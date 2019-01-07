Yarın Dergisi’nden “Mustafa Çalık” Vefa Sayısı

Yarın Dergisi’nden Dr. Mustafa Çalık vefa sayısı... Milliyetçi-Ülkücü camianın önde gelen simalarından, sosyal ve akademi dünyasının saygın ismi Dr. Mustafa Çalık dosya konulu 7. sayımız çıktı!

Mustafa Çalık vefa sayısının takdim yazısını İhsan Ayal kaleme aldı. Yarın Dergisi, Çalık vefa sayısında cemiyet, siyaset, akademi, medya ve iş dünyasından birçok ismi bir araya getirdi. Mustafa Dr. Mustafa Çalık’ın yaşamından kesitler sunan fotoğraf albümü ise dikkat çekiyor.

Selçuk Küpçük, Ozan Arif röportajı ile yakın döneme ayna tutuyor.

Yarın Dergisi 7. sayısının “Vefa Kürsüsü” sahibi ise Hasan Celal Güzel oldu.

“Dr. Mustafa Çalık” hakkında katkıda bulunan isimler şöyle:

Dr. Mustafa İmir – Birkaç Sözle Mustafa Çalık

Şerafettin Yılmaz – Mustafa Çalık

Prof. Dr. Mehmet Öz – Doğuştan İttihatçı

Dr. Lütfi Şehsuvaroğlu – Çürüme ve Yok Olma Tehlikesi Karşısında Müracaat Edilecek Adres: Mustafa Çalık

Servet Avcı – Hak Edilmiş Vatan Toprağı

Doç. Dr. Fatih Yalçın – Tefekkür Hayatımızın Yayla Yürekli Delikanlısı: Mustafa Çalık

Kemal Öztürk – Farklı Mahalleden Biri İçin, Sağ Entelektüel Olarak Mustafa Çalık

Ömer Faruk Sanal – Bir Dergiden Daha Ötesi: Türkiye Günlüğü

Prof. Dr. Mustafa Öztürk – Üstad Mustafa Çalık’a Hürmet, Muhabbet ve Şifa Dileklerimle

Dr. İsmail Yıldız – Aydın Tasavvurumuz ve Mustafa Çalık

Halil İbrahim Yılmaz – İttihat ve Terakki’den Organik Hayvancılığa; Aksiyoner Bir Mir-i Kelam: Mustafa Çalık

Efendi Barutçu – Mustafa Çalık Deyince

Beşir Ayvazoğlu – Mülkiye’yi Ankara Terminali’nde Bitiren Adam: Mustafa Çalık

Prof. Dr. Abdulkadir İlgen – Öksüz Bir Neslin Ağabeyi: Mustafa Çalık

Adnan İslamoğulları – Türk Milliyetçiliğinin Gür Sesi: Mustafa Çalık

Hakan Albayrak – Mustafa Çalık

Yarın Dergisi 7. sayısı yazar kadrosu: Süreyya Altunkara, Yavuz Selim Yaylacı, Mehmet Enes Kala, Ali Oktay Özbayrak, Zeynep Betül Kavak, Nevzat Erkan, Mehmet Akif Bıyıklı, Lokman Yılmaz ve Mehmet Bilal Yamak’tan oluşuyor.