Yazarlık Filmlerini Tanıtan Bir Kitap

Edebiyatın sinemaya olan özellikle senaryo bazında yaptığı yadsınamaz katkılarını hemen hepimiz biliyoruz. Peki ya sinemanın edebiyata ve yazarlık müessesine yaptığı olumlu etkiler nelerdir?

Yazarlarla ve yazarlıkla ilgili en iyi filmlerin tanıtıldığı ve yorumlandığı kapsamlı bir eser Puslu Yayıncılık etiketiyle raflarda yerini aldı. Polat Onat'ın kaleme aldığı "Yazarlıkla İlgili En İyi 99 Film" edebiyat ve sinema arasındaki güçlü bağları ortaya koyan nitelikli bir kitap.

Polat Onat uzun bir çalışma sonucu belirlediği 99 yazarlık filmini, bu kitabında tek tek tanıtmış. Ele alınan her filmin afişi ve künyesinin ardından, film hakkında ve yazarlığa sağlayacağı katkı bağlamında eleştirel bir deneme yer alıyor. Sonrasında o filmde geçen yazmak bağlamındaki aforizmalar derlenmiş. Ayrıca filmde bahsedilen yazar ve şairler de tek tek listelenmiş. Ve o filmin neden izlenmesi gerektiği açıklanmış, ayrıca bahsi geçen filmin son repliği de vurgulanmış.

Kolayca okunan ama aynı zamanda düşünsel zenginlikten de taviz vermeyen bir eserle karşı karşıya kalınacağı rahatlıkla öne sürülebilir. Konuya meraklı kişilerin ilgisini hak eden bir kitap ortaya konmuş. Yazarlıkla ilgilenen, edebiyatı önemseyen, yazarların hayatlarını merak eden, edebiyata sinemanın bakışını kavramak isteyen herkese hitap eden, benzersiz bir kitap Yazarlıkla İlgili 99 Film.