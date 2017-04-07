Yedi İklim Dergisi 325. Sayısı Yayımlandı

Geçtiğimiz Mart ayında otuz yılını deviren Yedi İklim Dergisi; kültür, sanat, medeniyet menşeili yayın hayatına tüm hızıyla devam ediyor. Dergi, 325. sayıyla Nisan 2017' de raflardaki yerini alırken bu kez tamamen Hasan Aycın özel sayısıyla karşımıza çıkıyor. Kapağı incelerken Hasan Aycın'ın imzası ve onun çizgisinin karakteristik siyah arka fonu çekiyor dikkatimizi. Sayfaları çevirdikçe bu sayının, usta çizere ithafen hazırlanan bir dosya olduğunu görüyoruz zaten.

Hasan Aycın Çizgisi

Usta Çizer’i anlatan isimler arassında ilk sırayı onun kadim dostlarından biri olan Osman Bayraktar alıyor. ''Edebiyatın Bir İmkanı Olarak Çizgi'' adlı giriş yazısı ile Osman Bayraktar, edebiyatın genişleyen anlatım tekniklerine ve Aycın çizgisinin karikatürden ayrılan boyutlarına dikkat çekiyor. Bir çizgiyle fasıla koyup bu girizgaha, yine Bayraktar'ın kaleme aldığı ''Çizgi Dilini Okumak'' adlı inceleme yazısıyla dilin oluşum süreçlerine inip sembolleşmesine kadar geçen serüvenine değiniyor, Aycın çizgisinin gerek kullanılan sembollerle gerek tercih edilen uslübuyla yalnız Anadolu coğrafyasına değil daha geniş bir hinterlanda hitap ettiğini görüyoruz. Akabinde Ali Haydar Haksal, ''Hasan Aycın Çizgisinin Karakterleri ve Tipleri'' adlı yazısıyla Aycın'ın kimi şahsiyetlere ithafen kaleme aldığı portre çizgilerini yorumlayıp onun simgesel anlatımının olmazsa olmazlarına dikkat çekiyor. Kalemi devralan Cemal Şakar, Türkiye' nin darbeler tarihini 15 Temmuz özelinde olmak üzere Aycın'ın çizgileriyle okutuyor bize. ''Bir Metin Olarak Hasan Aycın' ı Okumak'' adlı yazısıyla Metin Çamdereli ve ''Ustası Olmayan Usta'' adlı yazısıyla Nurettin Durman dergideki yerlerini alırken, Şakir Kurtulmuş; ilk Yeni Devir Gazetesi'nde çizgileri yayımlanan Hasan Aycın'ın çocukluk, eğitim ve yazın yaşamından kesitler sunarak usta çizeri daha yakından tanımamıza vesile oluyor. Çizgilerdeki tasavvufi unsurlara müstakil bir başlık altında dikkat çeken Seyfettin Ünlü'nün yazısı da ilgi çekici.

Hasan Aycın Romanı

Ardından roman ve diğer türdeki eserleriyle karşlaşıyoruz Hasan Aycın’ın. Bu kapsamda Mehmet Özger, ''Esrarnameden Sızan Sırlar'' adlı inceleme yazısıyla Ustanın Esrarname adlı romanını uzun uzadıya masaya yatırıyor. Osman Koca, dikkat çeken bir diğer başlıkla dosyayı genişletiyor. ''Fantastik Anlatıda Yerli Tecrübe yahut Sahipkıran/Namı Diğer Hamzaname'' adlı kritik yazısıyla Aycın' ın bu kez Sahipkıran adlı romanını tahlil ediyor. Fanstasizm' in semantik yapısına değinen yazar; Batı ve Doğu' daki fanstasizm anlayışına, semavi kitaplarda tabiri cazide fantastik olarak gelişen pasajlara dikkat çekip Aycın'ın ürünlerinin buradaki rolüne değiniyor. İsmail Söylemez ise ''Ben, Bellek ve Gelenek: Muassır Bir Ütopya Meselesi'' adlı yazısıyla, Bin Hüseyin: Namı Diğer Battalname adlı kitabı tetkik ediyor.

Hasan Aycın Anlatısı

Ethem Erdoğan ''Modernizme Karşı Direnç ve Mahremiyet: Çizginin Şiiri'', İsmail Demirel ''Edebi Kamunun Tutkalı: Hasan Aycın'' isimli yazılarıyla bu bölümde yazıları olan diğer yazarlar arasında. Ustaya ithafen kaleme alınan şiirlerle devam ediyoruz; Yasin Doğru ''Ulu/Dağ'', Fatih Demirel ''Renk ve Ahenk'' adlı şiirleriyle katkılarını sunuyorlar dergiye. Akabinde Ömer Hatunoğlu ''Yerelden Evrensele Doğru Uzanan Bir Çizer'', Serdar Kaçır ''Hasan Aycın Olan Çizer'' başlıklı yazılarıyla peş peşe geliyorlar. Ardından tarihe not düşürülen Adem Turan ile Hasan Aycın'ın mektupları yayımlanıyor. Dergide çizgileriyle dikkat çeken bir diğer isim olan Raziye Yıldız, kalfası olarak ustaya ithafen bir çizgi kaleme alıyor. Fahrettin Gün, Hasan Aycın'ın kısa bir biyografisini sunarken, Tayyib Atmaca '' Mandala Asılan Bir Çift Göz'', Selvigül Kandoğmuş Şahin ''Hasan Aycın Çizgisinde Ümmet Coğrafyası'', Mehmet Okumuş ''Gözgörü'', Muhammed Esad Çetin ''Çetin Hikmet Dolu Bir Muhabbet Üzerine'' ve Saliha Güngör ''Yarasında Gül Yetiştiren Adam'' isimli yazılarıyla bu dosyaya katkılarını sunan diğer isimler arasında yer alıyor.

Bugüne kadar en kapsamlı Hasan Aycın dosyasını hazırlayan Yedi İklim dergisini kutluyoruz.