YEDİ İKLİM, EYLÜL 2021, 378. SAYI

Yedi İklim eylül sayısıyla yine dopdolu.

Derginin giriş yazısında insan eliyle tabiatın maruz bırakıldığı olumsuzluklara ve bu olumsuzlukların gün geçtikçe daha fazla görünür hale geldiği dile getirilmiş.

Hasan Aycın’ın kendine has çizgisi her ay olduğu gibi bu ay da dergide yerini almış.

Ali Haydar Haksal Diriliş Ekolü: Düşüncenin Yenilişi IV adlı yazı dizisinde Diriliş dergisindeki yazar kadrosuna değinirken derginin geçirdiği şekil değişiklikleri ve derginin dönem dönem kesintiye uğramasıyla ilgili bilgiler veriyor. Diriliş ekolünün nasıl olgunlaştı ve sayı sayı hangi düşüncelere odaklanıldığını rahatlıkla dergi muhtevasından görebiliyorsunuz.

Osman Koca öykü içerikli incelemelerine bu sayıda da devam ediyor. Şarkın hikayesi -I’’ Medhaliye’’ adlı metinde öykünün tarihsel serüvenine ışık tutarken türler arasındaki geçişkenlik ve destan, halk hikayesi, masal, fabl gibi türlerin nasıl modern öyküyü beslediğini örnek metinlerle okuyucuya anlatmış.

Ethem Erdoğan Estetik Yaşantı adlı makalesinde okurun metne kattığı anlam ve yorumun estetik bir tavra dönüştüğünü söyleyerek eser okur merkezli bir açılım sağlamış okuyucuya.

Kemal Şamlıoğlu Tanzimat Şiirinin Kavramsal Retoriğinde Gelenek adlı makalesinde geleneksel şiirin kullandığı imge ve muhteva unsurlarının Tanzimat’la birlikte değişim ve dönüşüm yaşadığını belirtiyor. Soyut imge ve içeriklerin daha somutlaşıp dünyevileştiğini dile getiren yazar tarihsel arka plandaki bu değişime rağmen şiirimizin hala bu kaynaklardan beslendiğini dile getirmiş.

Ali Haydar Haksal Belkıs III adlı roman yazı dizisine devam ediyor. Belkıs’ın çocukluğuna yolculuk yapılan bu bölümde anneanne torun ilişkisinin detaylarına yer verilmiş.

Atabey Kılıç Seyyad Hamza’nın Bir Beyti Üzerine Düşünceler adlı makalesinde edebiyatımızda çokça bilinmeyen şairin ölüm temalı bir beytini ayrıntılı bir şekilde açıklamaya çalışmış.

Ömer Hatunoğlu Şarkiyatçılık’ı Yeniden Okumak adlı incelemesinde Edward W Said’in Şarkiyatçılık kitabı üzerine bir değerlendirmede bulunmuş. Said’in ‘’kendi fikri düşünceni çalışarak edinmelisin’’ tezi üzerine yapılan okumada birbirinden ilginç bilgilere rastlıyoruz.

İshak Aslan Tutunmayanlar Okulu adlı eleştirel yazısında okul-mektep-öğrenci-talebe-hoca kavramları içerisinde değişen ve dönüşen sözcüklerin içlerini dolduramadığımız için oluşan kültürel boşluğun zihinleri nasıl iğfal ettiğini örnek isim ve metinler üzerinden okuyucuya aktarmaya çalışmış.

Derginin bu sayısının şairleri: Nurettin Durman, Fatih Memiş, Erkan Kara, Hatice Çay, Aykağan Yüce, Abdurrahman Ekinci, Abdullah Yalın Karadağ, Burhan Özdin, Ömer Hatunoğlu, Zeynep Seyyah Ak, Halil İbrahim Karahan, Metin Kaplan, Ebubekir Çağlar, Hayrullah Gürdağ, Emrehan Parlak, Nazlıhan durmuş.

Fatma Kaya Dünyanın Post-Korona Hali adlı eleştirel metninde salgın sürecinde toplumların nasıl bir değişim ve dönüşüm sürecine uğradığını tahlil etmeye çalışmış.

Çeviri köşesinde Gülçin Gilani şiirini Nasrin Zabati Miandoab Türkçeye aktarmış.

Necip Mahfuz Mahallemizin Hikayeleri adlı metni Türkçeye Yusuf Enes Karaman çevirmiş.

Mehmet Baynal Babamın Mirası adlı hikayesinde kentsel dönüşüme uğrayan bir ev hikayesinin buruk tadıyla okuyucuyu selamlıyor.

Banu Kalkandelen Dolap adlı hikayesinde karıştırılan eşyalar arasında bulunan bir kutunun geçmişe dair zihninde bıraktığı anıları kaleme almış.

Ahmet İşler Ölüler Kitabı adlı metninde duygusal bir fırtınanın içine bırakmış okuyucuyu.

Mustafa Özel Bi Dünya Tecrübe: Ben de Öğretmendim adlı kitap incelemesinde Mehmet Kahraman’ın öğretmenlik hayatında başından geçen olayları hatıra tadında okura aksettirmiş.

Cihangir Berk Işığı Sönmeyen Denemeler adlı incelemesinde Necat Çavuş’un Günlük Ateşler adlı kitabını tahlil etmiş. Kitapta yazarın 1994-2005 arasında gazetede yazdığı yazıların toplamı kitaplaştırılmış.

Yusuf Emir Culha Ruhun Unutuluşu adlı incelemesinde benliğini kaybeden toplumların düştüğü açmazları Akif İnan vb. yazarların düşüncesinden yola çıkarak açıklamaya çalışmış.

Mehmet Gelebek Kayıp Mektuplar 63... adlı mensur şiirlerine devam ediyor.

Zeynep Odabaş Geçmişten Günümüze Köprü adlı incelemesinde edebi türlerin geçmişten günümüze kadar insan varlığın yetişmesinde ve tecrübe edinmesinde nasıl bir vazife gördüğünü aktarmış.

Esra Aydın Ses Bir Ki adlı yazısında kendi beninin konuşmalarıyla okuru selamlıyor.

Meral Köse Geçen Bir Ömür adlı öyküsünde geçmişe dair bir özlem hikayesi ortaya koymuş