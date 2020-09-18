Yayınevi Tanıtımı: Fol Yayınları

FOL olarak;

dili, kelimenin ‘cılız sırtına’ yaslanarak yüceltmeye,

anlamın derinliğini artırmaya, tahüyyül alanını genişletmeye,

düşünceyi kımıldatmaya,

hayatla aramızdaki o büyülü mesafeyi çoğaltmaya çalışıyoruz.

Tahüyyülle gerçek arasındaki ilişki biçimlerinin

sonsuz çeşitlenmesi olarak tarif edebileceğimiz yayım faaliyetiyle

okura ‘dünya bilgisi’ni sunuyoruz.

Taze heyecanımızı sizlerle paylaşmak istedik.

Geleceği düşünmek;

insanlığı anlamak ve geliştirmek için belirleyici bir mihenk noktasıdır.

Tam da bu kaynama noktasından saygılar sunarım.

02.05.2019

Bekir DEMİR

FOL, MAK GRUP MEDYA PRO. REK. YAY. A.Ş. KURULUŞUDUR

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