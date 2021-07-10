Yediiklim Dergisi 376. Sayısı Yayınlandı

Yedi İklim 376.sayısıyla okurlarına merhaba diyor.

Bu sayının giriş yazısında geçmiş ve geleceğe dair beklentilerimizin yönünü belirleyen zaman çizelgemiz aslında bize fikrimizin kaynağını da gösteriyor. Sağlıklı bir kimlik inşasının yolu bütünsel bir fikrin toplumun bütün katmanlarına sinmesiyle ulaşılabileceğini akla getiriyor.

Mustafa Cemil Efe hüsn-ü hat sanatında edep ya hu diyerek toplumsal bir realiteye göndermede bulunmuş.

İsmail Kıllıoğlu Hayat ve Sanat isimli makalesinde insan tekinin ilgi ve ihtiyaçlarının aynı zamanda var olma çabasının bir ürünü olarak ortaya çıktığını, sanatın insanı bir üst sınıfa, daha mümküne, en mümküne ulaşma çabası sonucunda mükemmelleştiğini ve insanın da bu mükemmellikten pay aldığını ortaya koymuş.

Ali Haydar Haksal Ernest Renan ve İslam III adlı yazı dizisine devam ediyor. Renan’ın İslam’a bakışının sorunlu olduğunu dile getiren yazar, bunu salt bir bilim ya da bilim tarihi açısından değil, genel olarak İslam karşıtlığı olarak ele almak gerektiğini düşünüyor.

Hasan Aycın çizgisinde duanın kabul tarafına doğru çizgilerin evirildiğini görüyoruz.

Osman Koca Öykü ve Nükte adlı incelemesinde bu türlerin tarihine ışık tutmuş. Yakın tarihe kadar öykünün içinde yer alan nüktenin yavaş yavaş ideolojik kaygılarla öykü dışına kaydığını ve öykünün içinde yok olduğunu dile getirmiş.

Ahmet İşler Tören adlı öyküsünde yaşadıklarının ritüelini bir tören olarak okuyucuya sunmuş.

Edward W Said’in İslam ve Batı Yetersiz Yol Levhalardır metnini Şevval Andiç Türkçe‘ye çevirmiş. Öteki kavramı üzerinden birbirini yok sayan bu iki unsurun eleştirel bir düşünceyle ancak bundan kurtulabileceğini dile getirmiş.

Bu sayıda Yusuf Enes Karaman Necip Mahfuz’un Mahallemizin Hikayeleri adlı metnini Türkçe’ye çevirmiş.

Bu sayıda Ahmet Yalçınkaya Filistinli şair Nathalie Handal’dan şiirler çevirmiş.

Nesrin Zabeti Miandoab Feryat Şiri’den bazı şiirleri Türkçe’ye kazandırmış.

Dr. Ali Tülü, Ebu Hıraş El- Hüzeli şiirlerini yine türkçe’ye aktarmış.

Nabi Çömez Yaprağın Düştüğü Yer: İnsan adlı incelemesinde İsmail Demirel’in Yaprağın Düştüğü adlı on bir öyküden oluşan kitabını incelemiş.

Bu sayıda yine Nabi Çömez İsmail Demirel’in son kitabı Yaprağın Düştüğü adlı hikâye kitabı ile ilgili yazarıyla bir söyleşi yapmış.

Mehmet Gelebek Kristal Yangınından Düşen Aforizmalar adlı mensur şiirinde Yusuf kıssasına atıfta bulunmuş.

Fatma Kaya Çaylak Filozofun Otobüs Seyahatnamesi adlı düşünce yazısında insanın düşüncelerinden sıyrılmasının yollarından birinin de seyahat etmek olduğunu vurgulamış.

İsmail Demirel Filibeli Ahmet Hilmi’nin Yunus Emre adlı kitabını incelemiş. Dönemine damga vurmuş isimlerden olan Filibeli Ahmet Hilmi’nin yazısı ufuk açıcı bir özelliğe sahip.

Yusuf Emir Çulha Yalnızlık Korkusu adlı denemesinde yalnızlık kavramına kendi penceresinden bakmaya çalışmış.

Mukadder Uçar Beyoğlu Taşları Bahara Durmuş Yolun Hikayesi’nde bir ev hikayesini okuyucuyla buluşturmuş.

Özgül Yaşar Öksüz Kalmak Tam Olarak Hangisi hikâyesinde evlat edinilmiş bir çocuğun gözlerinden anlatmış aile yaşantısını.

Bu sayıda Nihat Hayri Azamat, Mehmet Özger, Nurettin Durman, Hatice Çay, Sulhi Ceylan, Mahmut Dilmaç, Ebru Kazan, Uğurcan Güler, Ali Haydar Haksal, Ayşe Altıntaş, Ethem Erdoğan, Aykağan Yüce, Yusuf Bilal Aydeniz, Ömer Hatunoğlu, Zana Öngenç, Hayrullah Gürdağ, Metin Kaplan, Serhat Ölçer, Enes Taşbaşı, Burhan Özdin, İmdat Akkoyun, Erkan Kara, Eyüp Taşçı şiirleriyle okuyucuyu selamlıyor.

Mükerrem Mert Memle-ket hikayesinde tren istasyonundan başlayan yolculuğunu anlatmış.

Birsen Bağcı Çalışmak adlı eseriyle bu sayıda dergiye katkıda bulunmuş.

Melek Karadeniz Üç Aşık Gönül adlı incelemesinde Mehmet Akif Ersoy, Neyzen Tevfik ve Bandırmalı Tatlıcı Ali Efendi’yi konuk etmiş.

Fazilet Ergöz Turuncu adlı hikayesinde betimleyici anlatıma başvurarak ev içini gözlemlemeye çalışmış.

Meral Köse Bolca Fotoğraf Çekmeli adlı öyküsüyle dergide yer almış.

Ömer Gök Orhan Veli Külliyatı üzerine adlı incelemesinde Orhan Veli’nin şairliği ve diğer yanlarına ışık tutmaya çalışmış.

Arzu Gölcük Bosnevi Erdem Beyazıt: Çelebi Bir Beyzade adlı incelemesinde Beyazıt’ın şiirlerini değerlendirmeye çalışmış.

Necla Dursun Makedonya’dan Gelen Bir Matematik Sevdalısı adlı kitabı incelemiş.

Nadir Aşçı Röportaj hikayesinde tiyatro dilinin imkanlarından faydalanmaya çalışmış.

Ahmet Ergin Hayat Bir Sahne adlı hikayesinde gerçekle hayalin nasıl yer değiştirdiğini ironik bir dille okuyucuya anlatmış.

Yeni Okumalar/Değiniler köşesinde

Başlangıcından Bugüne Ortadoğu, Yusuf Yazar kitabını Salih Yörük incelemiş.