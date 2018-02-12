Yarın Dergisi 4. Sayısı Yayınlandı

2 Aylık Edebiyat, Sanat ve Fikriyat Dergisi Yarın, yine farklı bir dosya konusuyla okuyucusunun karşısına çıkıyor. Daha önce işlenmemiş dosya konularıyla dikkat çeken Yarın Dergisi, 4. Sayısını uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden tarihçi yazar Mehmet Niyazi Özdemir’e armağan ediyor.

Edebiyat ve sanat dünyasının tanınmış simalarına ulaşan Yarın Dergisi ekibi, Emin Işık, Prof. Dr. Haluk Dursun, Prof. Dr. M. Akif Aydın, Prof. Dr. İskender Pala, Beşir Ayvazoğlu, İsa Kocakaplan, Can Alpgüvenç, Dr. Nevzat Erkan, Selçuk Küpçük, Ferruh Özdemir, Hasan Basri Arıcı ile Mehmet Niyazi üzerine kısa söyleşiler gerçekleştirdi.

Mehmet Niyazi Özdemir hakkında katkıda bulunan isimler şöyle:

Prof. Dr. Cemal Zehir – Mehmet Niyazi Özdemir’le Geçen Çeyrek Asır

Prof. Dr. Abdülkadir Emeksiz - Türk Destanı Olarak Çanakkale Mahşeri

Doç. Dr. Mustafa Aksoy – Mehmet Niyazi’nin Düşünce Dünyası

Dr. Zekeriya Kökrek – Mehmet Niyazi ve Fikir Dünyası

Dr. Osman Sezgin - Yetişmekte Olan Genç Nesle Muhteşem Bir Yol Gösterici Kutup Yıldızı: Mehmet Niyazi Özdemir

Dr. Halil Dinç - Mehmet Niyâzi Hakkında Yapılan Bir Doktora Tezi’nin Hâtimesi

Cem Sökmen - Mehmet Niyazi’nin Kitapları, İnsanları Ve Mekânları

Mahmut Bıyıklı - Var Olmak Kavgamızı Veren Bir Kahraman: Mehmet Niyazi

Hayrullah Cengiz – Bir Fena Fi’d-Devlet Ve Fena Fi’d-Millet Adamı

Mustafa Uçurum - Mehmet Niyazi ve Plevne

Davut Bayraklı – Mehmet Niyazi, Tarih ve Tarih Romanı

Mehmet Niyazi Özdemir’in yaşamından kesitler sunan fotoğraf albümü dikkat çekiyor.

Yarın Dergisi 4. sayısında da usta karikatür Murat Yılmaz’ın çizimlerini yayınlamaya devam ediyor.

Selçuk Küpçük bir döneme ışık tutacak önemli bir röportaja imza atarak Muzaffer Şenduran ile samimi bir söyleşi gerçekleştirdi.

Yarın Dergisi 4. Sayı Şubat - Mart sayısının yazarları ise Aydın Hız, Akif Aytaç, Elif Sönmezışık, Dr. Muhammed İkbal Bakırcı, Fatma Gülşen Koçak, Sıddık Ağçoban, Mustafa Güçlü, Osman Azman, Hatice Büşra Özdemir’den oluşuyor.

Yarın Dergisi 4. Sayısında, Ömer Koca, Serdar Öcal, Mahmut Coşkun ve Yavuz Selim Yaylacı’nın şiirlerine yer veriyor

Dergi ekibi okuyucudan gelen afiş taleplerini geri çevirmeyerek bu sayısında 25 Mart 2009’da hayatını kaybeden Şair, Mütefekkir ve Devlet adamı Muhsin Yazıcıoğlu’nun posterini ise ücretsiz armağan ediyor.

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