Yarın Dergisi’nin 1.’nci sayısı çıktı!

Hür Tefekkürün Kalesine yeni bir soluk:

‘Yarın’a söz biriktirme, sözü Yarın’a bırakmama’ mottosuyla yayın hayatına Merhaba diyen Yarın Dergisi 1. sayısı ile okuyucusuyla buluşmanın heyecanını yaşıyor.

İstanbul Merkezli yayın yapacak olan Yarın Edebiyat, Sanat, Fikriyat Dergisi, 2 ayda bir okuyucusunun karşısına çıkacak.

Yarın Dergisi’nin 1. Sayısı Temmuz – Ağustos bugün çıktı. Henüz genel dağıtım anlaşması yapmayan Dergi yönetimi, İl, İlçe temsilcileri ve abonelik sistemiyle takipçilerine ulaşmayı hedefliyor.

Farklı kesimden birçok yazarı buluşturan Yarın Edebiyat, Sanat, Fikriyat Dergisi, ilk sayısında, Mahmut Bıyıklı, Akif Aytaç, Ömer Koca, Elif Sönmezışık, Emre Miyasoğlu, Faik Tunay, Fatma Gülşen Koçak, Osman Azman, Aydın Hız, Muhammed İkbal Bakırcı, Hayrullah Eraslan, Said Ercan, Yusuf Dinç gibi isimler dikkat çekiyor.

Gazeteci Yazar Murat Açıkgöz’ün imtiyaz sahipliğini yaptığı Yarın Dergisi, Genç Akademisyen Mehmet Bilal Yamak’a emanet. Editör koltuğunda Bilgehan Bülbül, Yayın kurulunda, Ömer Bilgin, Lokman Yılmaz ve Özge Özgür gibi genç ve yetenekli isimlerin emeği ile vücut bulan dergi oldukça geniş bir yelpazeye hâkim.

1.Sayısına Ahde Vefa göstererek başlamayı tercih eden Yarın Dergisi, Gazeteci – Yazar ve Mütefekkir Ömer Lütfi Mete’nin oğlu sanatçı ve oyuncu Ali Buhara Mete röportajı ile dikkat çekiyor. Dergi çalışmaları hakkında açıklamada bulunan Yarın Dergisi İmtiyaz Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü Murat Açıkgöz, ‘’2 aylık yoğun ve yorucu çalışma sonrasında ilk göz ağrımız, Yarın Dergisi 1. sayımıza kavuştuk. Titiz davrandık, sık eleyip ince dokuduk. Edebiyat camiasından tanınmış birçok ismi bir araya getirdik. Bunun yanı sıra, genç ve yetenekli kalemler dergimizde yazıyor.’’ Henüz genel dağıtıma çıkmadıklarını belirten Murat Açıkgöz, ‘’Dergimizi takip etmek isteyen okuyucularımız http://www.yarin.com.tr üzerinden abone formu ya da yarindergi@gmail.com adresinden iletişime geçmesi gerektiğini belirtti.

Şiir, deneme, öykü, çeviri, makale ve diğer çalışmalarını dergimize göndermeyen isteyen edebiyat severlere kapıların açık olduğunu belirten Murat Açıkgöz, ‘’Kıymetli çalışmalara ihtiyacımız var. Bu bağlamda dışarıdan gelen yazılara açığız. İlgili yazıyı ve iletişim bilgilerini yarindergi@gmail.com adresine göndermesi yeterli’’ diye konuştu.

Ayrıca Yarın Dergisi 1. Sayısına özel, Ömer Lütfi Mete’nin ücretsiz posterini armağan ediyor.