Yedi İklim Şubat 323

Yedi İklim Dergisi, Şubat 2017' de okuyucusunu 323. sayısıyla selamlıyor. Kapağı aralarken derginin içeriğini az çok seçebiliyoruz. Geçtiğimiz günlerde vefat eden rahmetli Mehmet Orhan Okay Hoca' ya ait bir dosyanın da bulunduğu bu sayıya yine bu bağlamda kaleme alınmış Osman Bayraktar' ın giriş yazısıyla başlıyoruz. Bayraktar' ın yazısından ön bilgi olarak Hoca' nın Tanpınar ekolünün varisi ve başta Ali Haydar Haksal olmak üzere dergideki birçok ismin hocası olduğunu öğreniyoruz.

Şiirin Merkezinden Arza Doğru..

Mustafa Cemil Efe ''Hüsnü Hatt'' ını konuştururken şiir ile devam ediyoruz söze. Selami Binay '' Cem Yorgunluğu'' adlı şiiri ile döküyor mısralarını. ''Limanların Nuh'u'' adlı şiiriyle Alper Gencer' in şiirinde birkaç peygamber motifi görüyoruz. Ethem Erdoğan ''Felk'' ile sesleniyor günümüz insanına.

Bu bölüme katkılarını sunan diğer şairlerimizin isimlerine gelecek olursak; Hüseyin Alemdar ''Hüseyindağı'', Göhan Serter ''Bağışlama'', Erkan Kara ''Divane'', Hatice Çay ''Güman Ağacı'', Sulhi Ceylan ''Terk-i Can'', Metin Tonbul ''Rüzgara Karşı, Abdurrahman Ekinci ''Temmuz Yanıkları'', Hüseyin Bektaş '' Hazanla Gelen'', Memet Kurtoğlu ''Halep'', Hayrullah Gürdağ ''Defter'', Fatih Demirel ''Çocuk Gazeli II''.

Hasan Aycın’ nın çizgisiyle başlayan öykü serüvenine Ali Haydar Haksal ile giriş yapıyoruz. ''Babacığım... Babacığım!..'' adlı öyküsüyle kızını gömen cahiliyye insanın pişmanlığını dile getiriyor usta yazar. Akabinde psikolojik tahliller vererek gündelik yaşamdan bir kesit sunan Osman Koca ''Sarmaşık Duygular'' adlı öyküsüyle dergide yerini alıyor. Dili yine söz oyunları ve ironi yüklü. Nurettin Durman ''Hüsnü Yusuf Çiçekleri'' isimli öyküsüyle kalemi devralırken bu bölümde öyküleri olan yazarlarımız ise sırayla; İbrahim Usul ''Babamın Ezanları'', A. Vahap Dirim ''Rüya Rüya İçinde''.

Orhan Okay Hocaya rahmetle..

Şiir ve öykü faslını geride bırakıp rahmetli Orhan Okay Hoca için hazırlanan dosyaya adım atıyoruz. Alim Kahraman ''Bir Alem Göçtü'', Ali Haydar Haksal ''Güne Düşen Notlar: Hocam Orhan Okay'', Dr. Mehmet Kahraman ''Muhterem Hocam Orhan Okay'' adlı yazılarıyla Hoca ile aralarındaki abi kardeş, öğrenci hoca bağlarına değinirken, Orhan Okay' ı daha yakından tanımamızı sağlıyorlar. Hoca'nın edebi kişiliğini ''Orhan Okayla Batılılaşma Sorunu'' adlı çalışmasıyla Mehmet Törenek'ten ve ''Bir Karakter Heykeli ve Gelenekle Yeniliği Birşeştiren Üstad'' adlı çalışmasıyla Bilgin Güngör' den dinliyoruz. Akabinde Ömer Hatunoğlu Yedi İklim Eylül 1996 Orhan Okay özel sayısı hakkında bir çalışma sunuyor okuyucuya. Son olarak Orhan Okay'dan Haksal' a Mektuplar ile dosyayı kapatıyoruz. İlerleyen sayfalarda yine geçtiğimiz günlerde vefat eden Cahit Çollağı ise Bedri Mermutlu anıyor.

Derginin sonuna yaklaşırken deneme, inceleme, şiir ve öykülerden oluşan diğer bölüme başlıyoruz. ''Behçet Necatigil Şiirinin Dilbilgisi Kurallarıyla İlişkisi''ni A. Cahit Issı incelerken, Bilgin Güngör sanatta taraflılık meselesini ''Estetik Özerklik Mümkün mü?'' sorusuyla irdeliyor. Ömer Hatunoğlu ''Kara Kış'a Güzelleme'' adlı denemesinde insanın 'alışma' marazına değiniyor. Muhammed Enis Özel, Bünyamin Ayvaz, Adem Yazıcı, Muhammed Yakubi ve İbrahim Hakkı Öztürk şiir; Sevgi Korkusuz, Özlem Karapınar, Mustafa Sarı, Erkam Salih Büyükdinç, Servet Ertekinoğlu, Ayşe Ağdaş, Tolga Yazıcı, Abdülhamid Bin Hedduka öykü alanında katkılarını sunuyorlar. Nihan Feyza Lezgioğlu’ nun ''Bir Kış Gününde Postmodern İnsan Tasfiri'' adlı denemesini de okuyup son bölüme geçiyoruz.

Yeni Değiniler Yeni Okumalar bölümünde Ethem Erdoğan Ali Haydar Haksal’ın ''Hz. Ali'' kitabını, Adem Yazıcı' nın ''Taş Bebek'' adlı şiir kitabını ve Sait Mermer' in ''İsa'nın Yamalı Gömleği'' adlı kitabını tanıtıyor. İsmail Demirel ''Yedi İklim Dergisinin 2016 Öykü Birikimi ve Verimi'' adlı çalışmasıyla bu bölümde karşımıza çıkıyor. Ardından Durali Yılmaz' ın Doruklar adlı romanını Arapça olarak yayınlandığını haber veren Al- Halil Gazetesi' nin haberini Olgun Keser çeviriyor bizler için. Son olarak Semih Kavak' ın ''Garip Bir Çelişkidir Sigara'' adlı yazısıyla beraber derginin kapaklarını kapatıyoruz.

Furkan Murat Sağlam