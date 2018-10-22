Yayınevleriyle Söyleşi: İzdiham Yayınları

Yayıncılık dünyasına dergi ile giren İzdiham Yayınları, yayıncılık alanına yeni bir soluk getirerek yayımladığı kitaplarla en çok konuşulan yayınevleri arasına girmeyi başardı. Yayınevi ile ilgili söyleşimizi Yayınevi editörü Zeynep Kahraman Füzün ile gerçekleştirdik.

1. Yayınevinizin kuruluş hikâyesinden bahseder misiniz biraz? Yayıneviniz neden kuruldu, hangi dert sizi yayıncılık sektörüne getirdi?

İzdiham Yayınları ilk önce edebiyat sitesi olarak yayın hayatına başladı. On iki sene önce Şair Bülent Parlak tarafından izdiham.com kuruldu. Bugüne kadar birçok yazar ve şairi okurla buluşturdu. Her gün güncellenen sitede; hem yerli ve yabancı yazarların eserleri yer alırken, yeni yazarlar da eserlerini edebiyatseverlere ulaştırma imkânı bulabilmektedir. 2008’de İzdiham Dergi ile ete kemiğe bürünen serüven, 2012 yılından beri yayınevi olarak nitelikli eserler vermeye devam etmektedir.

2. 2000 öncesi yayıncılıkla günümüzü karşılaştırabilir misiniz? E-kitap, dijital yayıncılığın yayın sektörüne getirisi/götürüsü ne oldu?

Çok genç olduğum için 2000 öncesini pek bilemem. Çocukken çok kitap okurdum. Her gittiğim evden ödünç kitap alırdım. Dergi takip ederdim. Bu kadar çeşitli değildi tabii ki. Aynı dergileri defalarca okuduğumu bilirim. E kitap beklenildiği gibi olmadı çok şükür, kitabın yerini almadı ama ileride ne olur bilemeyiz.

3. Türkiye’deki okur potansiyelini nasıl değerlendiriyorsunuz? Okuyucu ile direkt temaslarınız oluyor mu? Önerileri, istekleri, eleştirileri nasıl değerlendiriyorsunuz?

Okurla elbette direk temas halindeyiz. Mail ve mesaj yoluyla bize ulaşıyorlar. Onların görüşlerine önem veriyoruz. İsteklerini değerlendirmek için çalışıyoruz. Onların bizden beklentisi mutluluk verici. Tabii ki en çok dergimizde yazmak isteyenlerin mailleri geliyor. Onların bir kısmını sitemizde değerlendiriyoruz.

4. Kitap listelerini ve popüler kitapları nasıl değerlendiriyorsunuz?

Ben aynı zamanda öğretmenim. Bazı öğrencilerimin elinde klasikleri, bazı öğrencilerimin elinde popüler metinleri görüyorum. Bunun sebebi şu; kitap okuma alışkanlığı olmayan ya da yeni başlayanlar daha kolay anlaşılır metinleri tercih ediyorlar. Okumaya devam ettikçe doğru kitaba ulaşıyorlar. O yüzden birine kitap tavsiye edecekseniz eğer, ne tarz okuduğunu öğrenip ona göre bir tık ilerisini tavsiye etmek doğru bir yaklaşım olacaktır. Aksi halde çocuğu tamamen kitaptan soğutabilirsiniz. Söyleşiye gittiğim bir okulun öğretmeni çocukların ne kadar saçma metinler okuduğunu anlatıyordu. Çocuklar utancını bir görseydiniz. Halbuki onlara ben zaten güzel eserler tavsiye etmiştim ve onları merak etmişlerdi. Amacımız kitaplardan soğutmamak olmalı. Eninde sonunda iyi metinlerle buluşacaklardır.

5. Yayına hazırlanan yeni kitaplarınızla ilgili bilgi verebilir misiniz?

Çok güzel kitaplar hazırladık. Bu yıl yoğun bir yayın programımız olacak; biyografiden şiire, öyküden araştırmaya kadar. Bir de romanlarımız geliyor. Çeviri eserimiz var; İrlandalı Şair Villiam Butler Yeats’ın Dört Yıl isimli eserini Ahmet Erbil çevirdi. Biyografide; Derya Yazgıç’ın yazdığı Shakespeare Kitabı, Ferhat Toka’nın yazdığı Cahit Zarifoğlu Kitabı var. Yunus Emre Kitabı hazırlandı. Dilek Kartal’ın Çünkü Hayat Bulaşıcıdır isimli eseri var ve içinde Enes Şakar’ın fotoğraflarına yer verdik. Semai Kahvehaneleri ile ilgili bir araştırma kitabını şu anda tashih ediyorum. Edebiyat ve İntihar konulu çalışmamız hazırlanıyor. Sonra iki tane sürpriz roman geliyor. Bilal Can’ın kitabı var. Benim öykü kitabım baskıya girdi girecek. Şimdilik böyle devam ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum güzel sorularınız için.