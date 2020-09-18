Yayınevi Tanıtımı: Fol Yayınları
FOL olarak;
dili, kelimenin ‘cılız sırtına’ yaslanarak yüceltmeye,
anlamın derinliğini artırmaya, tahüyyül alanını genişletmeye,
düşünceyi kımıldatmaya,
hayatla aramızdaki o büyülü mesafeyi çoğaltmaya çalışıyoruz.
Tahüyyülle gerçek arasındaki ilişki biçimlerinin
sonsuz çeşitlenmesi olarak tarif edebileceğimiz yayım faaliyetiyle
okura ‘dünya bilgisi’ni sunuyoruz.
Taze heyecanımızı sizlerle paylaşmak istedik.
Geleceği düşünmek;
insanlığı anlamak ve geliştirmek için belirleyici bir mihenk noktasıdır.
Tam da bu kaynama noktasından saygılar sunarım.
02.05.2019
Bekir DEMİR
FOL, MAK GRUP MEDYA PRO. REK. YAY. A.Ş. KURULUŞUDUR
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