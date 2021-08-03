Yedi İklim Dergisi Ağustos Sayısı Yayınlandı

Yedi İklim ağustos sayısıyla bütün okuyucularını selamlıyor.

Derginin giriş yazısı olan Bekleyişler’de Batı toplumunun umudunu kaybetmesine rağmen bizlerin hala ümit var olduğunu yazar Süleyman Nazif’in şu dizeleriyle aktarıyor:

‘’Ruhum benim oldukça bu imanla beraber

Üç yüz sene, dört yüz sene, beş yüz sene bekler.’’

Hasan Aycın’ın kendine has çizgisiyle yorumladığı çizgiler oldukça şaşırtıcı.

Ali Haydar Haksal Diriliş Ekolü: Düşüncenin Yenilenişi III adlı yazı dizisinde Sezai Karakoç’un İslam düşünsel fikrine varan yolları izlemiş. Derginin dönemsel sayıları üzerinden oldukça kapsayıcı muhtevalar ortaya koymuş.

Osman Koca Öykü ve Şehir adlı incelemesinde şehirlerin öykülerde nasıl yer aldığını anlatmış. İstanbul’dan Ankara’ya, Çanakkale’den Burdur’a kadar pek çok şehrin öyküsüne yer vermiş.

Ethem Erdoğan Edebiyat Sosyolojisi Açısından Bilal Can Şiiri adını verdiği incelemesinde Hece yayınlarından çıkan Bilal Can’ın son kitabı İnsanlığın Ağlama Tarihine Girişi ilgili değerlendirmelerde bulunmuş. Şairin hayatının izdüşümlerini kitapta görebileceğimizi söyleyen yazar, şairin aynı zamanda sosyolog olması dolayısıyla şiirleri bu noktadan okumanın mümkün olduğunu belirtmiş.

Ali Haydar Haksal Belkıs ismini verdiği romanın ikinci bölümünü okurla paylaşmış. Romanda bir yolculuğun arkada kalan hikayesi paylaşılmış.

Alpaslan Durmuş Rengarenk Bir Mektup adlı eserinde mülemma şiir tarzının incelikleriyle ilgili bilgiler verirken mektup türünün özelliklerinden de faydalandığını görüyoruz.

Ahmet İşler Gün Doğumu adlı öyküsünde Salih, Zeynep Hanım, Ayşe, Süleyman karakteri üzerinden bir eve dönüş öyküsü anlatmış okuyucuya.

Derginin bu sayısının şairleri: Nurettin Durman, Hatice Çay, Aykağan Yüce, Fatma Nur Arslan, Aziz Kağan Güneş, Ethem Erdoğan, Abdurrahman Ekinci, Abdullah Yalın Karadağ, Büşra Badeci, Eyüp Taşçı, Ömer Hatunoğlu, Ebubekir Çağlar, Yasemin Kapusuz, Ayşe Altıntaş, Mukadder Uçar Beyoğlu, Ebru Kazan, Mehmet Sertpolat.

İmdat Akkoyun Kuyudaki Ses adlı öyküsünde kendi iç sesinizin yalnızlığını betimleyici bir dille okura yansıtmış.

Derginin çeviri yazılarında Necip Mahfuz’un Mahallemizin Hikayeleri ile Kayser Eminpaur’un şiirlerini Nasrin Zabati Miandoab Türkçeye kazandırmış.

Ebu’l Atahiye Ölüm İçin Doğurun adllı mesneviyi Hasan Rumeyş ve Abdülaziz Duman çevirmiş.

Caun Elliyah şiirlerini Urduca’dan dilimize çeviren yazarlar ise Muhsin Ramazan İşsever ile Mehmet Kemal Çakmakçı’dır.

İsmail Demirel Ayakkabı Bağcığından Yakın adlı denemesinde ölüm gerçeğini çarpıcı bir şekilde gözler önüne sermiş.

Mehmet Gelebek Kayıp Mektuplar adlı yazı dizisine bu sayıda da devam ediyor.

Aykağan Yüce Cinnet ya da Cennet/Deli İbrahim adlı inceleme yazısında Turan Oflazoğlu’nun tiyatroya getirdiği şiirsel dille ilgili tespitlerde bulunmuş.

Furkan Türkmen Gelecekte Bir Edebiyat Hayatı Mümkün mü? adlı eleştirel yazısında popüler edebiyatın ve dijitalleşen matbuatın edebiyat kamusunu nasıl esir aldığını ve bunun gelecekteki sonuçları üzerinde durmuş.

Fatma Kaya Şehrin Katmanları Üzerine adlı denemesinde değişen ve dönüşen hayatın geçmişine baktığımızda hepimize iyi gelecek şeylerin olduğunu söylüyor.

Mihrican Keskin Evlerin Boş Odaları denemesinde yokluğun yarattığı boşluk hissinin düşündürdüklerini anlatmaya çalışmış okuyucuya.

Birgül Yangın Aslanoğlu Çakır Yeşili Gözler hikayesinde Almanya’ya giden ilk işçilerden olan amcasının hastalık sürecindeki hikayesini anlatmış.

Arzu Gölcük Bosnevi Bir Mümtaz Hocamız Amil Çelebioğlu adlı eserinde biyografik bir sunum yapmış Amil Çelebioğlu ile ilgili.

Melek Ninova Berlin Duvarı: Siz Kimsiniz adlı yazısında Berlin Duvarının oluşturduğu düşünsel çalkantının boyutlarını okuyucuya anlatmış.

Yusuf Emir Culha Steve Biko: Siyah Bilinci Üzerine adlı kitabı incelemiş.

Hatice Çay Pelin, İsmet ve Taha ismini verdiği hikâyesinde bu üç karakterin kesişim noktalarına değinmiş.

Hamza Çelenk Sular Yükselirken adlı öyküsünde Abdi’nin hikayesini anlatmış.

Şifanur Şahintepe Hayri Bir Başkası öyküsünde Hayri karakterinin düşünsel dünyasını okuyucuya anlatmış

Yeni Okumalar/Değiniler köşesinde Şehzadem ve Şahsiyet Mecmua metinleri Cihangir Berk tarafından incelenmiş.

Sare Demirci Koyu Muhabbet ve Seferber dergileriyle ilgili bir sunuş yazısı kaleme almış.