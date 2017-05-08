Yedi İklim Mayıs 2017, Sayı 326 İbrahim Hakkı Öztürk Özel Sayısı

Yedi İklim dergisi; kültür, sanat, medeniyet, edebiyat dolu yoluna, havaların ısındığı, ağaçların dirilişe geçtiği, gök renginin bir ton daha maviye çaldığı baharın en özel ayı olan Mayıs ayında 326.sayısı ile okurla buluşmak üzere raflardaki yerini aldı. Merhum İbrahim Hakkı Öztürk anısına özel sayı olarak çıkan derginin giriş yazısı Osman Bayraktar’dan. “Yenileme” adlı yazısında, bahar muştusuna dikkat çekerken, baharın önemini tabiatla birleştirerek şu sözleri kaydediyor yazısında: “Tabiat insan için ne büyük bir ayet, ne büyük örnek, ne büyük bir öğretmendir.”

Bayraktar’ın ardından, Hasan Aycın Çizgisi ile karşılaşıyoruz. Üstad, yine çok şey söylüyor lakin biz nasibimize düşeni alıyoruz. Şiir iklimi birbirinden değerli isimlerle dolu. Serdar Kacır “İkindi” adlı şiirinde ölüm teması işlerken, dünyanın ne denli boş bir yer olduğunu vurgularken, Yasin Doğru “Koca Çoban” adlı şiirnde, bir çoban üzerinden bakıyoruz dünyaya. Onun davarında, ovasında geziniyoruz. Nihat Hayri Azamat “Üçlemeler”, Seyfettin Ünlü “Çoğalmalar”, Sulhi Ceylan “Bildiğin Şeyler”, Ömer Hatunoğlu “İnsan, Gariplikler Kumkuması”, İshak Aslan “Adem Güncesi”, Bedri Mermutlu “Yarım”, Hüseyin Bektaş “Leyla’sız Bir Çöl”, Hatice Çay “Leyla ile Mecnun”, Metin Kaplan “Gidince”, Fatih Budak “Kışla ve Şiir” adlı şiirleriyle dergiye renk katarken ilk şiir bölümünü kapayıp öykü kapısını aralıyoruz.

Öykü kapısının anahtarı Ali Haydar Haksal’ın ellerinde. “Uğultu” adlı öyküsünde ben’liğine sıkça değinen Haksal, sorular yumağı içinde aslolan uğultunun peşinde giderken, annesine duyduğu özlemi işleyen akıcı ve etkili dili ile bizi de peşi sıra götürüyor. Nurettin Durman “Delilo” adlı öyküsünde ise bir aşkın içinde buluyoruz kendimizi. Osman Koca ise kendine has biçemini bu kez “Yok Yere” adlı öyküsüyle sunuyor bizlere. Büyük harflerin olmayışı çekiyor dikkatimizi. Öykü içinde öyküler sunuyor Koca ve dahası, verdiği mesajlarla irkiliyor benliklerimiz. Dursun Ali Sazkaya “Bilmem Hatırlar Mısın?”, İsmail Demirel “Ali, Ayşe ve Bir Hikaye”, Serpil Tuncer “Çığlık”, Taha Yusuf Gül “Gözlük Yaşı”, Aysun Bahar Asar “Gidererek Sana Benziyorum” adlı öyküleri dergiye katkı sağlayan diğer öykücüler.

Erkan Kara “Bilgi ve Hareket” adlı denemesini sunarken, Mahmut Babacan “Prof. Dr. Ömer Faruk Akün’ün Ders Notları: Ahmet Haşim-2” adlı incelemesini sunuyor bizlere. Ali Haydar Haksal ise “Tolstoy’un Kilise Hristiyanlığına Karşı Din Arayışı-1” adlı incelemesini bu sayıda başlatıyor. Bilgin Güngör “Türk Aydın’ın Dört Temel Karakteristiği”, Ethem Erdoğan “Modernizme Karşı Direnç ve Mahremiyet: Çizginin Şiiri”, Kemal Kahraman “Hollanda’da Birkaç Gün -1-” Abdullah İbrahim “ ‘Haddese Ebu Hureyra Kale’ Romanında Anlatısal Dönüşüm” adlı incelemeleriyle dergiye katkı sağlayan diğer isimler.

Geçtiğimiz günlerde vefat eden İbrahim Hakkı Öztürk için yazılanlara geliyor sıra. Cevdet Karal “İbrahim Hakkı Öztürk İle Arkadaşlığımız” adlı yazısını paylaşırken, Ali Haydar Haksal “Güne Düşen Notlar: İbrahim Hakkı Öztürk” adlı anı yazısı ile Yedi İklim ailesine giren ve Rahmet-i Rahman’a göç eden kişilerden yola çıkarak İbrahim Hakkı Öztürk ile olan tanışıllığına değiniyor. Sulhi Ceylan “Bir Gün Gölgem de Ölecek” adlı yazısıyla kardeşi olarak gördüğü İbrahim Hakkı Öztürk’ü anıyor.

Göç etmiş de olsa, geride bıraktığı yazı ve şiirleriyle dergi de buluşuyoruz. İbrahim Hakkı Öztürk “Seni Sevdikçe Kalbim Büyüyor”, “Aşkın Harlı Sesi”, “Sevgiliye Mektuplar”, “Belki Yine Gelirim” adlı şiirleri ile, “Üç Öykü” adlı öyküsü ve “Ebubekir Erkaya İle Söyleşi” adlı röportajıyla karşılaşıyoruz.

Derginin ikinci şiir bölümü açılıyor. Vefa Lök “Gayri Safi Pilli Fanila”, Muhammed Enis Özel “Iradyo”, Fatih Memiş “Söz Düşmeden”, Samet Koparan “Bir Göçün Ab-ı Hayatına Süzülen Mersiye”, Ahmet Akın “Görülmemiştir Çocukluğu”, Mustafa Yıldırım “Hasar Kaydı”, Dursun Bulut “Üstü Kapatılan”, Betül Aydın “Âmâların Yerli Hükümleri” şiirleri ile katkı sağlarlarken, İbrahim Deniz, Aleksandr Sergeyeviç Puşkin’den “Seviyorum Sizi” adlı şiiri çevirererk katkı sağlıyor dergiye.

Son olarak da Şakir Kurtulmuş, “Fahrettin Gün ile Babanzâde Ahmet Naim Üzerine Bir Söyleşi” adlı röportajı gerçekleştiriyor. Babanzâde Ahmet Naim’in önemine vurgu yapılırken, muhakkik ve İslam’ı yaşayışı üzerinde, kaleme aldığı makaleler üzerinde duruluyor.

Yeni Okumalar Değiniler bölümünde ise Ethem Erdoğan üç güzide kitabı aktarıyor bizlere: Ali Haydar Haksal’dan “Sevgili’nin Yol Arkadaşı Hz.Ebubekir”, Serdar Kacır’dan “Üç Adam” ve Mustafa Tatçı’nın hazırladığı “Hallac-ı Mansur Menâkıbnamesi”. Halil Dost ise M.Yücel Öztürk’ün “Ağır Tüy” adlı öykü kitabını irdeliyor.