Arvasi üzerine katkıda bulunan isimler şöyle: Hikmetullah Arvas, Alperen Akbaş, Ahmet Alperen Arvas, Mustafa Güçlü, Tuğrul Salman ve Nuray Aydemir.

Yarın’ın Aralık- Ocak sayısının yazarları ise Mehmet Bilal Yamak, Özge Özgür, Akif Aytaç, Elif Sönmezışık, Erhan Genç, Memduh Atalay, Aydın Hız, Habip Arvas, Haldun Lengerlioğlu, Bilgehan Bülbül, Ömer Bilgin, Ahmet Murat Atabay ve Davut Bayraklı.

yarindergi@gmail.com

www.yarin.com.tr

0505 472 69 69