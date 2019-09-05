Yarın Dergisi 9. Sayısı “Safiye Erol ve Sâmiha Ayverdi’’ Dosyasıyla Çıktı!

3 Aylık Edebiyat, Sanat ve Fikriyat dergisi Yarın, yine farklı bir dosya konusuyla okuyucusunun karşısına çıkıyor. Daha önce işlenmemiş dosya konularıyla dikkat çeken Yarın Dergisi 9. Sayısında iki müstesna hanımefendiyi ağırlıyor: “Safiye Erol ve Sâmiha Ayverdi”

“Safiye Erol ve Sâmiha Ayverdi” hakkında katkıda bulunan isimler şöyle:

Öğr. Üyesi Aysun Yemen Öcal - Bir Kadın Mütefekkir: Sâmiha Ayverdi Hanım

Lütfü Şehsuvaroğlu - Huzur ve Düzen Ruh İklimimizin İki Âşık Leylâsı: Safiye Erol ve Samiha Ayverdi

Zeynep Tek - Zor Vâsıl Olunan Bir Seviyenin İnsanı”: Safiye Erol ve Eserleri

Duygu Dinçer - Mektuplardan Gelen Ses: Sâmiha Ayverdi’nin Mektupları Eğitime ve Psikolojiye Dair Neler Söylüyor?

Mehmet Bilal Yamak - Derkenarlı Yazı Ruh Adam’ın İçindeki Ciğerdelen

Rahime Kasım - Safiye Erol’un Boynunun Borcu Olarak Aşk

Havva Yılmaz: Ülker Fırtınası Romanında Modernleşme ve Müzik İlişkisi Bağlamında Hatırlamak ve Unutmak Üzerine

İlknur Söker - Bir Kadının Sâyesinde

Hikmet Kâhya - Salih Server - Ciğerdelen Yahut Anlam Dünyası

Halil Açıkgöz ve Mustafa Tahralı beyefendiler ile Erol ve Ayverdi üzerine bir döneme ışık tutacak önemli iki özel röportaja yer veriyoruz.

Halil Açıkgöz: “Safiye Erol gibi bir isim, harc-ı âlem dünyada harcanmamalıdır.”

Dr. Mustafa Tahralı: “Odanın Aydınlanması için Mum Yakmak Gerek.”

Yarın Dergisi 9. sayısında da usta karikatür Murat Yılmaz’ın çizimlerini yayınlamaya devam ediyor.

Yarın Dergisi 9. Sayısında Ömer Koca, Canberk Apiş, Muhammed Akif, Evin Başar, Fatma Kutlu, Süreyya Altunkara, Muharrem Turgut, Nurettin Demiral’nın şiirlerine yer veriyor

Yarın Dergisi 9. Sayısının yazarları ise; Ahmet Hakan Karataş, Nur Şevval Seven, Dursun Duygulu, Ali Bozoğlu, Akif Aytaç, Mustafa Özçelik, Mustafa Uçurum, Elvan Kaya Aksarı, Özge Aydın, Tuğrul Selman ve Nuray Aydemir’den oluşuyor.