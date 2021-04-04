YEDİ İKLİM NİSAN 2021, 373. SAYI

Müjde

Baharın kokusunu aldığımız bugünlerde Yedi İklim 373.sayısıyla okurlarıyla buluşuyor. Derginin giriş yazısı olan Döngü’de tekraren zamanın evirilmesiyle buluştuğumuz Ramazan ayına dikkat çekilmiş.

Mustafa Cemil Efe hat sanatında lamelif harfini işlemiş

Mehmet Özger Aşk ve Şiir adlı incelemesinde; aşk ve şiir sözcüklerinin kesiştiği noktalara temas etmiş. Aşkın rafine bir duygu olduğunu, bunu anlatacak, o inceliği yakalayacak türün de şiir olduğuna temas ediyor.

Ali Haydar Haksal Diriliş Ekolü: Düşüncenin Yenilenişi II adlı incelemesinde tarihin tozlu sayfalarından indirdiği Diriliş dergisinde Sezai Karakoç’un fikri yapısını çözümlemeye çalışmış ve Diriliş ekolünün geçmişten günümüze doğru dergi muhtevasını ortaya sermiş.

Serdar Yakar arşivinden Cahit Zarifoğlu’nun şiirleriyle karşılaşmaya bu sayıda da devam ediyoruz.

Behzat Aktura, Güzelliğin Karakterdeki Tezahürleri adlı yazısında güzellik kavramın göreceliğine değinmiş. Zamanla güzellik denen dış görünüşün kaybolduğunu bu yüzden de insanın dışıyla birlikte iç dünyasını da şekillendirmesinin elzem olduğunu dile getirmiş.

İsmail Kıllıoğlu Vaktüzre III (günlükler) adını verdiği günlüklerini yazmaya devam ediyor. Gerek iş hayatında tanıdığı ve tanıştığı insanlar gerekse de özel hayatında beraber olduğu pek çok dost ve arkadaşlarıyla ilgili ilginç anekdotların yer aldığı günlüklerdeki sıcak ve samimi dil dikkat çekici.

Osman Koca Öykü ve Kıssa adlı yazısında öykü ve kıssanın terminolojisinden yola çıkarak geleneğimizdeki kıssa anlatısına yer vermiş ve bu anlatının bir bakıma öyküsel bir üst dil kullandığını belirtmiş. Kuran-ı Kerim’deki kıssalara yer veren yazar bunu Kur’an’ın ifadesiyle anlatmış.

Derginin ilk bölümünde Hasan Aycın göğe açılan ellerin mektubunu kendine has çizgisiyle yorumlamış.

Ali Haydar Haksal derginin bu sayısında okuyuculara sürpriz yaparak Belkıs romanın ilk pasajına yer vermiş.

Tuğçe Gök, Mehmet Sümer’in yeni çıkan kitabıyla ilgili bir söyleşide bulunmuş. Mehmet Sümer: ‘’Yazmak bir yara açmaktır. Açılan her yara tedavisini de yazmakta arar diyerek okuyucuya göz kırpıyor.’’

Aykağan Yüce, Uğurcan Güler’in ilk kitabı olan Cinayeti Ben İşlemedim kitabını tahlil etmiş. Kitabın soyut ve imgesel diline dikkat çekilmiş bu yazıda.

Fatih Memiş, Uğurcan Güler’le keyifli bir ilk kitap söyleşisi yapmış derginin orta sayfalarında. Güler; şiirin bir nevi eksilerek yazılan bir tür olduğunu dile getirmiş bu söyleşide.

Mehmet Gelebek Kayıp Mektuplar 57 adlı öyküsünde betimsel bir dilin inceliklerini gözler önüne sermiş.

Şuur

Fatma Kaya Geçmişin İzinde Soruların Peşinde adlı denemesinde geçmişin ve bugünün anlamsal karşılığını bulabilmek için sorular sormaya başlıyor.

Fahrettin Gün, Mehmet Akif tarafında yazılan İstiklal Marşı’nın Kabulü Üzerine Kronolojik Bir Sıralama adlı incelemesinde Akif’in hayatından kestiler sunarak istiklal Marşı’nın yazılış serüvenini ve Akif’in hayatının kısa bir tarihini yazmış.

Dr. Abdulvehhab Azzam, İstiklal Şairi Mehmet Akif III adlı eserinde Akif’in damadı Ömer Rıza’nın Cumhuriyet gazetesinde son günlerine dair hayatıyla ilgili yazdığı yazıyı değerlendirmiş.

Derginin bu sayısının şairleri: Nurettin Durman, Erkan Kara, Ali Doğru, Burhan Özdin, Bülent Timur Demirgil, Fatih Memiş, Aykağan Yüce, Abdullah Yalın Karadağ, Uğurcan Güler, Ayşe Altıntaş, Metin Kaplan, Tayfun Ergen, Büşra Erbinç, Muhammet Yusuf Aytekin.

Selin Uysal, Necip Fazıl’ın Şiirlerinde Psikanaliz adlı makalesinde psikanalitik veriler ışığında Necip Fazıl’ın şiirlerini incelemeye çalışmış. Özellikle çocukluk yıllarında yaşadıklarının şiiri üzerindeki etkisine dikkat çekilmiş.

Ahmet Yücel ve Hamid Musaddık bu sayının şiir çevirmenleri olarak dikkat çekiyor.

Arzu Bosnavi, Kuddusi Hazretlerinden Üç Naat-ı Şerif tercümesiyle dergide yerini almış.

Sıddıka Zeynep Bozkuş, Şevket Bulut: Bir Usta Kalem adlı incelemesinde Şevket Bulut’un öykülerini muhteva ve eserlerdeki karakter ve tip boyutlarında incelemiş.

Kemal Kahraman Çocuk Kitaplarında Tercüme Furyası yazısında önemli bir konuya değinmiş. Özellikle çocuk tercüme eserlerinin durumuna ve menfi taraflarına yer verilen yazıda bu alanın boşluğuna dikkat çekilmiş.

Yeni Okumalar/Değiniler

Osman Serhat Erkekli Şeref Bilsel’in Şiire Giriş Dersleri kitabını ele almış. İsmail Demirel bir ilk öykü kitabı: Sanki Çocuktum/Annemin Coğrafyası/Pruva’nın Yenileri, Bir Göçmen Öyküsü, Dergâh Dergisi ve Tarihin Peşinde, Mahalle Mektebi ve Butimar’dan dosyalar eserlerini incelemiş.

Yusuf Emir Culha Tahir’ül Mevlevi-Kudret Denizinde Bir Su Kuşu-Hallac-ı Mansur’a Dair, Necla Dursun Anton Pavlovic Çehov adlı eserin kritiğini yapmış.

Son olarak Eren Buğdaycı ilk eser olma özelliği taşıyan bir öykü kitabı olan Aynadaki Kadınlar adlı eseri tahlile çalışmış.