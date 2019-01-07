Yarın Dergisi’nden “Mustafa Çalık” Vefa Sayısı
Yarın Dergisi’nden Dr. Mustafa Çalık vefa sayısı... Milliyetçi-Ülkücü camianın önde gelen simalarından, sosyal ve akademi dünyasının saygın ismi Dr. Mustafa Çalık dosya konulu 7. sayımız çıktı!
Mustafa Çalık vefa sayısının takdim yazısını İhsan Ayal kaleme aldı. Yarın Dergisi, Çalık vefa sayısında cemiyet, siyaset, akademi, medya ve iş dünyasından birçok ismi bir araya getirdi. Mustafa Dr. Mustafa Çalık’ın yaşamından kesitler sunan fotoğraf albümü ise dikkat çekiyor.
Selçuk Küpçük, Ozan Arif röportajı ile yakın döneme ayna tutuyor.
Yarın Dergisi 7. sayısının “Vefa Kürsüsü” sahibi ise Hasan Celal Güzel oldu.
“Dr. Mustafa Çalık” hakkında katkıda bulunan isimler şöyle:
Dr. Mustafa İmir – Birkaç Sözle Mustafa Çalık
Şerafettin Yılmaz – Mustafa Çalık
Prof. Dr. Mehmet Öz – Doğuştan İttihatçı
Dr. Lütfi Şehsuvaroğlu – Çürüme ve Yok Olma Tehlikesi Karşısında Müracaat Edilecek Adres: Mustafa Çalık
Servet Avcı – Hak Edilmiş Vatan Toprağı
Doç. Dr. Fatih Yalçın – Tefekkür Hayatımızın Yayla Yürekli Delikanlısı: Mustafa Çalık
Kemal Öztürk – Farklı Mahalleden Biri İçin, Sağ Entelektüel Olarak Mustafa Çalık
Ömer Faruk Sanal – Bir Dergiden Daha Ötesi: Türkiye Günlüğü
Prof. Dr. Mustafa Öztürk – Üstad Mustafa Çalık’a Hürmet, Muhabbet ve Şifa Dileklerimle
Dr. İsmail Yıldız – Aydın Tasavvurumuz ve Mustafa Çalık
Halil İbrahim Yılmaz – İttihat ve Terakki’den Organik Hayvancılığa; Aksiyoner Bir Mir-i Kelam: Mustafa Çalık
Efendi Barutçu – Mustafa Çalık Deyince
Beşir Ayvazoğlu – Mülkiye’yi Ankara Terminali’nde Bitiren Adam: Mustafa Çalık
Prof. Dr. Abdulkadir İlgen – Öksüz Bir Neslin Ağabeyi: Mustafa Çalık
Adnan İslamoğulları – Türk Milliyetçiliğinin Gür Sesi: Mustafa Çalık
Hakan Albayrak – Mustafa Çalık
Yarın Dergisi 7. sayısı yazar kadrosu: Süreyya Altunkara, Yavuz Selim Yaylacı, Mehmet Enes Kala, Ali Oktay Özbayrak, Zeynep Betül Kavak, Nevzat Erkan, Mehmet Akif Bıyıklı, Lokman Yılmaz ve Mehmet Bilal Yamak’tan oluşuyor.Alıntı - 07.01.2019