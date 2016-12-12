Yedi İklim Aralık 321. Sayı

Furkan Murat Sağlam

Kültür, Sanat, Medeniyet çizgisinde yoluna emin adımlarla devam eden Yedi İklim Dergisi Aralık ayına 321. sayısıyla giriş yapıyor. Derginin kapağını incelediğimizde bir duvar resmiyle karşılaşıyoruz. Akabinde selamlama yazısıyla Osman Bayraktar bir duvar metaforu çiziyor: Eşyanın, paranın geçtiği; yalnız insanların geçemediği duvarlarla mülteci sorununu irdeliyor.

Birinci bölüme Hasan Aycın’ın yaşlı gözlere ithafen kaleme aldığı çizgiyle başlıyoruz. Akabinde şiir hanesinin kapıları aralanıyor, Nihat Hayri Azamat ‘’Olmaz Baba’’ şiiriyle karşılıyor bizi. Hasan Selami Binay ‘’Kent Yorgunluğu’’, Mehmet Özger ‘’Glastnost’’, Serdar Kacır ‘’Rüya İşçisi’’ şiirleriyle başı çekerken dergiye katkılarını sunan diğer şairlerimizin isimleri ise şöyle; Osman Serhat, Ethem Erdoğan, İshak Aslan, Sulhi Ceylan, Hüseyin Bektaş, Mehmet Okumuş, Ümit Zeynep Kayabaş, Muhammed Cemal Ünal, Hayrullah Gürdağ, Ahmet Cora.

Ali Haydar Hasal ile başlıyoruz öykü bölümüne âdet olduğu üzere. Annesi Fatma Hanıma rahmet sözüyle başladığı ‘'Yeni Zamana Uyanış'' adlı öyküsünde annesine ve çocukluk günlerine dair özlemini işliyor usta yazar. Ardından '’Dualite’’ adlı öyküsüyle Osman Koca kısa tümce dizimi ve özgün üslubuyla kalemi devralıyor. Çift katmanlı öykü tekniği kullanan hikâyecimizde başlıktan da anlaşılacağı gibi düalizm kavramı kurgulanıyor. ''Ya Nasip'' isimli öyküsüyle Nurettin Durman ithal sözcüğü üzerine düşünürken sayfaları çevirip bir diğer bölüme göz atıyoruz.

İnceleme araştırma yazılarıyla derlenen bu bölüme Mehmet Özger ile giriş yapıyoruz. Özger, İsmail Demirel’ in Maçı Kaybettik adlı öykü kitabını kritize ediyor bizler için. ‘’Türk Edebiyatı Ne Zaman Batılılaştı’’ başlıklı inceleme yazısıyla Bilgin Güngör, modernleşmenin köklerini Lale Devri’ndeki batılılaşma hareketlerinde arıyor. ‘’Türk Hikayesinde Milli Bir Ses: Şevket Bulut’’ adlı yazısında Mustafa Karabulut, bir anadolu hikayecisi olan Bulut’ un hayatını, edebi kişiliğini, eserlerini ve edebiyata dair düşüncelerini makale tadında bir yazıyla yansıtıyor. Akabinde Harun Yakarer, Sezai Karakoç’un modernleşme, kentleşme ve İslam’dan uzaklaşma temalarını eleştirdiği ‘’Kartal’’ isimli hikayesini inceliyor. İsmail Demirel, girişinde Türkiye’deki devlet-din ilişkisine değindiği ardından bu bağlam içinde Şihabeddin Sühreverdî’nin Avarifu’l Mearif adlı kitabını incelediği ‘’Tasavvuf Panzehirdir’’ adlı yazısında, Anadolu coğrafyasının İslamlaşmasında nasıl tasavvufun etkisi yadsınamayacaksa, doğru bir tasavvuf ile nasıl ayakta tutulacağı da görmezden gelinmemelidir sözleriyle son veriyor yazısına...

Sayfaları çevirdikçe karşımıza Abdüssamet Bilgili’nin Çağdaş Arap şiirlerinden çeviriler yapan Kemal Kahraman ile Arap şiiri ve şiir çevirisi hakkında yaptığı bir söyleşi çıkıyor. Kahraman’ın çeşitli dergi ve gazetelerde yayımlanan bu şiirlerini topladığı Kuşatma Altında Beyrut Günlüğü adlı kitabı da söyleşide bahsi geçen konulardan biri. Ardından Ethem Erdoğan ‘’Modern Türk Şiirinin Doğası Işığında Modernizm Sancısı’’ adlı yazısında bizdeki modernleşmenin değerlere bir başkaldırı olarak başladığına işaret ediyor.

Raziye Yıldız’ın çizgisiyle bir bölümü kapatıp diğer bir bölüme geçiyoruz. Şiir ve öykülerin derlenmesiyle oluşan bu bölümdeki şair ve öykücülerimizi anacak olursak; Muhammed Enis Özel, Fatih Memiş, Abdülkadir Tiftik, Mehmet Zait Eren, Ayşe Adem şiirleriye; Sevgi Korkusuz, Ayşe Yazıcı Yavuz, Ömer Çelik, Hüseyin Çelik öyküleriyle katkılarını sunan isimlerden birkaçı.

Yeni Okumalar Değiniler bölümünde bu sayı; Olgun Keser, Necip Tosun’un Öykümüzün Sınır Taşları ve Sulhi Ceylan’ın Özgür Tutsak adlı kitaplarını tanıtıyor. Katherine Mansfield’in Albüm Yaprağı adlı öykü kitabını ise Hatice Ebrar Akbulut paylaşıyor bizlerle. İbrahim Coşkun, geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden büyük muhaddis Şuayb Arnavud’u rahmetle anıp, el-Arnavud hakkında Türkiye’de yapılmış en önemli çalışmalardan biri olan Hadisler ve Zihinlerdeki Sorular-Büyük Muhaddis Şuayb Arnavud hakkında Söyleşi’ye dikkat çekiyor. ‘’Vitrin Çağı ya da Çok Çığ Çağ’’ yazısıyla Mehmet Zait Eren ve ‘’Okuma Aşkı’’ adlı yazısıyla Uğur Demircan bu bölümdeki isimler arasında.

2016 yılını Aralık 321. sayıyla kapatıyoruz. 2017 Ocak 322. sayısında görüşmek üzere..