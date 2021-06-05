YEDİ İKLİM, HAZİRAN 2021, 375. SAYI

Zaman zaman içinde, dergi dergi içinde…

Yedi İklim’in haziran sayısından herkese merhaba.

Eğer istidanız varsa size görmek istemeyenler bile eninde sonunda sizi kabul etmek zorunda kalacaktır. Temsil kudreti işte budur

Mustafa Cemil Efe’nin hüsn-i hat sanatına getirdiği özgünlükle derginin yüzü okuyucuya açılmış.

Ali Haydar Haksal’ın Ernest Renan İslam II yazı dizisi bu sayıda da devam ediyor. Renan’ın Yahudiliğe özel bir ilgisinin olduğunu söyleyen yazar Katolik bir Hristiyan olarak Renan’ın kendi içindeki açmazlarını ayrıntılı bir şekilde dile getirmiş.

Serdar Yakar Arşivi’nden Cahit Zarifoğlu şiirlerini okumaya devam ediyoruz. Çok sayıda şiirin yer aldığı dergide Zarifoğlu’nun hiç görmediğimiz şiirleriyle karşılaşıyoruz.

Kemal Şamlıoğlu, Siyasi Vesayetin Bir Yeniliği Olarak Tanzimat adlı incelemesinde Tanzimat fermanının nasıl devleti ve toplumu dönüştürdüğü anlatılmış. Bu dönüşüm ve değişimden nasibini alan edebiyat da şiirden romana pek çok türde bu değişime ayak uydurduğu tespitinde bulunuyor.

Hasan Aycın’ın gözler üzerinden yaptığı çizim sizi aydınlığa ulaştırabilir.

İsmail Kıllıoğlu Vaktüzre V günlüklerini yazmaya devam ediyor. Çocuklarının muhayyilesinde bıraktığı izleler başladığı günlüğüne üniversite anılarıyla devam ediyor.

Osman Koca Cahit Zarifoğlu şiirinden mülhemle Acz ismini verdiği hatırat tadındaki anlatısında Zarifoğlu’nun muhayyilesindeki izdüşümünü bir hikâye anlatır gibi anlatıyor. Bir kahvehane masasındaki dönem arkadaşlarının konuşmaları ve Zarifoğlu’ndan kendisine kalan mektubu içli ve dokunaklı bir hüznü andırıyor.

Mehmet Gelebek, Kayıp Mektuplar 60 adlı menşuresinde yalnızlık tadında bir aşk şiiri anlatmış okuyucuya.

Kemal Kahraman, Tanıdığımız İnsanlar adlı denemesinde yakınımızdaki insanlara kıymet vermenin öneminden ve bakış açımızın nasıl bir olay ya da durumla değiştiğinden bahsetmiş.

Fatma Kaya, Özgürlük Seçme, Seçme Algoritmadır yazısıyla farklı bir pencereden özgürlük kavramına bakıyor. Sistemin özgürlük kavramına yüklediği anlam ve bu anlamın bireyler nezdinde nasıl ihtiyaca dönüşüp manipüle edildiği dile getirilmiş.

Sevgi Korkusuz İç Analiz adlı öyküsünde Ben’den başlayarak suskunluğa oradan Sen’e ve tekrar Ben’e olan iç dökümünü hikâye etmiş.

Eren Buğdaycı, Ve Büyümeye Başlarsın öyküsüyle tekrar yedi iklimde. Yüzünüze değen bir yağmur damlasının hüznü gibi Buğdaycı’nın öyküleri, bir oğlun dilinden bir baba ve kız kardeşin izdüşümünde anne karakteriyle, içsel konuşmaların yer aldığı hüzünlü bir öykü.

Yedi İklim’in çeviri köşesinde Menuçihr Ateşi şiiri ile Necip Mahfuz öyküleri yer alıyor.

Arzu Bosnavi, Ahmet Kuddusi’nin Der İsen Belanın Hikmeti Nola adlı eseri Türkçeye aktarmış.

Derginin bu sayısının şairleri; Nurettin Durman, Serdar Kaçır, Mehmet Özger, Hüseyin Alemdar, Seyfettin Ünlü, Aykağan Yüce, Ali Haydar Haksal, Metin Kaplan, Sulhi ceylan, Mukadder Uçar Beyoğlu, Ali doğru, Ömer Hatunoğlu, Yasemin Kapusuz, Yunus Sabit Özengin, Zeliha Aypek, Ayşe Altuntaş, Ebru Kazan, Halil İbrahim karahan, Zana Öngenç, Halil İbrahim Aydın, Ebubekir Çağlar

Refika Mert, Yarım Öykü adlı hikayesinde annesini kaybetmiş Efe karakteri üzerinden dokunaklı bir hikâye sunuyor okuyucuya.

Hatice Tezer Asan bu sayıda Anne öyküsüyle okuyucuyu selamlıyor.

Şifanur Şahintepe, Geceyi Geçince Vakit adlı öyküsünde; bir evi içi öyküsünün merkezinde içsel bir yolculuğun geceyle geldiği son noktada yalnızlığın gölgeden ibaret bir eşyaya dönüştüğünü söylüyor.

Bu sayıda Uğurcan Güler Âdem Turan’ın Hece yayınlarından çıkan Mangan Mangan isimli şiir kitabını incelemiş.

Yusuf Taha Gül, Sizin Hiç Anneniz Öldü mü öyküsünde evden salınan bir kuş üzerinden anneye duyulan özlemi lirik bir dille anlatmış.

Nursu Topsakal, Bir Umuttur Beklemek adlı denemesinde beklemek kavramının içini kendi bakış açısıyla doldurmaya çalışmış.

Şeyda Eroğlu, Apartman Kapısı adlı öyküsünde kurmacanın muhayyilesini çocuk bir karakter üzerinden anlatmış.

Şevval Andiç, Delphine Miouni imzalı enkazın bağrından kitaplar toplamak: Suriyeli Kütüphanecilerin Kitaplara Akmış Umudu adlı metnini Türkçeye kazandırmış.

Furkan Türkmen, Gelecekte Bir Edebiyat Hayatı Mümkün mü? adlı incelemesinde dijital hayatın yaygınlaşmasıyla edebiyatın kendini değiştirme ve dönüştürme sürecinde ne kadar insanın merkezinde yer alacağını açık uçlu sorularla okuyucuya anlatmaya çalışılmış.

Saliha Ferşadoğlu ilhan, Kafesteki Kuş öyküsünde Hayrunnisa karakteri üzerinden içsel okumalar yaparak ev içi öykülerinin güzel bir örneğini vermiş.

Yeni Okumalar/Değiniler köşesinden Eren Buğdaycı Gülhan Tuba Çelik’in Onlar ve Köpekler’ini tahlil etmiş.

Mehmet Ayık, Aydın Hız imzalı Ahmet Yesevi’nin Gönlünden Uçan Kuşlar başlığını taşıyan romanı incelemiş.

Necla Dursun; Tolstoy, Çehov, Andriç, Gorki dörtlüsünün anlatıldığı Ünlülerden Seçme Masallar kitabını köşesine taşımış.