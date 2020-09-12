Yediiklim Dergisi 366. Sayı Yayınlandı

Yedi İklim 366. sayısı (Eylül 2020) ile birlikte otuz dördüncü cildi tamamlıyor. Dergi, Osman Bayraktar’ın gündeme dair ikazlarını içeren “Sıkışma Hâli” yazısıyla açılıyor. Bayraktar, “Bir milletin toprağın altında veya üstünde ekonomik bir değere sahip olması, onun için büyük bir nimet olabildiği gibi işgal ve sömürülmesine davetiye de olabilir. İslâm coğrafyasının birçok yerinde yaşanan budur.” diyor. Mustafa Cemil Efe’nin hüsn-i hattı ile usta çizer Hasan Aycın ve Raziye Yıldız’ın çizgilerinin bulunduğu 366. sayıda, Mehmet Özger Şiirde Bağlam’ı yazmış.

Osman Bayraktar, Osmanlı toplumunda görülen sorunları, ilmiye sınıfına mensup olmakla birlikte on yedinci yüzyılda yaşamış olduğuna emin olduğumuz; fakat kaynaklardan adına ulaşamadığımız bir Osmanlı aydının, halkın problemlerini çözme önerileri içeren “Kitabu Mesalihi’l Müslimin ve Menafi’il Mü’minin” eserini incelemiş.

Mehmet Yılmaz, Nerval’in “Rüya ve Yaşam” adlı kitabının Türk edebiyatına etkisini, Tanpınar ve Yahya Kemal gibi şairlerden seçtiği dizelerle örneklemiş. Ali Haydar Haksal “Kendimle Konuşmalar” adlı serisine bu ay da devam etmiş. Zehra Dumlupınar, Ayasofya Cami’nin kütüphanesine dair gözlemlerini aktarırken Ethem Erdoğan Üzeyir Sali şiiri üzerine, İbrahim Eryiğit Tayyib Atmaca şiiri üzerine düşünce paylaşmış. Süleyman Sahra “Karia Kıraati” adlı yazısıyla bu ay dergiye katkıda bulunmuş.

Yedi İklim 366. sayı şiirleri; Faruk Uysal ve Dr. Nasrin Zabeti Miandoab’ın çevirileri ve şu isimlerin şiirleri var: Ahmet Yücel, Nurettin Durman, Nihat Hayri Azamat, Cengizhan Konuş, Sümeyye Şeker, Hatice Çay, Eyyüp Akyüz, Ali Haydar Haksal, Burhan Özdin, Ahmet Edip Başaran, Metin Kaplan, Hikmet Dündar, Mukadder Uçar Beyoğlu, Abdurrahman Ekinci, Abdullah Yalın Karadağ, Uğurcan Güler ve Esma Şekerci.

Osman Koca, İsmail Demirel, Ömer Torlak ve Şeyda Eroğlu’nun öyküleri yer almış.

“Üzülme Hepimiz Gitmeye Geldik…”

Yedi İklim, bu ay, genç yaşta kaybettiğimiz Asım Gültekin’i, bir dosya ile anıyor. Dosyada, Ahmet Edip Başaran’ın Asım Gültekin’e ithaf ettiği “Siperde Diri Bir Ürperti” adlı şiiri, Mehmet Özger’in, Asım Gültekin’in edebiyat camiasında üstlendiği misyonu, Zeki Bulduk’un, “Arkadaş”, Helim Dur’un, “Size Asım Diye Birini Anlatacağım Ey İnsanlar”, Enes Batman’ın, Asım Gültekin’in ölümü yazıları yer almış. Hikmet Dündar, Metin Kaplan’ın “Bitti Bitecek Derken” Müştehir Karakaya’nın “Araf Şiirleri” ve Bilal Kemikli’nin “Kıyıya Vuran Deniz” adlı şiir kitapları üzerine yazmış.